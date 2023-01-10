ЄС та його члени надали Україні вже близько 50 млрд євро допомоги, - Мішель

ЄС та його країни-члени від початку повномасштабної російської агресії надали Україні негайну допомогу загальним обсягом близько 50 мільярдів євро.

Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вперше у нашій історії ми надали летальне військове озброєння Україні через Європейський фонд миру лише за кілька годин після того, як розпочалася (повномасштабна) війна. Наразі ми виділили на це понад 3 мільярди євро - додатково до масштабних військових надходжень від країн-членів. Ми об’єднані у підтримці України, наданні їй дипломатичної, фінансової та політичної підтримки. ЄС і його країни-члени разом надали близько 50 мільярдів євро допомоги", - сказав президент Євроради.

Він також відзначив зближення ЄС і НАТО. Обидві організації прийняли стратегічні документи, які визначатимуть майбутнє їхньої безпеки – Стратегічний компас у ЄС та нову Стратегічну концепцію в НАТО. Ці зусилля доповнюють одне одного. Альянс відіграє ключову роль як основа територіальної оборони, що важливо для всієї євроатлантичної безпеки. Натомість ЄС зміцнює свої оборонні спроможності та готовий робити більш ефективний внесок у глобальну безпеку.

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"Війна РФпроти України вразила обидві наші організації та зблизила нас. Ми стали сильнішими. НАТО посилило свою присутність у Східній Європі та ... у Швеції й Фінляндії. Путін хотів бачити менше НАТО, але домігся протилежного результату - він отримав більше НАТО, і матиме більше ЄС. Ми прискорюємо процес розширення у Західних Балканах та прийняли історичне рішення - надали статусу країн-кандидатів Україні та Молдові і європейську перспективу - для Грузії", - сказав Мішель.

На його переконання, сильний Альянс складається із сильних союзників. У цьому контексті ЄС і НАТО є близькими організаціями, історії яких тісно пов’язані. Нині 21 з 27 країн ЄС є членами НАТО, а після вступу Фінляндії та Швеції їх буде 23. Водночас країни ЄС становлять більшість серед країн-членів НАТО. Обидві організації поділяють спільні цінності, серед яких свобода, мир, безпека, заможність і демократія.

"Сьогоднішня Декларація виводить нашу співпрацю на новий рівень, щоб забезпечити мир і стабільність, інтенсифікувати взаємодію у важливих сферах, наприклад у захисті критичної інфраструктури, космосі, реагуванні на безпековий вимір кліматичних змін, а також у боротьбі з інформаційними маніпуляціями… Ми, європейці, хочемо взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону, і це лише посилить нашу європейську опору в структурі НАТО", - наголосив президент Євроради.

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