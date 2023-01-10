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Зеленський та прем’єр Бельгії де Кроо обговорили оборонні потреби України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів розмову із прем’єром Бельгії Александром де Кроо.

Про це президент повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Провів телефонну розмову із Прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо. Обговорили термінові оборонні потреби України на тлі можливої ескалації на фронті. Запросив приєднатися до реалізації нашої 10-крокової формули миру. Подякував за прихисток українських громадян", - зазначив глава держави.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову із Мішелем: Поінформував про нагальні потреби України в озброєнні

Автор: Богдан Гуньковський
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уклонист без образования обговорил потребности... наверное, дерьмак был рядом - с капельницей...
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10.01.2023 17:36 Відповісти
Можливо, треба обговорити з президентом Болгарії,- чому не надають **********...
зустрілися б, поговорили, послицю свою запросив би.,
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10.01.2023 17:46 Відповісти
 
 