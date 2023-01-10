Латвія продовжить надавати Україні Stinger та навчати українських військових, - міністр оборони Мурнієце

Латвія може надати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" та запропонувати навчання українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомила міністр оборони країни Інара Мурнієце.

За словами Мурнієце, "список військової підтримки Латвії вже в кишені".

"Насправді український фронт - це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського", - сказала міністр.

Мурнієце заявила, що Латвія розглядає можливість надсилання зброї в Україну та навчання українських військових. Враховуючи ту допомогу, яку Латвія раніше надала Україні, Латвія могла б знову запропонувати Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

"Зустрічаючись з українськими колегами, вони висловлюють найбільшу вдячність Латвії за ті Stinger, які прийшли до війни, це було дуже правильне рішення Міністерства оборони, а також колишнього міністра. Ми будемо продовжувати (допомагати) зі Stinger, будемо продовжувати ще більш інтенсивне навчання українських військових у Латвії", - зазначила Мурнієце.

Також міністр вважає, що Україна високо цінує безпілотні літальні апарати або дрони, тому Латвія також могла б продовжити їхнє постачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повинна отримати всю зброю, якої потребує, - фон дер Ляєн