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Окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову та ремонтну базу, - "Держатомрегулювання"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

аес,запорізька

На території Запорізької атомної станції російські загарбники проводять ремонт військової техніки. Також намагаються призначити фейкову експлуатуючу організацію, яку не визнано жодною країною.

Про це на брифінгу повідомив в.о голови "Держатомрегулювання" Олег Коріков, інформує Цензор.НЕТ.

Станом на сьогодні ЗАЕС перетворилася фактично з виробника електрики на споживача. Це все відбувається внаслідок окупації ЗАЕС рашистськими загарбниками. Всі 6 енергоблоків перебувають в зупиненому стані. Але Запорізька АЕС отримує електрику з енергосистеми України. Електроенергія потрібна для того, щоб працювали системи безпеки, у тому числі ті, які забезпечують залишкові відведення тепла від ядерного палива", - сказав Коріков. 

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Автор: Марина Макєєва
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