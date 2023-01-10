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Росіяни влучили "Кинджалами" в склад старих залитих бетоном мін в Очакові, - Кім

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кім

9 січня під час обстрілу Очакова російські окупанти влучили в склад протикорабельних мін часів Другої світової війни.

Про це розповів голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Біля військової частини, яку росіяни обстрілювали місяцями, був склад старих мін протикорабельних часів Другої світової війни. Якщо чесно, міни залили бетоном, Бог знає коли, і зробили могильник, щоб вони не вибухнули. Росіяни чомусь вирішили, що це склад боєприпасів і стріляли туди довго та нудно. І вчора двома ракетами дорогими, наче "Кинджал", пробили метр бетону, щоб підірвати міни", - розповів Кім.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару по Очакову Миколаївської області. ФОТОрепортаж

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+17
Так ніхто і не сумнівається,що кацапи-довбой@би.
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10.01.2023 12:08
+9
В **** в ній чудернацького? Не чудернацькіше ніж попадання кацапської ракети в житловий будинок в центрі Києва.
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10.01.2023 12:09
+7
І вчора двома ракетами дорогими, наче "Кинджал", пробили метр бетону, щоб підірвати міни"
Чомусь нагадало, як сквайр Трелоні з мультфільму "Острів скарбів" гатив по картині замість вікна.
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10.01.2023 12:10
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може й справді так...бовдури і в срср були...але навіть в Миколаєві будинки качнуло хвилею...в Очакові взагалі жесть...
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10.01.2023 12:05 Відповісти
В **** в ній чудернацького? Не чудернацькіше ніж попадання кацапської ракети в житловий будинок в центрі Києва.
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10.01.2023 12:09 Відповісти
Кім для тебе не авторитет , щоби йому вірити , бо ти віриш тільки
кремлівському вилупку і кривавому вбивці😠
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10.01.2023 12:20 Відповісти
Так ніхто і не сумнівається,що кацапи-довбой@би.
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10.01.2023 12:08 Відповісти
Чого, картинка для тв ефектна получилась. Вони полюбому в це повірять.
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10.01.2023 12:19 Відповісти
І вчора двома ракетами дорогими, наче "Кинджал", пробили метр бетону, щоб підірвати міни"
Чомусь нагадало, як сквайр Трелоні з мультфільму "Острів скарбів" гатив по картині замість вікна.
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10.01.2023 12:10 Відповісти
Ну да. Захерачити в якийсь ТЦ куди логічніше.
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10.01.2023 12:25 Відповісти
Цілком згоден.
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10.01.2023 12:34 Відповісти
Ну і навіщо було про то казати? Хай би собі і далі стріляли.
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10.01.2023 12:31 Відповісти
Цілком згоден.
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10.01.2023 12:38 Відповісти
Вперше чую, щоб утилізацію вибухових предметів робили заливкою бетоном. Думаю, заливає тут Кім.
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10.01.2023 12:38 Відповісти
И это звучит логично, но и факт размещения сейчас склада с оружием на побережье очень маловероятен...
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10.01.2023 13:36 Відповісти
Відео того вибуху. То б було дуже дивним, якби наші в тому місці свій БК тримали

https://t.me/h_mykolaiv2022/17661
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10.01.2023 16:00 Відповісти
Відео моменту одного з вибухів
https://m.youtube.com/watch?v=4Nmso6NG5V8
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10.01.2023 12:39 Відповісти
Цілком можливо, мало ймовірно щоб ********** зберігали так близько до лінії фронту, та ракет з моря.
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10.01.2023 12:43 Відповісти
Старі міни ніколи не заливають бетоном. В будь який момент може вибухнути. Це повідомлення з тієї серії , як Кім проспав і не попав в будівлю обладміністрації коли її обстрілювали.
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10.01.2023 12:56 Відповісти
Не обстрілювали, а знищили ракетним ударом разом з людьми, які там перебували
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10.01.2023 13:03 Відповісти
Ну раньше в совке и не только, всякое делали. Например на дне Балтийского моря затоплены миллионы тонн боеприпасов, в том числе и с отравляющими веществами. А это делал не только совок. Так что вполне могли и бетоном залить на безлюдной скале, как это видно из видео.
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10.01.2023 13:32 Відповісти
Міни, бомби та ракети зберігаються окремо від запалів, і вони є безпечними в місцях належного зберігання. На відео Philip Od видно один потужний вибух, а у випадку складу морських мін та ще й залитих бетоном повинна бути серія окремих вибухів після основного. Вибух був дуже сильним-- на відстані 2-3 км повилітили шибки і вікна.
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10.01.2023 14:25 Відповісти
повилітали
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10.01.2023 14:27 Відповісти
..сподіваймося, Кім порадився з військовими, а не з дермаками-портновими, перш ніж виносити інфу у загальний інфопростір
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10.01.2023 12:59 Відповісти
бред, курвам на смех..
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10.01.2023 13:11 Відповісти
Більш точна формуліровка-

Росіяни під Очаковим знищили законсервований склад протикорабельних мін часів Другої світової.
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10.01.2023 13:13 Відповісти
ну-ну, ржем далі.
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10.01.2023 13:20 Відповісти
русо идиото...
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10.01.2023 13:27 Відповісти
Не знаю, шо там бахнуло, але аж у Миколаєві багатоповерхівки захиталися як при землетрусі.
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10.01.2023 14:25 Відповісти
Шановна військова контррозвідка! Займається у цьому випадку потрібно командиром в/ч А 2637 капітаном 1 рангу Харченко В.Ю., який вор, корупціонер та зрадник. На складах була постійна недостача, УБД в них можливо отримати прямо в частині не виходячи з КПП за 40000 гр. Там цім кадровік 2 р Коваль займається. На жаль з вини Харі Очаків зруйновани
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10.01.2023 14:27 Відповісти
Перший раз за життя чую щоб морські міни заливали бетоном,покажіть цього ушлого дурня.
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10.01.2023 15:23 Відповісти
а що, потрібно було підривати? глушити рибу й дельфінів? залили... думали на віка.
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10.01.2023 19:54 Відповісти
это врядли, к сожалению.
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11.01.2023 05:08 Відповісти
 
 