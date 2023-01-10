Країни G7 планують встановити межі цін на російські нафтопродукти, - Bloomberg

За даними Bloomberg, країни G7 планують запровадити обмеження цін на російські нафтопродукти, щоб врахувати ті, що продаються за вищими цінами, ніж сира нафта, а також ті, що торгуються зі знижкою.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Як зазначає видання, країни "Великої сімки" у межах накладення санкцій на Росію за її вторгнення в Україну мають намір заборонити імпорт продуктів переробки з Росії з 5 лютого 2023 року та встановити граничні ціни на експорт до третіх країн, що, зокрема, стосуватиметься дизельного палива, нафти та мазуту. Точні механізми та рівні цін поки що обговорюються між країнами G7 та ЄС.

"Заборона на нафтопродукти послідувала за забороною на імпорт російської нафти, запровадженою Європою від 5 грудня, водночас з механізмом обмеження цін, який дозволяє європейським компаніям надавати фінансування та страховку для експорту сирої нафти з Росії за ціною не вище 60 доларів за барель", - пише Bloomberg.

Система, спрямована на обмеження доходів Росії за одночасного недопущення стрибків цін на нафту поки успішно справляється з обома завданнями, сказав представник G7, який говорив з виданням на умовах анонімності.

"Заборону на очищену нафту дещо складніше розробити та реалізувати. Дизельне паливо і гас історично продаються за вищими цінами порівняно із сирою нафтою, тоді як мазут продається зі знижкою. Ціни також були надзвичайно мінливими протягом останнього року", - уточнив він.

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Деякі європейські чиновники були стурбовані дефіцитом поставок дизельного палива протягом року, але представник G7 сказав, що ринок повинен бути достатньо гнучким, щоб адаптуватися.

"Наприклад, російське дизельне паливо, яке нині продається до Європи, ймовірніше, знайде покупців у Латинській Америці та Африці. Тим часом Європа, можливо, зможе купувати дизельне паливо на Близькому Сході та у США, які нині більше продають його до Латинської Америки та Африки", - підкреслив представник "Великої сімки".

ЄС має намір переглянути граничний рівень цін на сиру нафту в середині січня, і деякі країни хочуть знизити верхню межу на 5%. Представник G7 зазначив, що ринок вже допоміг знизити ціни, припускаючи, що формальні бюрократичні зміни не потрібні. При цьому він зауважив, що Китай та Індія змогли домовитися з Росією про зниження цін на сиру нафту вже після введення обмеження.

Нагадаємо, 3 грудня країни "Великої сімки" та Австралія приєдналися до Європейського союзу та встановили ліміт цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.