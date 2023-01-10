Гальм для постачання ППО SAMP/T Україні немає, є технічні проблеми, - глава МЗС Італії Таяні

Італія має намір поставити Україні систему протиповітряної оборони для захисту від нападів Росії, але має вирішити технічні питання, перш ніж вона буде відправлена.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Таяні виступив після того, як італійська газета La Repubblica повідомила в понеділок, що рішення про постачання нового озброєння Україні було відкладено до наступного місяця через політичну напруженість, міркування вартості і нестачу обладнання.

Два тижні тому президент України Володимир Зеленський заявив, що Рим розглядає можливість поставок засобів протиповітряної оборони після телефонної розмови з прем'єр-міністром Італії Джорджією Мелоні, в якій вона підтвердила "повну підтримку" України з боку її уряду.

Незабаром після цього міністр оборони Гвідо Крозетто висловився обережно щодо того, чи зможе Італія поставити Україні системи протиповітряної оборони, такі як франко-італійський ЗРК SAMP/T.

Таяні заявив, що Італія працює з французами над вирішенням питань, що передують розгортанню SAMP/T.

"Немає ніяких гальм ... але потрібен час, тому що є технічні проблеми, щоб змусити інструменти працювати, військове командування працює над цим", - сказав він в інтерв'ю італійському радіо.

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