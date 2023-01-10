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Голову Старого Салтова Коновалова взято під варту без права внесення застави за обвинуваченням у держзраді

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

коновалов

Суд задовольнив апеляційну скаргу Харківської обласної прокуратури та взяв під варту без права внесення застави Старосалтівсьского селищного голову, який обвинувачується у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як повідомлялось раніше, під час окупації російськими військами смт Старий Салтів Чугуївського району голова селища Едуард Коновалов перейшов на бік ворога.

Він провів нараду депутатів селищної ради, на якій заявив, що відтепер допомагатиме ЗС РФ, а також агітував місцевих мешканців сприяти окупантам.

Обвинувачений здійснював організаційне, матеріально-технічне сприяння та надавав необхідну допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

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Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 5 січня 2023 року задоволено клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно обвинуваченого. Одночасно з цим суд визначив заставу в сумі 268 400 грн.

Проте прокурори не погодились із вказаним рішенням та оскаржили його.

10 січня 2023 року Харківський апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції, постановив нову ухвалу, якою задовольнив клопотання обласної прокуратури.

Автор: Анастасія Потіха
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10.01.2023 15:45 Відповісти
на гіляку запроданця !!!
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10.01.2023 15:46 Відповісти
Суддю з Київського районного суду Харкова, взять і прих уярить прямо в залі суду. Забить алюмінієвими, або з акації, бейсбольними бітами. Харківські судді, це їб уче сєпарське кубло, яке надіялося на приход кацапських монголоїдних мразюк і скотів. Але ЗСУ все їм "наломали" Тепер пітараси з суду, "зашторилися та затихарилися" Вся надія на патріотів(іменно патріотів,а не мажорних пациків) з СБУ. Там треба ще серед всього суддівського корпусу проводить фільтраційні заходи.
СБУ --- Ауууу!!!, ви коли сєпарське пи здоту із суду, візьмете за " батони"???
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10.01.2023 16:17 Відповісти
От мене просто цікавить: а що, в жовтні 2020р., коли місцеві обирали цього зрадника своїм головою - вони не знали про його прокасапські погляди?
Очевидна відповідь? знали. І навіть підтримували
А що, на наступних виборах вони не оберуть його же, чи такого же подібногно? Відповідь
очевидна.
А що робити? Напевне, знов таки, всі знають ту відповідь... Але хто ж проведе декасапизацію окремо на Харківщині та загалом в усіх східних та південих регіаонах України? Хто на це здатен?
У всяк випадку, не нинішня влада.
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10.01.2023 16:28 Відповісти
Знаючи наші "суди" завтра під заставу вийде.
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10.01.2023 16:41 Відповісти
 
 