УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8599 відвідувачів онлайн
Новини Суспільство
4 478 63
діти (4403) ім'я (19) Мін'юст (921)

Мрія, Джавеліна, Іскандер та Воліслав, - у Мін’юсті розповіли, як українці називали дітей у 2022 році

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

дитина

Більшість українців надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мін'юсту.

Як зазначається, для українців немає жодних заборон та обмежень у виборі імені для новонародженого малюка. Все частіше батьки креативно підходять до цього питання й обирають незвичні імена. Але, аналізуючи статистику останніх років, все ж таки більшість надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят.

"Так, за ІІ півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх малюків, стали Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва. Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій", - йдеться у повідомленні.

Втім, сміливість та творчість українців славно проявляється у виборі рідковживаних та незвичайних імен для своїх малюків, серед яких багато оригінальних варіантів.

Так, серед жіночих імен є Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна. Серед чоловічих: Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Нікодим, Нектарій.

Також читайте: В Україні дітей називають на честь зброї, що нищить рашистів: Артур-Байрактар і Ян-Джавелін, - Мін'юст

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+24
Боневтiком кто-то назвал?
показати весь коментар
10.01.2023 13:29
+18
нє, поки нема. Для цього треба це рік херачиться головою у ввімкнену плазму з безпреревною трансляцією тєлємарахвону. Тоді у Закарпатті у ромів можуть з'явитися навіть Асфальт, чи Гудрон.
показати весь коментар
10.01.2023 13:36
+17
Іскандер?
показати весь коментар
10.01.2023 13:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Треш.
показати весь коментар
10.01.2023 13:26 Відповісти
Мантікора...
Даздраперма, пля!
показати весь коментар
10.01.2023 14:40 Відповісти
Іскандер?
показати весь коментар
10.01.2023 13:27 Відповісти
Це арабське ім'я, просто почали на нього звертати увагу саме зараз. Той же расєйскій полководець насправді був аль-Іскандер Невський.
показати весь коментар
10.01.2023 13:32 Відповісти
Це фактично Сашко (Олександр)
показати весь коментар
10.01.2023 13:37 Відповісти
Это как сказать "жаль, Химарс потерял свою привлекательность в медиапространстве всё больше про обстрелы из С-300"
показати весь коментар
10.01.2023 14:12 Відповісти
Мрія і Джавеліна то ідіоти назвали
показати весь коментар
10.01.2023 13:27 Відповісти
До бесконечности тупой вопрос. Тебя адреса каждого Остапа и Тараса интересуют, или их текущее местонахождение?
показати весь коментар
10.01.2023 14:17 Відповісти
Остапы и Тарасы живут и здравствуют, слава богу, не как ты - не по азиопски.

Для тупых азиопских москаликов поясняю на пальцах: в статье перечислены и близко не все имена, которыми называли детей.
показати весь коментар
10.01.2023 14:22 Відповісти
У Вас суто совкова свідомість. Це особиста справа батьків.
показати весь коментар
10.01.2023 14:29 Відповісти
тоді можеш і Лайном назвати дитину
показати весь коментар
10.01.2023 14:32 Відповісти
Т. Б. Є. Б.?
показати весь коментар
10.01.2023 14:35 Відповісти
Ні. Лайном уже називається "ron_ma". Зашифровано.
показати весь коментар
10.01.2023 14:54 Відповісти
Ну, Мрія ще звучить, а от решта
показати весь коментар
10.01.2023 15:55 Відповісти
Javelin
1.дротик 2.драгоценность
показати весь коментар
12.01.2023 03:57 Відповісти
дивно, що Калібру поки нема.
показати весь коментар
10.01.2023 13:28 Відповісти
Боневтiком кто-то назвал?
показати весь коментар
10.01.2023 13:29 Відповісти
Ну так...Опосередковано.
показати весь коментар
10.01.2023 13:33 Відповісти
нє, поки нема. Для цього треба це рік херачиться головою у ввімкнену плазму з безпреревною трансляцією тєлємарахвону. Тоді у Закарпатті у ромів можуть з'явитися навіть Асфальт, чи Гудрон.
показати весь коментар
10.01.2023 13:36 Відповісти
Тогда уже Гундос. Точнее будет.
показати весь коментар
10.01.2023 13:38 Відповісти
Угу..Гундос Мітболович.
показати весь коментар
10.01.2023 13:42 Відповісти
Як в ранньому совку дитину притютюрені батьки могли Трактором або Електрою назвати так і тепер Джавеліна та Іскандер. Як діти повиростають, то самі змінять імена на нормальні.
показати весь коментар
10.01.2023 13:32 Відповісти
Владілен - скорочене від владімір лєнін, жіноче нінель - це ленін тільки якщо читати з кінця наперед. Які часи такі і звички.
показати весь коментар
10.01.2023 13:45 Відповісти
Так але натерпляться поки змінять.
показати весь коментар
10.01.2023 15:58 Відповісти
Іскандера однолітки будуть *******... Дурні батьки!
показати весь коментар
10.01.2023 13:33 Відповісти
Сармат - теж лютий треш
показати весь коментар
10.01.2023 13:39 Відповісти
Ну в мене більше асоціація з пивом вонючим
показати весь коментар
10.01.2023 13:55 Відповісти
Воно досі випускається на донецькому пивзаводі, тільки тепер називається "лєгєнда бамбаса"
показати весь коментар
10.01.2023 17:52 Відповісти
Іскандерів багато є. Кавказці так називають. Українською звучить Олександр. То тільки для статті ім'я притягнули за вуха
показати весь коментар
10.01.2023 14:54 Відповісти
Іскандер? Добре, хоч не Буратиною
показати весь коментар
10.01.2023 13:39 Відповісти
Іскандер - це албанський варіант імені Олександр. Можливо, не тільки албанський, а ще деяких країн. Але точно не турецький, турецькою Олександр буде Алі
показати весь коментар
10.01.2023 14:19 Відповісти
аль-Іскандер. це арабське ім'я.
показати весь коментар
10.01.2023 14:27 Відповісти
А Байрактор что уже не в моде? А то совсем недавно ребенок эти именем, собачка тоже, да и свинка. Это дебилизм или мода такая?
показати весь коментар
10.01.2023 13:41 Відповісти
Байрактар
показати весь коментар
10.01.2023 13:42 Відповісти
Дебилизм, это доколупываться к чужим именам.
показати весь коментар
10.01.2023 14:18 Відповісти
"...Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Нікодим, Нектарій"

Зрозуміло, що тут мова не йде про дітей етнічних українців. У мене є знайомі громадяни України з іменами: Грант, Наріман, Муза, Гюнель, Мальвіна, Граєр, Гнуні - бо всі вони етнічні вірмени, татари, азербайджанці та ін.
показати весь коментар
10.01.2023 13:42 Відповісти
Мова може йти про дитину етнічного українця і неетнічного. Визначити це по імені неможливо, тому глубоко насрати насправді.
показати весь коментар
10.01.2023 14:30 Відповісти
А чого Вовою не називають? А Борис яке гарне ім'я, чи ДЖОзеф?
показати весь коментар
10.01.2023 13:44 Відповісти
Бідон
показати весь коментар
10.01.2023 13:47 Відповісти
Термос
показати весь коментар
10.01.2023 15:43 Відповісти
Мантикора - це чудовисько людоїд
показати весь коментар
10.01.2023 13:44 Відповісти
Норм батьки,в мене особисто доньку звуть Панцергаубица,а синочка Байрактар ТБ 2
показати весь коментар
10.01.2023 13:45 Відповісти
Добре, що не назвав синочка "крабом", бо в Україні тебе не зрозуміли б.
показати весь коментар
10.01.2023 13:47 Відповісти
В мене племінник має ім'я "Бідонасзлив"
показати весь коментар
10.01.2023 13:49 Відповісти
Це не батьки, а ідіоти.
показати весь коментар
10.01.2023 13:48 Відповісти
Насправді, ідіоти це ті, хто оцінюють людину по імені і вчать цієї маячні своїх дітей, щоб вони потім травили у школі/садочку всіх, хто не Сірьожа-Лєна.
показати весь коментар
10.01.2023 14:39 Відповісти
Тобто, назвати дитину Славопутін норм, а оцінити розумові здібності по цьому імені не норм.
показати весь коментар
10.01.2023 14:42 Відповісти
До чого тут славопутін, якого ти тільки що вигадав?
показати весь коментар
10.01.2023 14:46 Відповісти
до твоїх слів
показати весь коментар
10.01.2023 15:15 Відповісти
До того ж до чого іші імена, надані на честь сьогоденних речей та явищ.

Якщо ти думаєш, що на Роісє не страждають тим же, то ти помиляєшся. Вони також, як наші дебіли, росли на Віленах, Сталінах та Даздрапермах.
показати весь коментар
11.01.2023 09:35 Відповісти
Достатньо нестандартних українських чи просто принятих західних імен, які не ріжуть вухо, але і є красивими.
Щодо "вчать своїх дітей" - це повна маячня. Ніхто не вчить дітей бути жорстокими.

Так що називати дітей під якусь кон'юнктуру та гарячі події, серіали, які через 5 років перестануть бути актуальними, можуть тільки ідіоти.
показати весь коментар
10.01.2023 14:52 Відповісти
Волеслав - Ок.

Іскандер та Джавеліна - ******* на всю голову батьки.
Даздраперма повернулася. Тобто, нікуди і не дівалася.

Особливо, якщо буде Іскандер Роздерисрака чи Джавеліна Куцик.
показати весь коментар
10.01.2023 14:40 Відповісти
Іскандер, це старе арабське ім'я, батьки скоріш за все із діаспори асирійців (яких у нас на півдні багато хто сприймає за греків). З Джавеліною дійсно срака, бо у перекладі, це дикий кабанчик)
показати весь коментар
10.01.2023 14:45 Відповісти
Javelin
1.дротик 2.драгоценность
показати весь коментар
12.01.2023 03:56 Відповісти
Ідіотія,красиве жіноче ім'я.
показати весь коментар
10.01.2023 14:54 Відповісти
або Травіата
показати весь коментар
10.01.2023 15:40 Відповісти
дебилье
показати весь коментар
10.01.2023 14:59 Відповісти
дуже хороша традиція була називати в честь діда чи когось із видатних родичів. Ще можна звернутися до церковного календаря - там поміж чудернацьких незвичних, можна багато звичних надибати.
Як на моє враження: імя - це як ярмо на все життя. От назвали одного хлопчика Володимиром. та ще не в честь князя, а в честь картавого сифілітика (хлопченя з розумними очима). А тепер цьому вже старому хлопчику не йметься, все хоче світ змінити на краще. але все відбувається як відбувається. І волею судєб (бені з компанією) приходить інший володя і в нас вже ось майже рік війна і загинуло купа людей.
показати весь коментар
10.01.2023 15:51 Відповісти
 
 