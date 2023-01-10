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Держприкордонслужба (4338) обстріл (21057) Сумська область (2202) Чернігівщина (1311)

Минулої доби російські загарбники знову обстріляли прикордоння Сумщини та Чернігівщини, зафіксовано майже 80 "прильотів", - Держприкордонслужба

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обстріл

З території РФ окупаційні війська обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей із застосуванням мінометів, реактивної та ствольної артилерії. Під ворожим вогнем опинилися Краснопільська, Юнаківська, Білопільська та Шалигинська громади Сумщини й Новгород-Сіверська Чернігівщини.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує Цензор.НЕТ.

"У першій половині дня рашисти з російського населеного пункту Графовка накрили територію Краснопільської громади з РСЗВ "Град" та ствольної артилерії, загалом пролунало майже два десятки вибухів від розривів реактивних снарядів та більше десятка – від артилерійських снарядів.

Крім цього, російські окупанти з безпілотника скинули на територію цієї ж громади два вибухові пристрої. На щастя, обійшлося без жертв.

Шалигінську громаду ворог з району населених пунктів Локоть та Козине двічі обстрілював 120-мм мінометами — 10 вибухів та ствольною артилерією — 12 вибухів.

Пізніше по прикордонню Новгород-Сіверської громади ворог з боку населеного пункту Гудовка випустив 120-мм міни — зафіксовано 4 вибухи.

У другій половині дня противник з російського населеного пункту Волфіне обстріляв територію Білопільської громади з мінометів, нараховано більше десятка прильотів.

Майже одночасно ворог також з мінометів накрив територію Юнаківської громади, пролунало близько десятка вибухів. Вогонь вівся з російського населеного пункту суджа", — йдеться у повідомленні.

Автор: Марина Макєєва
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Чому найверховніший не пуляє у відповідь. Нахвалявся ж.
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10.01.2023 14:20 Відповісти
Так шпацери пресаташе ДПКС по Парижу- це достойна відповідь на щоденні обстріли прикордоння та загибель людей. Може вже час щось міняти в консерваторії? Бо за переаміни ліжок в борделю , дохід не збільшиться. Особливо , якщо взяти лкремі доходи, окремих генералів цієї зеленої служби...
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10.01.2023 14:49 Відповісти
Прокуратура буде розслідувати, щоб оголосити підозру? Нескінченна клоунада
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10.01.2023 18:25 Відповісти
 
 