Мрія, Джавеліна, Іскандер та Воліслав, - у Мін’юсті розповіли, як українці називали дітей у 2022 році

Більшість українців надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мін'юсту.

Як зазначається, для українців немає жодних заборон та обмежень у виборі імені для новонародженого малюка. Все частіше батьки креативно підходять до цього питання й обирають незвичні імена. Але, аналізуючи статистику останніх років, все ж таки більшість надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят.

"Так, за ІІ півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх малюків, стали Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва. Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій", - йдеться у повідомленні.

Втім, сміливість та творчість українців славно проявляється у виборі рідковживаних та незвичайних імен для своїх малюків, серед яких багато оригінальних варіантів.

Так, серед жіночих імен є Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна. Серед чоловічих: Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Нікодим, Нектарій.

Також читайте: В Україні дітей називають на честь зброї, що нищить рашистів: Артур-Байрактар і Ян-Джавелін, - Мін'юст