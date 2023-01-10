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Росія потроху перекидає сили з Білорусі на схід України, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

росія,білорусь,техніка

У Білорусі поки не відмічається переміщення російської техніки та особового складу до кордонів з Україною, втім Росія продовжує перекидання частин в Білорусь та з Білорусі на східний напрямок України.

Про це повідомив під час брифінгу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Поряд нашого кордону ми не відмічаємо, щоб відбувалося якесь переміщення техніки або особового складу чи то підрозділів росії, чи то підрозділів Білорусі. Але звісно нагнітання продовжується, тому що Росія та Білорусь постійно проводять свої спільні навчання між військовими підрозділами. Відбувається перекидання чергових сил Росії на територію білорусі. Зараз вони анонсують їх навчання авіаційної компоненти. Водночас ті сили РФ, які знаходилися до цього на території Білорусі й проходили підготовку, їх потихеньку Росія перекидає на схід нашої країни, щоб посилити своє угруповання", - сказав Демченко.

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Автор: Марина Макєєва
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Кислобздіям екскурсії перед смертю? На бульбостан повезли, потім на убій....
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10.01.2023 16:43 Відповісти
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10.01.2023 16:45 Відповісти
Да из Белоруссии сделали просто учебку для орков которые не в состоянии переварить толпу мобиков на своих учебных центрах.
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10.01.2023 16:46 Відповісти
А шо такэ а як же фото крупным планом 2 вагонов с грузовиками?Не повелся никто да?)
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10.01.2023 17:03 Відповісти
и о погоде ))))
///
В городе Мегион (рф) введен режим ЧП из-за коммунальной аварии
https://t.me/FastFocus/40778

По информации ведомства, днем во вторник произошел порыв на теплотрассе в районе пересечения двух улиц. Ряд жилых домов в минус 37 остались без отопления.

все ждали когда Украина замерзнет... так ждали...так ждали ))))
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10.01.2023 17:30 Відповісти
 
 