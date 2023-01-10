Мрія, Джавеліна, Іскандер та Воліслав, - у Мін’юсті розповіли, як українці називали дітей у 2022 році
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Більшість українців надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Мін'юсту.
Як зазначається, для українців немає жодних заборон та обмежень у виборі імені для новонародженого малюка. Все частіше батьки креативно підходять до цього питання й обирають незвичні імена. Але, аналізуючи статистику останніх років, все ж таки більшість надає перевагу традиційності у виборі імені для своїх немовлят.
"Так, за ІІ півріччя 2022 року найпопулярнішими жіночими іменами, якими українці називали своїх малюків, стали Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва. Найпоширенішими ж чоловічими іменами стали Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій", - йдеться у повідомленні.
Втім, сміливість та творчість українців славно проявляється у виборі рідковживаних та незвичайних імен для своїх малюків, серед яких багато оригінальних варіантів.
Так, серед жіночих імен є Мрія, Луна, Авіталь-Азаліна, Мєр'єла, Сладіслава, Квіта, Ульпана, Мантикора, Ніколоз, Русаліна, Юнія, Джавеліна. Серед чоловічих: Іскандер, Воліслав, Марс, Велеслав, Ахіллес, Сармат, Світозар, Нимрод, Калеп, Ларс, Саркіс, Стиліан, Х'юго, Нікодим, Нектарій.
Будь ласка, зачекайте...
Даздраперма, пля!
Для тупых азиопских москаликов поясняю на пальцах: в статье перечислены и близко не все имена, которыми называли детей.
1.дротик 2.драгоценность
Зрозуміло, що тут мова не йде про дітей етнічних українців. У мене є знайомі громадяни України з іменами: Грант, Наріман, Муза, Гюнель, Мальвіна, Граєр, Гнуні - бо всі вони етнічні вірмени, татари, азербайджанці та ін.
Якщо ти думаєш, що на Роісє не страждають тим же, то ти помиляєшся. Вони також, як наші дебіли, росли на Віленах, Сталінах та Даздрапермах.
Щодо "вчать своїх дітей" - це повна маячня. Ніхто не вчить дітей бути жорстокими.
Так що називати дітей під якусь кон'юнктуру та гарячі події, серіали, які через 5 років перестануть бути актуальними, можуть тільки ідіоти.
Іскандер та Джавеліна - ******* на всю голову батьки.
Даздраперма повернулася. Тобто, нікуди і не дівалася.
Особливо, якщо буде Іскандер Роздерисрака чи Джавеліна Куцик.
1.дротик 2.драгоценность
Як на моє враження: імя - це як ярмо на все життя. От назвали одного хлопчика Володимиром. та ще не в честь князя, а в честь картавого сифілітика (хлопченя з розумними очима). А тепер цьому вже старому хлопчику не йметься, все хоче світ змінити на краще. але все відбувається як відбувається. І волею судєб (бені з компанією) приходить інший володя і в нас вже ось майже рік війна і загинуло купа людей.