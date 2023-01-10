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ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі за її роль у російській агресії, - фон дер Ляєн

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

лукашенко

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєєн заявила, що Європейський Союз виступить з новими санкціями, зокрема проти Білорусі, реагуючи на її роль у війні, яку проти України веде Росія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми виступимо з новими санкціями для Білорусі, реагуючи на її роль у цій російській війні в Україні", - сказала президент Єврокомісії.

Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС продовжуватиме "робити все у своїх силах, щоб підтримати хоробрий український народ".

"Ми продовжуватимемо чинити тиск на Кремль із санкційним режимом так довго, скільки знадобиться, ми розширимо ці санкції для тих, хто у військовому плані підтримує російську війну, таких як Білорусь чи Іран", - пояснила вона.

Крім того, президент Єврокомісії запевнила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у фінансовому, економічному та гуманітарному планах стільки, скільки знадобиться.

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Автор: Богдан Гуньковський
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А що там самі білораборуси думають??
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10.01.2023 13:13 Відповісти
І знову оте славетне "стільки, скільки знадобиться". Скільки знадобиться для чого?
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10.01.2023 13:38 Відповісти
Давно вже треба було ізолювати цю кацапську помилку!
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10.01.2023 14:44 Відповісти
Помийку!!!!
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10.01.2023 14:45 Відповісти
Давно вже час накріпити сябров. Весь той тайожний союз має потерпати єкономічно
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10.01.2023 17:22 Відповісти
 
 