Зеленський провів розмову із Мішелем: Поінформував про нагальні потреби України в озброєнні

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

"Під час телефонної розмови з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля для реалізації Формули Миру. Обговорили очікування від майбутнього саміту Україна - ЄС", - йдеться в повідомленні

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна повинна отримати всю зброю, якої потребує, - фон дер Ляєн