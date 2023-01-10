УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8722 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Допомога Україні Війна
1 172 8
війна (56406) Латвія (857) зброя (5751) Мурнієце (9) Stinger (20)

Латвія продовжить надавати Україні Stinger та навчати українських військових, - міністр оборони Мурнієце

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

stinger,стингер,стінгер

Латвія може надати Україні нову партію зенітно-ракетних комплексів Stinger на наступному засіданні у форматі "Рамштайн" та запропонувати навчання українських військових.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це повідомила міністр оборони країни Інара Мурнієце.

За словами Мурнієце, "список військової підтримки Латвії вже в кишені".

"Насправді український фронт - це наша лінія оборони, тому ми зараз думаємо, як долучитися до великого потоку допомоги Україні і як підтримати Україну, як відповісти на прохання президента Володимира Зеленського", - сказала міністр.

Мурнієце заявила, що Латвія розглядає можливість надсилання зброї в Україну та навчання українських військових. Враховуючи ту допомогу, яку Латвія раніше надала Україні, Латвія могла б знову запропонувати Україні зенітно-ракетні комплекси Stinger.

"Зустрічаючись з українськими колегами, вони висловлюють найбільшу вдячність Латвії за ті Stinger, які прийшли до війни, це було дуже правильне рішення Міністерства оборони, а також колишнього міністра. Ми будемо продовжувати (допомагати) зі Stinger, будемо продовжувати ще більш інтенсивне навчання українських військових у Латвії", - зазначила Мурнієце.

Також міністр вважає, що Україна високо цінує безпілотні літальні апарати або дрони, тому Латвія також могла б продовжити їхнє постачання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повинна отримати всю зброю, якої потребує, - фон дер Ляєн

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Латвія-не Грузія! Дякуємо й пам'ятаємо!
показати весь коментар
10.01.2023 14:45 Відповісти
Сейчас за Латвия точно не стыдно! Жаль не всегда так в других делах.
показати весь коментар
10.01.2023 14:56 Відповісти
Спасибо Латвии=)
показати весь коментар
10.01.2023 15:06 Відповісти
ДЯКУЄМО..
за кожну одиницю зброї і за плече, підставлене в біді...
показати весь коментар
10.01.2023 15:08 Відповісти
Как можем, так помогаем. Успех Украини есть надежда на безопасность Балтийских стран в самом прямом смисле.
показати весь коментар
10.01.2023 17:08 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
10.01.2023 17:57 Відповісти
 
 