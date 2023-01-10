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На бахмутському напрямку ворог завдав 5 авіаударів за добу, сталося 30 бойових зіткнень

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бахмут

На бахмутському напрямку противник вчинив 257 обстрілів, п’ять авіаударів, сталося 30 бойових зіткнень,

 Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив речник Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий в ефірі "24 каналу" у вівторок.

"У Бахмуті обстановка залишається складною. Загалом бахмутський напрямок фронту - один із головних напрямків ударів ворога. За цю добу він, зокрема, зосередив там 257 обстрілів з усіх видів ствольної, реактивної артилерії, танків, завдав п'ять 5 авіаударів. Також сталося 30 бойових зіткнень", - сказав він.

Череватий наголосив, що найгарячішою точкою бахмутського фронту залишається Соледар, який ворог намагається захопити за всяку ціну.

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Автор: Анастасія Потіха
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Назначение генерала Лапина на вышестоящую должность, мягко говоря, недоразумение. Дело не в его командных качествах ( если они вообще есть), а в том, что именно под его командованием наши войска потерпели тяжёлое поражение под Балаклеей и Изюмом, оставив, в результате, почти 10 городов и «перегруппировавшись» из Харьковской области. Повышать за такое - это хамская демонстрация собственной неуязвимости со стороны руководства МО РФ.
із Telegram терориста гіркіна про призначення енерала лапіна начальником штабу сухопутних військ
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10.01.2023 14:59 Відповісти
Нехай всі лапіни - ху@=піни там на расєє повиздихають , перш ніж
пхатися до нашої краіни 😡
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10.01.2023 15:40 Відповісти
Бахмут...весільні мавіки.... ВІРЮ В ЗСУ......УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ...
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10.01.2023 15:04 Відповісти
 
 