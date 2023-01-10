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У бюджеті РФ - діра у $56 млрд, це рекордний дефіцит, - Bloomberg

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

рубль

Дефіцит федерального бюджету Росії в грудні збільшився до рекордного рівня в $56 млрд. Це сталося через падіння доходів від експорту нафти та збільшення витрат на війну в Україні.

Такі дані опублікувало на основі своїх розрахунків агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

Дефіцит федерального бюджету РФ за весь 2022 рік становив близько $46 млрд. Протягом минулого року бюджет Росії переважно був профіцитним, зазначає агентство.

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За його даними, витрати бюджету за рік зросли більш ніж на третину проти довоєнних показників.

Потік доходів від високих цін на нафту, газ та інші експортні сировинні товари у першому півріччі допоміг компенсувати зростання витрат бюджету, але зараз ця тенденція змінюється.

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Ціни на російську нафту впали після того, як країни G7 запровадили цінове обмеження. Уряд РФ вже почав скорочувати або відкладати невійськові витрати та обговорює підвищення податків для деяких великих компаній, щоб покрити дефіцит.

Попри санкційний тиск, фінансове становище Росії залишається відносно стабільним, зазначають в агентстві.

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Дефіцит держбюджету 2023 року прогнозується на рівні 2% від ВВП, що відповідає рівню 2022 року. Проте прогноз заснований на ціні на нафту в $70 за барель, що приблизно на $20 нижче рівня ціни на Urals у грудні.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+12
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10.01.2023 16:01
+10
це гарна новина, але в нас справи гірші..., на жаль
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10.01.2023 16:11
+5
cina na naftu Urals < $40... koly v 2014 cina vpala do $40, putin pishov na peremovyny
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10.01.2023 15:57
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cina na naftu Urals < $40... koly v 2014 cina vpala do $40, putin pishov na peremovyny
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10.01.2023 15:57 Відповісти
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10.01.2023 16:01 Відповісти
це гарна новина, але в нас справи гірші..., на жаль
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10.01.2023 16:11 Відповісти
Нічіво, рублєй ісчьо напічатают...
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10.01.2023 16:11 Відповісти
І це нічим не допоможе, тільки ціни у рублях піднімуться відповідно обсягу надрукованого.
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10.01.2023 16:13 Відповісти
І эта харашо, ******!
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10.01.2023 16:51 Відповісти
Цар з кріпосних кацапів останню шкуру на війну здере, а ті мовчатимуть і гривою трястимуть.
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10.01.2023 16:12 Відповісти
Ця остання шкура вже й так полуздерта.
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10.01.2023 16:14 Відповісти
Док-во что долгую войну Роися не вытянет.....там только сейчас доходят последствия санкций а в следующем году начнётся настоящий обвал.
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10.01.2023 16:13 Відповісти
поки товстий сохне - худий здохне, не забувайте про це. Ми цей рік вже не вивеземо фінансово, ніхто нам не дасть стільки грошей
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10.01.2023 16:21 Відповісти
Чому? Нам треба 5 млрд.дол на місяць щоб підримувати нашу економіку. Для Заходу це копійки.Вони в Афганістан в 10 раз більше вбухували
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10.01.2023 16:24 Відповісти
На Афганістан за весь час перебування там американців було витрачено близько 100 млрд , так що ваша інформація трішки перебільшена бо вони там років десять були .
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10.01.2023 17:39 Відповісти
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10.01.2023 16:24 Відповісти
Пока рубль в бумагу не превратится радоваться рано.
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10.01.2023 16:41 Відповісти
У який папір - папір гроші коштує , у лайно його потрібно перетворити ; у них он там в якутії місцевий самородок із кізяків зайців на новий рік ліпить , тепер нехай із тих самих кізяків рублі штампує .
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10.01.2023 17:42 Відповісти
Навіть за такої математики 5×12=60 наш дефіцит бюджету більше за кацапський. А якщо перевести в проценти від бюджету до і говорити нічого.
Чекаємо на санкції для рф і допомогу для України. Зрозуміло, що по іншому ніяк.
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10.01.2023 17:14 Відповісти
у них еще есть фонд нац благосостояния там 200 млрд $ запрятано
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10.01.2023 17:33 Відповісти
Аби царю хорощо
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10.01.2023 17:37 Відповісти
 
 