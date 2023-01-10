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Росіяни планують обстріляти лікарню на Луганщині та звинуватити у цьому ЗСУ, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дбр,лікарня

Російські військові мають намір здійснити обстріл одного з медзакладів на Луганщині.

Про це йдеться у дописі на сайті Центру національного спротиву, інформує Цензор.НЕТ.

"Окупаційна адміністрація ворога на тимчасово окупованих територіях Луганщини має серйозні проблеми з настроями місцевого населення. Ключовим є загострена гуманітарна криза в регіоні. Однією із причин є перехід цивільних медичних закладів на обслуговування російських військових. Зокрема простих мешканців просто виганяють з лікарень або відмовляються надавати послуги.

Для того, аби дискредитувати ЗСУ, окупанти можуть обстріляти одну з лікарень області, де ще є цивільне населення. За інформацією підпілля, росіяни планують вдарити саме на відділення з цивільними", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що росіяни системно обстрілюють окуповані міста, щоб їхні пропагандисти створювали маніпулятивні матеріали.

Центр національного спротиву закликає мешканців окупованих територій бути максимально уважними біля об’єктів цивільної інфраструктури, а за можливості - виїхати на підконтрольні Києву території.

Автор: Анна Судак
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Усі розумні вже давно звідти виїхали Інформатори розвідки попереджені - коли буде удар по "засвіченій ними цілі А "вата" нас уже давно не цікавить!
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10.01.2023 16:11 Відповісти
100%. Вихлопу з цієї акції - 0.
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10.01.2023 17:08 Відповісти
да что вы понимаете?
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10.01.2023 16:12 Відповісти
Тобто...з новини виходить, що росіяне вигнали місцевих луганчан з лікарень, туди поклали своїх бійців, лікуватись, і коли туди прилетіть щось, вони скажуть, то ВСУ....а чомусь би місцеві думали, що то самі росіяне по своїх поранених відстрілялись? Де логіка?
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10.01.2023 16:14 Відповісти
Чукча не читає, яукча пише....
Для того, аби дискредитувати ЗСУ, окупанти можуть обстріляти одну з лікарень області, де ще є цивільне населення. За інформацією підпілля, росіяни планують вдарити саме на відділення з цивільними", Джерело: https://censor.net/ua/n3392428
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10.01.2023 17:09 Відповісти
Нехай луплять-більше "харошіх" кацапів буде! Та й взагалі "*****"!
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10.01.2023 16:23 Відповісти
не нужно перед ватой оправдываться, пусть думают что хотят.
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10.01.2023 17:47 Відповісти
Сэкономим снаряды
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10.01.2023 18:37 Відповісти
 
 