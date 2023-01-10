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У Путіна тільки один варіант в Україні - програш війни. Але він не хоче його приймати, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дмитро,кулеба

Російський диктатор Володимир Путін не зможе перемогти у війні проти України. Єдине, що йому залишається, - прийняти свою поразку.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитра Кулебу в інтерв'ю National Public Radio, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Якщо я зараз дивлюся на поле бою і на ситуацію, я думаю, що у Путіна не надто багато варіантів. Насправді, я думаю, у нього є тільки один варіант, але він не хоче його приймати. І цей варіант - програш війни", - сказав він.

Кулеба зазначив, що складність і трагедія цього моменту полягає в тому, що російський диктатор не бажає дивитися правді в очі та шукає вихід.

"Замість цього він кидає в бій все більше ресурсів і, головне, людських ресурсів, намагаючись перемогти будь-якою ціною. Але цього не станеться. Він не виграє", - впевнений міністр.

Також читайте: Україна вдячна партнерам за військову допомогу, але ніхто не зробив достатньо, поки російські чоботи залишаються на українській землі, - Кулеба

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+2
Так нехай мильярдеры раши його вбьють
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10.01.2023 12:49
+1
Єдиний варіант, це коли плешиве падло здохне.
Застрелитися воно не зможе: потвора, що сидить за кілометровим столом, щоб застуду не підхопити та живе у бункері, на самогубство не здатна.
Лакеї та блюдолизи, яки це падло оточують, не здатні на заколот.
Отже, лише смерть.
А стосовно того, що буде після, то я впевнений, що навіть якщо прийде ще більший монстр ніж цей, але він буде все робити, щоб припинити цю війну.
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10.01.2023 12:59
+1
Никто никуда не уберется, нужно будет зачищать. Проигрыш кацапов произошёл ещё в момент объявления ними недостижимых целей в войне. Все действия кацапов, направленные на демилитаризацию и денацификацию создают обратно противоположный эффект: повышение уровня милитаризации и национального самосознания. Поэтому, да - очевидно, что ту войну, которую путлер объявил - он проиграл. По всей логике военных конфликтов, сейчас должна быть капитуляция России с целью сохранения недобитков сухопутной армии и собственной государственности. Если Путин на неё не пойдёт, значит, Россия потеряет сначала недобитки своих штыков, на которых держится кремлинский режим, а вследствие этого сразу и государственность кремлинского режима.
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10.01.2023 13:02
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Так нехай мильярдеры раши його вбьють
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10.01.2023 12:49 Відповісти
Вони б залюбки, але у бункер їх не пускають.
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10.01.2023 12:55 Відповісти
Никто никуда не уберется, нужно будет зачищать. Проигрыш кацапов произошёл ещё в момент объявления ними недостижимых целей в войне. Все действия кацапов, направленные на демилитаризацию и денацификацию создают обратно противоположный эффект: повышение уровня милитаризации и национального самосознания. Поэтому, да - очевидно, что ту войну, которую путлер объявил - он проиграл. По всей логике военных конфликтов, сейчас должна быть капитуляция России с целью сохранения недобитков сухопутной армии и собственной государственности. Если Путин на неё не пойдёт, значит, Россия потеряет сначала недобитки своих штыков, на которых держится кремлинский режим, а вследствие этого сразу и государственность кремлинского режима.
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10.01.2023 13:02 Відповісти
Єдиний варіант, це коли плешиве падло здохне.
Застрелитися воно не зможе: потвора, що сидить за кілометровим столом, щоб застуду не підхопити та живе у бункері, на самогубство не здатна.
Лакеї та блюдолизи, яки це падло оточують, не здатні на заколот.
Отже, лише смерть.
А стосовно того, що буде після, то я впевнений, що навіть якщо прийде ще більший монстр ніж цей, але він буде все робити, щоб припинити цю війну.
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10.01.2023 12:59 Відповісти
Той жеж кухар тільки бідкається, що олєнєвод "не в полну силу ваюєт"
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10.01.2023 13:06 Відповісти
Почти все что куйло нужно было он УЖЕ получил......коридор и водичку....а сейчас цель рашистов гадить Украине,разбить и уничтожить инфраструктуру и города...для хомута на шею и финансовых затрат Украине(Западу)....а потом усадить ЗЕгнид за стол переговоров и закрепить эти территории за роССией. Понятно что это хотелки.....но также и понятно что с предателями у власти войну выиграть невозможно. Поэтомутолько развал левиафания поможет.
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10.01.2023 13:06 Відповісти
шанс ***** повесится тихо
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10.01.2023 13:13 Відповісти
во времена СССР из нормального хотели сделать ********,а тпр из ******** хотят сделать человекуса болот мацковии,совет для этого нуно отстрелить 47 хромосомку
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10.01.2023 13:17 Відповісти
Це він на фото "дивиться на поле бою"?
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10.01.2023 14:27 Відповісти
*********** пох.р на всех, он в окопе не сидит, будет чужими руками до конца Зло творить.
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10.01.2023 15:19 Відповісти
 
 