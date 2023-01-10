Росіяни планують обстріляти лікарню на Луганщині та звинуватити у цьому ЗСУ, - Центр національного спротиву
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Російські військові мають намір здійснити обстріл одного з медзакладів на Луганщині.
Про це йдеться у дописі на сайті Центру національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.
"Окупаційна адміністрація ворога на тимчасово окупованих територіях Луганщини має серйозні проблеми з настроями місцевого населення. Ключовим є загострена гуманітарна криза в регіоні. Однією із причин є перехід цивільних медичних закладів на обслуговування російських військових. Зокрема простих мешканців просто виганяють з лікарень або відмовляються надавати послуги.
Для того, аби дискредитувати ЗСУ, окупанти можуть обстріляти одну з лікарень області, де ще є цивільне населення. За інформацією підпілля, росіяни планують вдарити саме на відділення з цивільними", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що росіяни системно обстрілюють окуповані міста, щоб їхні пропагандисти створювали маніпулятивні матеріали.
Центр національного спротиву закликає мешканців окупованих територій бути максимально уважними біля об’єктів цивільної інфраструктури, а за можливості - виїхати на підконтрольні Києву території.
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Для того, аби дискредитувати ЗСУ, окупанти можуть обстріляти одну з лікарень області, де ще є цивільне населення. За інформацією підпілля, росіяни планують вдарити саме на відділення з цивільними", Джерело: https://censor.net/ua/n3392428