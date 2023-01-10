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Велика Британія (3668) війна (56406) танк (1655)

Остаточного рішення про передачу танків Challenger 2 Британія не ухвалила, - прессекретар Сунака

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

challenger

Велика Британія ще не ухвалила остаточного рішення про те, чи відправляти танки в Україну. Проте там зауважили, що обговорення з Україною тривають.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Прессекретар Ріші Сунака заявив, що Велика Британія продовжуватиме координувати свою підтримку із союзниками після того, як Німеччина, Франція та Сполучені Штати заявили, що нададуть бронетехніку Україні.

"На даному етапі ми не приймали остаточних рішень щодо постачання танків… Поки не будуть прийняті рішення щодо таких речей, ми не коментуємо припущення про те, яку додаткову техніку можна чи не можна відправити", - сказав представник пресслужби.

Натомість він додав, що Британія продовжить обговорювати з українськими колегами "найкращу форму", яку можна надати. При цьому додавши, що рішення приймаються разом із союзниками.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Британія розглядає передачу Україні своїх танків Challenger 2.

Також читайте: Британія планує у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
Україна - це перша країна у світі, яка має перемогти ядерну державу за допомогою гранатометів та БМП.
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10.01.2023 17:24
+7
Ну на рамштайне следующем скоро ухвалять
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10.01.2023 17:18
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Ну на рамштайне следующем скоро ухвалять
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10.01.2023 17:18 Відповісти
Дякуємо за стабільність!
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10.01.2023 17:20 Відповісти
Україна - це перша країна у світі, яка має перемогти ядерну державу за допомогою гранатометів та БМП.
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10.01.2023 17:24 Відповісти
Хороший вброс, но нет.
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10.01.2023 17:26 Відповісти
Ванька-встанька, що таке?
Приготуй собі пакет
Ванька-встанька, не біжи
Вже немає куди йти
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10.01.2023 17:29 Відповісти
Раз, два, три, четыре, пять, с детства с рифмой я дружу. Твой случай.
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10.01.2023 17:54 Відповісти
В'єтнам, Афганістан.
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10.01.2023 17:30 Відповісти
Якою ціною? Щось не бачу охочих 3 млн воювати до перемоги.
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10.01.2023 17:32 Відповісти
Ну тогда, джавелина, сдавайся. Что происходит в этом случае, спроси у мариупольчан.
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10.01.2023 17:56 Відповісти
Это при том, что Марик стоял до последнего кацапа.
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10.01.2023 17:58 Відповісти
Зрадофилы, налетай! Когда зрадофилите, то думать не надо, насыпайте просто про проклятый запад, который кловану не дает победить путлера.
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10.01.2023 17:33 Відповісти
Challenger tanki svojio vremia byli zdelani dlia borbi s tankami T-72 iraka.Vo odni vorota polzu Challenger rezultat polucilsia.Teper eti tanki ecio modernizirovali,mogli bi dat brity 50 stuk,togda i nemci dali leopard2
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10.01.2023 17:36 Відповісти
На ядерку розвели Україну гаранти, а зараз дам не дам, почекаєм коли Словянск *********** орки((
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10.01.2023 17:39 Відповісти
Зеля позвонил Сунаку ц каже..с твоими танками дойду до Владивостока...
Сунак спугався мабуть🤣
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10.01.2023 17:54 Відповісти
Чувак дЕрмак полетит в Лондон и все паришаить...🤣
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10.01.2023 17:57 Відповісти
Союзники....гаранты....
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10.01.2023 18:23 Відповісти
Ну якщо чисто щоб зламати заборону на постачання ******** танків чому б і ні? Можна їх розмістити в Києві або Львові.І тоді німцям буде важко відмовляти в леопардах2.
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10.01.2023 18:42 Відповісти
будь-яка уніфікація це звичайно добре, але "дякуючи" вофці зе "найвеличнішому лідеру **********"та його зеленій банді, що 2.5 роки дивилася в дупу *****, шукаючи там десь посередині "мир" і безбожно крала, де тільки можна, замість розбудовувати ЗСУ, розвивати ракетну програму, у нас ситуація яка описується українською приказкою "дарованому коневі в зуби не заглядають" !!! нажаль ...
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11.01.2023 08:29 Відповісти
Отак. А наші ЗМІ вже розтринділи навипередки.
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10.01.2023 18:40 Відповісти
Західна куйня з танками з боку Західних союзників, поки що подібна доукраїнської приказки ,котрою втішають український народ,коли в цей час рашист сіє смерть і розруху в Україні.І приказка ця-"Обіцяв пан кожух і було його слово тепле"
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10.01.2023 18:43 Відповісти
Жена Уинстона Черчилля в 1943 году привезла в военный госпиталь города Ростов на Дону кровати и медикаменты..., кровати стоят там до сих пор,сам Уинстон Черчилль отправлял в дохлый Ссср танки и самолёты,а Королева Британии Елизавета работала простой санитаркой в военном госпитале Лондона ...
О времена о нравы...
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10.01.2023 18:45 Відповісти
А що там ХТЗ чи ЛТЗ щось не сильно чути про ОПЛОТИ наростили випуск?
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10.01.2023 19:06 Відповісти
Якби був Борис Джонсон , було б все по другому... А так шольцоциада та обсирачка...
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11.01.2023 00:46 Відповісти
 
 