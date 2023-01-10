УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8722 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 845 29
війна (56406) Луганщина (4416) Гайдай_ЛОГА (905)

Гайдай про ситуацію на Луганщині: Земля вже промерзла достатньо серйозно, буде підключатися важка техніка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу

Українські захисники на Луганщині крок за кроком визволяють території.

Про це повідомив глава ОВА Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація залишається важкою, але повністю контрольованою нашими силами оборони. На напрямку Білогорівки стабільно сили оборони тримають та відбивають всі повністю наступи та намагання прорвати лінію оборони з боку ворога.

Що стосується Сватівсько-Кремінського напрямку, то там перевага на боці наши захисників. Вони не швидко, але стабільно крок за кроком визволяють територію Луганської області", - зазначив очільник обладміністрації.

За словами Гайдая, низькі температури для бійців в окопах є "пекельними умовами".

"Але я думаю, що десь буде пожвавлення бойових дій, тому що земля вже промерзла достатньо серйозно. Зараз буде підключатися важка техніка", - додав глава ОВА.

Також читайте: ЗСУ потроху деокуповують Луганщину в напрямку Кремінної, - Гайдай

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+18
Я просив позавчора, вчора...ЗАТКНіТЬ ЦЬОМУ іДіОТУ ПЕЛЬКУ
показати весь коментар
10.01.2023 15:06
+9
задача голови ОВА на будувати тактику чи стратегію військ, а займатись гуманітаркою, і всякою - такою роботою. а цей тільки що робить то *******, скільки можна !!!!
показати весь коментар
10.01.2023 15:13
+6
Так хоч би вже на Цензорі не публікували телепня....плятьььь. Дістав...
показати весь коментар
10.01.2023 15:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я просив позавчора, вчора...ЗАТКНіТЬ ЦЬОМУ іДіОТУ ПЕЛЬКУ
показати весь коментар
10.01.2023 15:06 Відповісти
Ти про що "vsbu vsbu"? Кого просив, якому "ідіоту", чому сам не заткнеш? Якщо це стосується Гайдая то таких просто безліч. Більш того, саме канал "FRIDOM" створений та не аби як профінансований керівництвом країни та за ініціативою партії "Слуга народу" постійно й наполегливо, думаю що за вказівкою з Банківської, запрошує призначеного вищім керівництвом України Гайдая на телеефіри де він і подібні йому постійно щось там розповідають, що часто не відповідає дійсності, а озвучені ними "прогнози", або "пропозиції" то все одно що подібне від Арестовича. Тому просто не звертай уваги, бо припинити не зможеш, а твої побоювання, що він щось там видасть ворогові безпідставні, бо до бойових дій, їх планування, такі призначенці не мають ніякого відношення - весільні генерали, не більш того!
показати весь коментар
10.01.2023 15:26 Відповісти
Звичайно...А шо ще говорить, коли щодня цей імбецил не тільки "шо попало" несе, а ще і при певних обставинах може нашкодити...дегенерат
показати весь коментар
10.01.2023 15:29 Відповісти
Не переймайся. ЦЕ не зашкодить, бо ЦЕ безглуздя!
показати весь коментар
10.01.2023 15:55 Відповісти
Так хоч би вже на Цензорі не публікували телепня....плятьььь. Дістав...
показати весь коментар
10.01.2023 15:31 Відповісти
Не маю нічого проти, спробуй звернутися як з пропозицією до редакції на їх офіційну електронну адресу. Хто його знає, може прислухаються, а може й роботу тобі запропонують?! І це не троллінг. Є друг Гораціо на світі стільки дивного, що й не наснилось нашим мудрецям!
показати весь коментар
10.01.2023 16:03 Відповісти
Звернуся...а з роботою - ні, не маю можл., в мирний - так, а зараз самозайнятий + допомога хлопцям (безкоштовна)
показати весь коментар
10.01.2023 17:08 Відповісти
Дуже поважна об"ява. Як би ми були без нього?
показати весь коментар
10.01.2023 16:36 Відповісти
1047 обіцянка взяти нещасну Кремінну?
показати весь коментар
10.01.2023 15:10 Відповісти
Можливо дійсно недоречно так часто розповідати, що от от щось незабаром звільнять, але стільки ж було стосовно Херсону, і все ж таки звільнили врешті решт. Якщо ти зачекався, то не втрачай часу, йди та допоможи замість того щоб лити лайно!!!
показати весь коментар
10.01.2023 15:29 Відповісти
Це якесь магічне мислення. Якщо повторювати щось постійно, то воно збудеться.
Ну за такою логікою росіяни і Бахмут захоплять, бо постійно про це повторюють.
показати весь коментар
10.01.2023 15:32 Відповісти
Це не "логіка", і ніколи не було нею, ба навіть східна мудрість каже про зворотнє, але не думаю, що саме повторювання є головним недоліком Гайдая, та не впевнений, що це його власна ініціатива, скоріш за все він тупо виконує наказ власного керівництва, яке знаходиться на Банковій і сподівається, що часта поява їх призначенців перед публікою позитивно впливає на їх рейтинги, не розуміючи, що для розумних людей це навпаки, є причиною неприязні. Може це позитив для НЕ розумних, але щоб це зрозуміти треба теж лишитися розуму!
показати весь коментар
10.01.2023 15:44 Відповісти
Гайдай вже аграрій...каже-- земля промерзла
показати весь коментар
10.01.2023 15:10 Відповісти
Перший раз чую, що оцінка промерзлості землі це прерогатива "аграріїв"!
показати весь коментар
10.01.2023 15:31 Відповісти
один хрєн--Гайдай
показати весь коментар
10.01.2023 15:34 Відповісти
Ну... так, і краще він не стане, головне щоб не став ще гіршим!
показати весь коментар
10.01.2023 15:45 Відповісти
задача голови ОВА на будувати тактику чи стратегію військ, а займатись гуманітаркою, і всякою - такою роботою. а цей тільки що робить то *******, скільки можна !!!!
показати весь коментар
10.01.2023 15:13 Відповісти
Він голова ОВА без області (там наших 5-7 сіл), ось і базікає постійно щоб зп отримувати. Луганську ОВА можна було ще літом об'єднати з Донецькою.
показати весь коментар
10.01.2023 15:35 Відповісти
Там УСІ села та міста наші, але у окупації рашистів, тому "Mykola Korzh" прошу підбирати формулювання! А стосовно злиття Донецької адміністрації з Луганською можу заперечити, що цього не можливо робити з юридичної точки зору, бо це буде натяком на порушення Конституції України у якій перелічені адміністративні одиниці що входять у склад нашої держави, і це не забаганки, а дії невиконання яких може призвести до негативних юридичних наслідків. Світ та його устрій складніший чим вважається, і те що здається другорядним, може стати ключовим!!!
показати весь коментар
10.01.2023 15:52 Відповісти
Я з тобою згоден "Андрюха", але чи тільки Гайдай коментує те, до чого не має відношення?! Мені здається що це роблять приблизно 99,999% чиновників призначених нинішнім керівництвом країни, саме керівництво, масса пресс секретарів та секретарок, друзі керівництва та друзі друзів, і, до речі, ми з тобою теж, не маючи до багатьох питань ЖОДНОГО відношення.
показати весь коментар
10.01.2023 15:35 Відповісти
"Пекельні умови в окопах"-це коли бруду з водою по коліно. А -5-10 це ще терпимо. І взагалі Гайдай багато чеше язиком.
показати весь коментар
10.01.2023 15:19 Відповісти
...улі Зе команда плять.
показати весь коментар
10.01.2023 16:27 Відповісти
Ну нарешті Гайдай в атаку піде!
показати весь коментар
10.01.2023 15:22 Відповісти
Він з першого дня нападу свинобурятів - в Дніпрі сидить. Яка атака? Це ж не відсотки втраченої території рахувати. В трускавецькіих університетах не було військової кафедри.
показати весь коментар
10.01.2023 15:25 Відповісти
"andi Mir"! Окрім бурятських інших свино-собак серед роССійських злочинців не має?!
показати весь коментар
10.01.2023 15:37 Відповісти
Ну тоді - кацапобурятів. Так підійде? Бо я ніяких россійців не знаю, я знаю тільки козлоімперців з коз'їми мордами.
показати весь коментар
11.01.2023 14:30 Відповісти
Треба в обдристовича конфіскувати спиждженого гранатомета і вручити його Гайдаю.Калаша здобуде в бою, по промерзлому грунті в атаку саме те...
показати весь коментар
10.01.2023 16:09 Відповісти
Гайдай Бонопартович . В ВСУ всех генералов ещё не уволили , зачем они нужны ?
показати весь коментар
10.01.2023 15:31 Відповісти
Звичайно наші!!! Просто це Гайдай вже достав своїми дебільними постами. Ось до прикладу Кириленко робить свою роботу тихо без коментарів дій ЗСУ в Донецький області
показати весь коментар
10.01.2023 17:08 Відповісти
 
 