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СБУ викрила понад 600 російських агентів та шпигунів від початку повномасштабної війни

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

сбу

З початку повномасштабної агресії рф Служба безпеки України розслідує понад 1,5 тис. кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства. Понад 340 з них – скеровано до суду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Служба безпеки України.

За цей період СБУ викрила понад 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти нашої держави.

Так, у результаті багатоетапної спецоперації затримано диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки.

Ворожа агентура займалась підготовкою до фізичної ліквідації міністра оборони та керівника Головного управління розвідки нашої держави, а також відомого українського активіста.

Також читайте: ВР найближчим часом прийме закон про контррозвідку, який допоможе протидіяти РФ, - ЗМІ

У Києві СБУ нейтралізувала російську агентурну групу, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Чиновники передавали ворогу розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців.

 У Миколаєві викрито колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який після 24 лютого минулого року добровільно запропонував ворогу свою допомогу у війні проти України. Перебуваючи на посаді, зловмисник передавав російським спецслужбам інформацію про результати ворожих обстрілів, паролі на блокпостах та відомості про військових полонених РФ.

У Хмельницькому СБУ затримала шпигуна – громадянина РФ, який прибув в Україну ще у січні 2022 року для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави. Його "легендою" було нібито відвідування родичів. А справжнім завданням – створення розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах нашої держави.

Дивіться: Російського агента, який був "на зв’язку" зі штабом ПВК "Вагнер", затримано в Одесі, - СБУ. ФОТО

На Волині нейтралізовано ще одного шпигуна. Ним виявився громадянин Білорусі, який збирав відомості про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.

За всіма викритими фактами контррозвідка Служби безпеки проводить системну роботу для притягнення до відповідальності всіх винних осіб.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+13
а серед самих себе скільки? або там треба просто всіх розігнати...
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10.01.2023 16:50
+11
А на самому верху шукали ?
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10.01.2023 16:52
+10
дєрьмак, демченко, татаров, портнов, шлюхрич, бойко, новінський... я вже ******** питати: а коли СБУ викриє цих шпигунів?
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10.01.2023 17:02
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а серед самих себе скільки? або там треба просто всіх розігнати...
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10.01.2023 16:50 Відповісти
А на самому верху шукали ?
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10.01.2023 16:52 Відповісти
хоч одного показово повісьте
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10.01.2023 16:54 Відповісти
среди єтих 600 есть "лейтенант"?
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10.01.2023 16:55 Відповісти
Мало. Надо больше для обменного фонда.
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10.01.2023 16:56 Відповісти
Дараґіє таварісчі СБУ!
Підказка: кацапська агентура складає щонайменше 25% насєлєнія України. Ну, завозили...
Кацапів в Україну завозили мільйонами! Чому?
Кацап - це Головна зброя Московії...

Смішне: кацапи полюють на кацапів...
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10.01.2023 16:58 Відповісти
не заганяй, тут дурників нема, є легіон "Свобода", а є гуцули запроданці
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10.01.2023 17:03 Відповісти
Дараґой таварісчь русскій! Ви себе спалили "гуцулами-запроданцями". Гуцули - це кельти, що є для мокшанської ідеології кошмаром.
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10.01.2023 17:10 Відповісти
Гуцу́ли - етнографічна група українців, яка проживає у Карпатах та які, за однією з версій, є нащадками найстародавнішого племені літописних уличів.

Тож це ти себе палиш феесбешна засланниця
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10.01.2023 17:14 Відповісти
не відповідайте кацапорилиму фсбшному тролю, не годуйте його відповідями!!
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10.01.2023 17:18 Відповісти
це тільки в презиковій оп-і. а скільки їх ще серед слуг та свори по місцях?
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10.01.2023 17:00 Відповісти
дєрьмак, демченко, татаров, портнов, шлюхрич, бойко, новінський... я вже ******** питати: а коли СБУ викриє цих шпигунів?
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10.01.2023 17:02 Відповісти
Бакланов у них № 1, или № 601? А Дерьмак под каким № вместе с сухумской обезьянкой?
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10.01.2023 17:14 Відповісти
это только в одном городе
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10.01.2023 17:41 Відповісти
600. На всю Украину. У меня дача в 70 км от границы с Московией. За четыре дня до вторжения видел пару подозрительных типов на убитой шестерке. Парни молодые подтянутые, спортивные, говорящие с типичным московским говором. Скупали в деревенском магазине яшиками пиво, водку и продукты. ОДИН из них сказал, что этого им на пару дней хватит, а со вторника сухой закон. Все время акали и потешались, что хавка и бухло дармовые и хорошо бы тут зависнуть на долго. Через месяц я видел их фото на двери ЦНАПа: диверсанты, при возможности позвонить на тел... И это только возле маленького городка в 22 000 жителей. А коллеги лейтенанта Баканова говорят 600.
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10.01.2023 18:19 Відповісти
це мабуть лише 10% від їхнього загального числа
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10.01.2023 18:19 Відповісти
Це взагалі усіх ? чи у своїх рядах ?
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10.01.2023 18:20 Відповісти
600 агентів? А точно,там шукають СБУ?
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10.01.2023 18:21 Відповісти
Хай гарненько пошукають в своїх рядах. Результат буде вражаючий.
Але одна проблема - кому ж тоді шукати?
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10.01.2023 20:23 Відповісти
Це крапля у морі! А ще більше тих, для кого "какая разніца". Тьху!..
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10.01.2023 20:58 Відповісти
"Козиря"! так і не найшли ?
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10.01.2023 22:05 Відповісти
 
 