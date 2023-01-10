Розслідування воєнних злочинів Росії в Україні ведеться у 21 країні, - президент Євроюсту Хамран

Більшість розслідувань російській воєнних злочинів проводиться у країнах Європейського Союзу, заявив президент Євроюсту Ладислав Хамран в інтерв’ю ЗМІ Литви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на LRT.

"Переважна більшість розслідувань проводиться у країнах ЄС. З 21 країни, де проводяться опитування, 14 є членами ЄС. Ще чотири країни, включаючи Україну, перебувають у Європі, але не є членами ЄС, і ще три країни не входять до Європи – США, Канада та Велика Британія", - сказав Хамран.

На його думку, збирання доказів основних злочинів та їх аналіз, який призведе до обвинувачень, "буде довгим шляхом, який триватиме кілька років".

У Вільнюсі президент Євроюсту зустрівся з генеральним прокурором Литви Нідою Ґрунскене, щоб обговорити розслідування воєнних злочинів росії в Україні у спільній слідчій групі.

Спеціальна об'єднана слідча група, яка спочатку була сформована прокуратурами України, Литви та Польщі, розпочала діяльність 25 березня минулого року. Наразі у її діяльності беруть участь представники семи країн і вперше в історії – прокурор Міжнародного кримінального суду.

Генеральна прокуратура Литви 1 березня розпочала досудове розслідування агресії, воєнних злочинів та злочинів проти людяності в Україні. Наразі, за даними прокуратури, допитано майже триста свідків, потерпілими визнано понад сімдесят осіб. Над досудовим розслідуванням працює група із 40 співробітників прокуратури, поліції та Служби з розслідування фінансових злочинів.

Двічі литовські прокурори разом з іншими посадовими особами та експертами виїжджали до України, де разом із українськими колегами брали участь у процесуальних діях, фіксуючи заяви потерпілих та свідків, оглядаючи місця подій.

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