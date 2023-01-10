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Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня, обговоримо надання зброї для України, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Зустріч контактної групи з питань оборони України відбудеться наступного тижня.

Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зустрінемося наступного тижня у Рамштайні, у контактній групі під керівництвом США, яка надає підтримку Україні. Там ми зустрінемося з українським міністром оборони, щоб обговорити, якого конкретно типу зброя потрібна, і як союзники можуть надати цю зброю", - сказав генсек Альянсу.

Нагадаємо, раніше у Міноборони Німеччини повідомили, що наступна зустріч формату "Рамштайн" відбудеться 20 січня.

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Автор: Богдан Гуньковський
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починаються дорослі ігри....
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10.01.2023 13:23 Відповісти
Ще тільки цей тиждень почався. Головне не поспішайте. Кави попийте🤦
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10.01.2023 13:26 Відповісти
Та надайте вже танки та літаки!!! Скільки можна вже "соплі жувати"?!!!
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10.01.2023 13:26 Відповісти
Ему видимо до сих пор конкретно непонятно, что нужно? Зачем тогда собираться, чтобы назначить очередную дату посиделок с коньячком.
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10.01.2023 14:05 Відповісти
Головне швидше і побільше
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10.01.2023 14:18 Відповісти
 
 