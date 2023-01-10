ЄС запровадить нові санкції проти Білорусі за її роль у російській агресії, - фон дер Ляєн
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Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєєн заявила, що Європейський Союз виступить з новими санкціями, зокрема проти Білорусі, реагуючи на її роль у війні, яку проти України веде Росія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми виступимо з новими санкціями для Білорусі, реагуючи на її роль у цій російській війні в Україні", - сказала президент Єврокомісії.
Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС продовжуватиме "робити все у своїх силах, щоб підтримати хоробрий український народ".
"Ми продовжуватимемо чинити тиск на Кремль із санкційним режимом так довго, скільки знадобиться, ми розширимо ці санкції для тих, хто у військовому плані підтримує російську війну, таких як Білорусь чи Іран", - пояснила вона.
Крім того, президент Єврокомісії запевнила, що ЄС продовжуватиме підтримувати Україну у фінансовому, економічному та гуманітарному планах стільки, скільки знадобиться.
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