Під впливом подій в Україні Польща змінює доктрину оборони на випадок агресії РФ

Польща змінює підхід до захисту країни від можливої збройної агресії Росії, який тепер передбачатиме зайняття оборони не по річці Вісла, як раніше, а безпосередньо на кордоні з РФ і Білоруссю.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Як визнав глава Міноборони Польщі Маріуш Блащак, це рішення ухвалене під впливом трагедій українських міст, зокрема Бучі, які у перші дні війни були захоплені ворогом. Як зазначив міністр, новостворювана 1-ша Піхотна дивізія Легіонів має ефективно закрити доступ до Польщі.

"Ми відмовляємося від доктрини, яка діяла упродовж багатьох років, під час правління нинішньої опозиції. Тоді передбачалося, що оборона Польщі почнеться лише на лінії Вісли і ми без бою віддамо східну частину країни. Це могло б призвести до таких трагедій, які ми бачили в Бучі в Україні", - підкреслив Блащак.

За його словами, відтепер Польща бере до уваги боротьбу за кожен шматок польської території. "Тому ми маємо бути сильними і навіть дуже сильними саме на сході нашої країни, адже тут проходить головна лінія нашої безпеки та незалежності", - констатував польський міністр.

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Нагадуємо, у Польщі у складі ЗС країни створюють нову дивізію, яка дислокуватиметься в Підляському воєводстві поблизу кордонів з Білоруссю та РФ. Нове військове об’єднання матиме назву Перша піхотна дивізія Легіонів. В її складі буде чотири бригади, по чотири батальйони в кожній.