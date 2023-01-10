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Росіяни неодноразово і невдало намагалися під’єднати Запорізьку АЕС до російської енергосистеми, - "Держатомрегулювання"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,аес,запорізька

З початку окупації Запорізької АЕС росіяни декілька разів намагалися під’єднати станцію до російської енергосистеми. Проте усі спроби були невдалими.

Про це на брифінгу повідомив в.о голови "Держатомрегулювання" Олег Коріков, інформує Цензор.НЕТ.

"Чи можливо під'єднати Запорізьку АЕС до енергосистеми Росії? Ми вже бачили ці спроби, вони невдалі й завершилися нічим. Тому ми переконані, що всі подальші намагання окупантів фактично вкрасти Запорізьку АЕС і електрику, яку вона може виробляти, також ні до чого не призведуть. До того ж, міжнародні організації - МАГАТЕ та ООН - у своїх резолюціях неодноразово констатують, що Запорізька АЕС - це українська власність, і електрика, яку вона виробляє і може виробляти, також українська", - наголосив Коріков.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти перетворили Запорізьку АЕС на військову та ремонтну базу, - "Держатомрегулювання"

Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+7
добре, що не вдалося

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10.01.2023 15:58
+6
криворуким це ніяк не вдається
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10.01.2023 15:53
+3
це не суттєво що там підписали, як твою дитину в заручники візьмуть теж підпишеш що треба терористу
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10.01.2023 17:05
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криворуким це ніяк не вдається
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10.01.2023 15:53 Відповісти
це не їхні криві руки, це наши влучні артилеристи
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10.01.2023 17:04 Відповісти
добре, що не вдалося

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10.01.2023 15:58 Відповісти
"- У них запалы не той системы!"
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10.01.2023 16:16 Відповісти
Це не жарти перед усім... Скільки там працівників підписали контракти з росатом404... Нажаль вони вже не на нашій позиції - це їхній особистий вибір - І Це є *мішенні * для ССО для вирішеня цих проблем...
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10.01.2023 16:31 Відповісти
це не суттєво що там підписали, як твою дитину в заручники візьмуть теж підпишеш що треба терористу
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10.01.2023 17:05 Відповісти
Ти я так розумію з тих... а я напроти, на другому березі. І не патякай про заручників МЕНІ !!!
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10.01.2023 17:25 Відповісти
"ти" і "розуміння" не сумісні речі. А стиль твого спілкування видає в тобі кацапа. Ти точно на "другом", а я на ІНШОМУ....
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10.01.2023 17:33 Відповісти
Ну і що там з берега напроти ? Може переберешся на берег інший та покажеш як кацапів із АЕС гнати треба ?
Подякуй тим людям що енергоблоки сьогодні обслуговують , бо якби не вони , то тобою б на другому березі вже не пахло , або пахло б так , що на іншому чутно було коли б понюхав як хоч один реактор вибухнув ((
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10.01.2023 17:49 Відповісти
слава шустрий , якщо ти мальчік то я скажу що тре робити, вимкни навігацію і заспокойся, все буде , без тебе.
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10.01.2023 19:09 Відповісти
Мальчік с бичачою натурою і таким самим розумом , не сильно бикуй , бо роги обламаєш , правобережний .
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10.01.2023 19:48 Відповісти
то ти дєвочка
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11.01.2023 06:31 Відповісти
Таки правду тобі написали що кацап (( Бикота , не реви !
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11.01.2023 16:49 Відповісти
З дівчатками не сперечаюсь, хай здійсьняться всі твої дівочі мрії. Може і шустра аде не вумна.
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12.01.2023 06:04 Відповісти
мачо , => ; і не мукай , кацапидло !
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12.01.2023 14:05 Відповісти
І тобі не хворіти ватная дєвачка. Якщо з сауни звільнили не переймайся...
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12.01.2023 15:18 Відповісти
Бувай , озабочений , а може опущений .... х.. тебе знає
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12.01.2023 18:10 Відповісти
І ти не кашляй ватна лівобережна дівчинка, не переймайся, прищі покинуть тебе невдовзі , заведеш нарешті собі мужика і може заспокоїшся нарешті...
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12.01.2023 20:39 Відповісти
Якщо не повернути станцію, це в будь-якому випадку лише питання часу.
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10.01.2023 16:31 Відповісти
про міст також жартували, про шашлики відоси показували, про Буковель... а на зараз орки мають канал з водою, та питання подачі єлектрики намагаються вирішити. на жаль все це складно назвати співпадінням....
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10.01.2023 16:47 Відповісти
У кацапів руки з одного місця ростуть....
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10.01.2023 20:06 Відповісти
 
 