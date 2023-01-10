Зеленський провів розмову із Мішелем: Поінформував про нагальні потреби України в озброєнні
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову із президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.
Про це глава держави повідомив у Twitter, передає Цензор.НЕТ.
"Під час телефонної розмови з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем поінформував про ситуацію на полі бою та нагальні потреби України в озброєнні. Домовилися про спільні зусилля для реалізації Формули Миру. Обговорили очікування від майбутнього саміту Україна - ЄС", - йдеться в повідомленні
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Підлога Маккартні
показати весь коментар10.01.2023 16:14 Відповісти Мені подобається 2
✘
123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
показати весь коментар10.01.2023 16:27 Відповісти Мені подобається 0
vuiko dobrui
показати весь коментар10.01.2023 16:37 Відповісти Мені подобається 1
Seva Schwartz
показати весь коментар11.01.2023 05:11 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...