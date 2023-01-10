Росія потроху перекидає сили з Білорусі на схід України, - Держприкордонслужба
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У Білорусі поки не відмічається переміщення російської техніки та особового складу до кордонів з Україною, втім Росія продовжує перекидання частин в Білорусь та з Білорусі на східний напрямок України.
Про це повідомив під час брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Поряд нашого кордону ми не відмічаємо, щоб відбувалося якесь переміщення техніки або особового складу чи то підрозділів росії, чи то підрозділів Білорусі. Але звісно нагнітання продовжується, тому що Росія та Білорусь постійно проводять свої спільні навчання між військовими підрозділами. Відбувається перекидання чергових сил Росії на територію білорусі. Зараз вони анонсують їх навчання авіаційної компоненти. Водночас ті сили РФ, які знаходилися до цього на території Білорусі й проходили підготовку, їх потихеньку Росія перекидає на схід нашої країни, щоб посилити своє угруповання", - сказав Демченко.
Будь ласка, зачекайте...
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все ждали когда Украина замерзнет... так ждали...так ждали ))))