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Необхідно нарощувати виробництво озброєння для захисту країн НАТО та допомоги Україні, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

столтенберг,єнс

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що запаси озброєння країн альянсу та ЄС справді вичерпалися, тому потрібно збільшити  виробництво, щоб у майбутньому забезпечити захист своєї території, а також мати можливості для допомоги Україні.

Про це він заявив сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Союзники із НАТО та країни ЄС виснажили свої запаси, тому що прагнуть надати підтримку Україні. І це було правильним рішенням, тому що це питання також і нашої безпеки", - сказав Столтенберг.

Він зазначив, що країнам НАТО та ЄС вдавалося надавати "безпрецедентний обсяг" допомоги Україні протягом декількох місяців.

"Але, звісно, коли запаси виснажуються, є лише одне довгострокове рішення - це виробляти більше. І тому міністри оборони НАТО під час зустрічі восени минулого року ухвалили рішення наростити наші запаси озброєння та обладнання", - додав генсек НАТО.

За його словами, необхідно зробити так, щоб "запасів було достатньо одночасно і для захисту нашої власної території, і для надання допомоги Україні".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться наступного тижня, обговоримо надання зброї для України, - Столтенберг

Автор: Ірина Дашківська
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Та не торопитесь, пацаны. "Всего-то" 11-й месяц самой масштабной и кровопролитной войны в Европе.

Кто разбудил Столтенберга?
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10.01.2023 13:58 Відповісти
Європа вже забула шо то є кацапня. Ось вони вам нагадають.
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10.01.2023 14:02 Відповісти
Хм, і чим вони мали себе захищати? Вони ще не починали, а у них вже запаси вичерпалися..
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10.01.2023 14:21 Відповісти
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10.01.2023 14:30 Відповісти
Дійшло на 11 місяці війни.Це треба було робити принаймі з квітня місяця,а не тягнути майже рік.В москальні купа саранчі яку треба знищувати на підступах до наших хлопців,тоість потрібні касетні снаряди побільше і пошвидше і ракети аткмс.На вчора потрібно це все,а не тягнути!
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10.01.2023 14:37 Відповісти
знищення ху@лостану як ракової пухлини в тілі Людства, і осередку усіх терористичних угрупувань на Планеті, призведе до вивільнення і спрямування інвестицій на Прогрес і Розвіток Цивілізації...
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10.01.2023 14:46 Відповісти
тре просто наростити виробництво аналогів шахедів, і тупо бомбити їми кожен день русню, заводи, тец і тд
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10.01.2023 14:51 Відповісти
 
 