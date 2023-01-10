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війна (56406) Італія (997) ППО (1825) допомога (5052) Таяні (43)

Гальм для постачання ППО SAMP/T Україні немає, є технічні проблеми, - глава МЗС Італії Таяні

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samp

Італія має намір поставити Україні систему протиповітряної оборони для захисту від нападів Росії, але має вирішити технічні питання, перш ніж вона буде відправлена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Таяні виступив після того, як італійська газета La Repubblica повідомила в понеділок, що рішення про постачання нового озброєння Україні було відкладено до наступного місяця через політичну напруженість, міркування вартості і нестачу обладнання.

Два тижні тому президент України Володимир Зеленський заявив, що Рим розглядає можливість поставок засобів протиповітряної оборони після телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, в якій вона підтвердила "повну підтримку" України з боку її уряду.

Незабаром після цього міністр оборони Гвідо Крозетто висловився обережно щодо того, чи зможе Італія поставити Україні системи протиповітряної оборони, такі як франко-італійський ЗРК SAMP/T.

Таяні заявив, що Італія працює з французами над вирішенням питань, що передують розгортанню SAMP/T.

"Немає ніяких гальм ... але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб змусити інструменти працювати, військове командування працює над цим", - сказав він в інтерв'ю італійському радіо.

Читайте: Італія зможе схвалити нову військову допомогу Україні не раніше лютого, - La Repubblica

Автор: Богдан Гуньковський
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Скоріш за все - "технічні" проблеми ті самі, що й в Німеччині - з танками та БМП Техніка небоєготова з-за хронічного багаторічного недофінансування А тепер - коли "приперли до стінки - "спохватилися" та почали терміново "рихтувать залізо", щоб не зганьбиться
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10.01.2023 12:37 Відповісти
Такі проблеми, мабуть, в усіх арміях світу. І справа зовсім не в недофінансуванні, а в тому, що будь-яка техніка, що знаходиться хоч в експлуатації, хоч на зберіганні, має властивість поступово виходити з ладу. І тримати тисячі одиниць бойової техніки та десятки тисяч одиниць різноманітного озброєння в постійній бойовій готовності неможливо просто фізично.
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10.01.2023 14:38 Відповісти
Та знаю! Кілька років підряд - "падгатовка целиннава батальона"!!! Добре, що хоч людей не забирали - а тільки техніку Та й то - витягували з майданчика зберігання А там - те проіржавіло, там сальник потік, там щось вкрали!
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10.01.2023 14:53 Відповісти
Щось вкрали - ще м"яко сказано. Свого часу довелось служити в батальйоні охорони і охороняти в тому числі і склад довготривалого зберігання техніки. То в багатьох одиницях цієї техніки, особливо такої, що була в той час широко розповсюджена на "гражданці" в особистому користуванні: уази, наприклад, чи зіли, під капотами від двигунів залишились лише голі блоки циліндрів. Все, що можна було відкрутити, було відкручене і продане. Причому, всі пластилінові зліпки-печатки були на своїх місцях, як і має бути. Реально ж на ходу на всьому складі була лише одна одиниця техніки - черговий тягач КрАЗ...
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10.01.2023 15:29 Відповісти
Це якби парочку яхт построїти там для Усманова чи Сєчіна, то не було б жодних проблем)
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10.01.2023 12:38 Відповісти
SAMP/T - новіша, ніж американська PATRIOT, франко-італійська розробка, цифрова, та має кращі характеристики.
На відміну від PATRIOT - де штатно працюють 90 військових, SAMP/T - достатньо 14 (!).
Зараз нам все потрібно.
Якщо SAMP/T покаже себе на цій війні краще, ніж PATRIOT - то можливо, може стати основою нашої майбутньої ПРО. Хоча проти цього рішення можуть втрутитись політичні чинники (США нам більше допомогають, ніж Франція).
Хоча, звісно, було б краще, якби наші після війни розробили щось своє не гірше (але на це потрібен час та гроші).
SAMP/T може знищувати ворожі літаки на дальності від 3 км до 100 км та балістичні ракети на дальності від 3 км до 25 км, висота ураження - до 25 км. Всі 8 ракет Aster-30 можуть бути відстріляні в одному залпі за 10 секунд.
На озброєнні батареї перебуває FSAF SAMP-T у складі:
підсистема управління вогнем, до якої входять: радіолокаційний модуль виявлення та відстежування цілей (він складається, зокрема, з радара X-діапазону Arabel і системи ідентифікації «свій-чужий»), модуль взаємодії (включає комп'ютери Mara та консолі оператора Magies), модуль перезаряджання пускових установок ракетами, модуль генерації електроенергії, модуль технічного обслуговування та ремонту;
підсистема наземного запуску, до складу якої входять від однієї до шести пускових установок, кожна з яких містить 8 ракет (отже, на пускових установках можуть перебувати від 8 до 48 ракет);
ракети Aster 30 Block 1.
самохідні пускові установки вертикального старту на автомобільному шасі (колісна формула 8х8) із пусковими модулями на 8 боєготових ракет у транспортно-пускових контейнерах.
Зенітна ракета Aster-30 має стартову масу в 510 кг, зокрема масу БЧ в 20 кг, та максимальну швидкість польоту до 1400 м/с
Ракета MBDA Aster 30:
На озброєнні: з 2011 р.
Вага: 450 кг
Довжина: 4,9 м
Діаметр: 180 мм / 540 мм
Боєголовка 15-20 кг
Двигун: твердопаливний ракетний
Операційна дальність: до 120 км
Практична межа: до 25 км
Швидкість: 4,1 маха
Експлуатанти:
Франція: 32 пускові установки
Італія: 6 пускових установок
Сінгапур: 12 пускових установок
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10.01.2023 13:05 Відповісти
 
 