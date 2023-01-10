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Дані про понад 13,6 тисячі депортованих дітей зібрано завдяки порталу "Діти війни", - Міністерство реінтеграції

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

діти,депортація

Завдяки порталу "Діти війни" вже вдалося зібрати інформацію про 13 613 депортованих на територію РФ і тимчасово окуповані території дітей та повернути 125 маленьких українців на Батьківщину.

Про це йдеться у звіті Міністерства з питань реінтеграції за минулий рік, інформує Цензор.НЕТ.

Створено (у 2022 році - ред.) портал "Діти війни", в межах роботи якого налагоджено збір і міжвідомчий обмін інформацією стосовно депортованих дітей. Наразі зібрано інформацію про 13 613 депортованих дітей. Повернуто 125 дітей, що були незаконно депортовані до РФ і тимчасово окупованих територій", - зазначили у Мінреінтеграції.

Крім того, у червні минулого року був утворений Координаційний штаб з питань захисту прав депортованих осіб. У межах роботи штабу надано сприяння понад 200 тисячам осіб, які залишили територію РФ.

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Автор: Марина Макєєва
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