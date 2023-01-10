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Зеленський провів розмову із Мішелем: Поінформував про нагальні потреби України в озброєнні

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мішель

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Під час телефонної розмови з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля для реалізації Формули Миру. Обговорили очікування від майбутнього саміту Україна - ЄС", - йдеться в повідомленні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повинна отримати всю зброю, якої потребує, - фон дер Ляєн

Автор: Богдан Гуньковський
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Чото он больно на шморгаля похож. Их чо как братьев в детстве разлучили цыгане? Одного забрали во францию, а наш остался бабки пилить
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10.01.2023 16:14 Відповісти
Де ота "формула миру"? Про що там йдеться?
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10.01.2023 16:27 Відповісти
вас що в Гугл забанили ??? https://www.ukrinform.ua/rubric-polytics/3614525-formula-miru-zelenskij-nazvav-10-umov-pripinenna-vijni-v-ukraini.html
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10.01.2023 16:37 Відповісти
Добре.
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11.01.2023 05:11 Відповісти
 
 