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На бахмутському напрямку ворог завдав 5 авіаударів за добу, сталося 30 бойових зіткнень
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
На бахмутському напрямку противник вчинив 257 обстрілів, п’ять авіаударів, сталося 30 бойових зіткнень,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "24 каналу" у вівторок.
"У Бахмуті обстановка залишається складною. Загалом бахмутський напрямок фронту - один із головних напрямків ударів ворога. За цю добу він, зокрема, зосередив там 257 обстрілів з усіх видів ствольної, реактивної артилерії, танків, завдав п'ять 5 авіаударів. Також сталося 30 бойових зіткнень", - сказав він.
Череватий наголосив, що найгарячішою точкою бахмутського фронту залишається Соледар, який ворог намагається захопити за всяку ціну.
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із Telegram терориста гіркіна про призначення енерала лапіна начальником штабу сухопутних військ
пхатися до нашої краіни 😡