Голову Старого Салтова Коновалова взято під варту без права внесення застави за обвинуваченням у держзраді

Суд задовольнив апеляційну скаргу Харківської обласної прокуратури та взяв під варту без права внесення застави Старосалтівсьского селищного голову, який обвинувачується у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Як повідомлялось раніше, під час окупації російськими військами смт Старий Салтів Чугуївського району голова селища Едуард Коновалов перейшов на бік ворога.

Він провів нараду депутатів селищної ради, на якій заявив, що відтепер допомагатиме ЗС РФ, а також агітував місцевих мешканців сприяти окупантам.

Обвинувачений здійснював організаційне, матеріально-технічне сприяння та надавав необхідну допомогу представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України.

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Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 5 січня 2023 року задоволено клопотання прокурора про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно обвинуваченого. Одночасно з цим суд визначив заставу в сумі 268 400 грн.

Проте прокурори не погодились із вказаним рішенням та оскаржили його.

10 січня 2023 року Харківський апеляційний суд скасував ухвалу суду першої інстанції, постановив нову ухвалу, якою задовольнив клопотання обласної прокуратури.