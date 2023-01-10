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Новини За кордоном
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Під впливом подій в Україні Польща змінює доктрину оборони на випадок агресії РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

польща

Польща змінює підхід до захисту країни від можливої збройної агресії Росії, який тепер передбачатиме зайняття оборони не по річці Вісла, як раніше, а безпосередньо на кордоні з РФ і Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як визнав глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак, це рішення ухвалене під впливом трагедій українських міст, зокрема Бучі, які у перші дні війни були захоплені ворогом. Як зазначив міністр, новостворювана 1-ша Піхотна дивізія Легіонів має ефективно закрити доступ до Польщі.

"Ми відмовляємося від доктрини, яка діяла упродовж багатьох років, під час правління нинішньої опозиції. Тоді передбачалося, що оборона Польщі почнеться лише на лінії Вісли і ми без бою віддамо східну частину країни. Це могло б призвести до таких трагедій, які ми бачили в Бучі в Україні", - підкреслив Блащак.

За його словами, відтепер Польща бере до уваги боротьбу за кожен шматок польської території. "Тому ми маємо бути сильними і навіть дуже сильними саме на сході нашої країни, адже тут проходить головна лінія нашої безпеки та незалежності", - констатував польський міністр.

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Нагадуємо, у Польщі у складі ЗС країни створюють нову дивізію, яка дислокуватиметься в Підляському воєводстві поблизу кордонів з Білоруссю та РФ. Нове військове об’єднання матиме назву Перша піхотна дивізія Легіонів. В її складі буде чотири бригади, по чотири батальйони в кожній.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+9
Вдачі братам полякам у створенні легіону, а вишкіл я б м рекомендував проводити невеликими частинами ротаційно у складі ЗСУ на фронті. Тоді вони будуть мати такі збройні сили як наші.
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10.01.2023 16:45
+9
Розумні вчаться на чужих помилках.
Дурні не визнають своїх помилок - їм вчитися нема на чому.
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10.01.2023 17:02
+6
...Вся ця війна, і вся путінська "денацифікація", яка здається божевіллям західним аналітикам, бо вони слихом не слихали про нашу "маланчуківщину", - це, властиво, не що як побільшена проекція на 2022-й - гебістської "Операції Блок" із 1972-го, "арештованої Коляди". Путін, тоді молодий оперативник, так звідтоді був і повірив, як і вся його контора, - що ніякої України нема, а є лиш складений загодя "список лиц", які підлягають усуненню, по кожному населеному пункту, - і після такої зачистки все буде як в Магнітогорську, як і за Щербицького було... І от виявляється, що усунути-то насправді якраз і не вдалося - не тільки в 2022-му, а й тоді, в 1970-х, коли багатьом уже здавалося, ніби й справді України більше нема, - виявляється, що вбити, хай навіть ціле покоління, ще далеко не значить його УСУНУТИ... (с) О. Забужко https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
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10.01.2023 16:42
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...Вся ця війна, і вся путінська "денацифікація", яка здається божевіллям західним аналітикам, бо вони слихом не слихали про нашу "маланчуківщину", - це, властиво, не що як побільшена проекція на 2022-й - гебістської "Операції Блок" із 1972-го, "арештованої Коляди". Путін, тоді молодий оперативник, так звідтоді був і повірив, як і вся його контора, - що ніякої України нема, а є лиш складений загодя "список лиц", які підлягають усуненню, по кожному населеному пункту, - і після такої зачистки все буде як в Магнітогорську, як і за Щербицького було... І от виявляється, що усунути-то насправді якраз і не вдалося - не тільки в 2022-му, а й тоді, в 1970-х, коли багатьом уже здавалося, ніби й справді України більше нема, - виявляється, що вбити, хай навіть ціле покоління, ще далеко не значить його УСУНУТИ... (с) О. Забужко https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?ref=stream
показати весь коментар
10.01.2023 16:42 Відповісти
Вдачі братам полякам у створенні легіону, а вишкіл я б м рекомендував проводити невеликими частинами ротаційно у складі ЗСУ на фронті. Тоді вони будуть мати такі збройні сили як наші.
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10.01.2023 16:45 Відповісти
Ну, чому ж невеличкими?
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10.01.2023 16:52 Відповісти
Тобто поляки передбачають що Україна довго не втримає.
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10.01.2023 16:50 Відповісти
Якщо західні умовні Шольци будуть виключно обіцяти замість оперативних дій по суттєвій допомозі, то, нажаль, це може статися.
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10.01.2023 16:55 Відповісти
Коли говорять про допомогу, то забувають про головне - танк без танкіста купа заліза, Україні можуть поставити будь що, але ніхто не поставить нам людей.
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10.01.2023 17:01 Відповісти
Та я згоден. Було б набагато краще мати окрім озброєння ще й людську живу силу в допомогу. Тобто, повноцінну коаліцію по розгрому Кацапії. Можливо, це колись дійде до думки можновладцям з НАТО. Головне, щоб не було запізно.
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10.01.2023 17:05 Відповісти
Я щось не зрозумів - хіба дійсно попередня доктрина передбачала здачу Всього сходу Польщі (тобто практично половини країни)? Чи то елемент політичної боротьби ПіС проти "нинішньої опозиції"?
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10.01.2023 16:54 Відповісти
Toze udivilsja - oni cho sobiraljisj polovinu strani otdatj srazu? Echo ponjimaju cho kak v moei stranje gdje do polovini strani za 3 chasa v tanke mozno projehatj. No tam, eto vasche pipec. Horosho chto ochuhaljisj.
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10.01.2023 17:40 Відповісти
Розумні вчаться на чужих помилках.
Дурні не визнають своїх помилок - їм вчитися нема на чому.
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10.01.2023 17:02 Відповісти
В Польщі почалися передвиборчі перегони. Після вимог до Німеччини про репарації за 2 світову війну, нас чекає ще багато популіських новин
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10.01.2023 17:04 Відповісти
Мавзолейных депилов под Варшавой маршал Пилсудский мочил в в Сортире в 1920 году будущий маршал дохлого Совка Тухлоческий драпал быстрее кобылы Будулая 🐎
Маршрут Тухачевского в те годы был простым...Минск-Вильнюс-Варшава-Берлин,но по Факту Пилсудский защитил Европу от краснопузых баранов чЛенина...Мировая революция с пролетариатом Германии не состоялась...,а главный коммунист Эрнст Тельман..так ждал..так ждал подмогу...🤣
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10.01.2023 18:09 Відповісти
самый лучший способ защиты от русни это несколько сотен термоядерных ракет наведенных на города дуРашки. Против массы рулит только масса.
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10.01.2023 18:47 Відповісти
 
 