NASAMS, IRIS-T, Crotale та зенітні САУ Gepard: повітряний простір Києва охороняють за допомогою низки комплексів ППО, - КМВА
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Небо над Києвом захищає низка зенітно-ракетних комплексів (ЗРК): NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи. ЗСУ з їхньою допомогою ефективно збивають ворожі ракети і дрони.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ТСН розповів керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.
"Сили і засоби оборони міста Києва постійно вдосконаюють свій потенціал. На додачу до наявних систем протиповітряної оборони, які давно стоять на озброєні української армії, додалися зенітно-ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи, які ефективно протидіють ворожим ракетам та дронам", - розповів Попко.
"Це озброєння – сучасні системи ППО, які Україна продовжує отримувати від партнерів, а українські захисники швидко ними опановують та ефективно застосовують. Найкращий доказ цього – остання атака на столицю "Шахедами", коли ППО знищувала 32 з 32 ворожих БпЛА", – зазначив він.
Чиновник також закликав українців встановити затосунок "єППО", щоб допомогти українським військовим.
"Якщо ви побачили повітряну ціль, то потрібно відкрити "єППО" на телефоні. Потім – вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі і натиснути велику червону кнопку. Через кілька секунд спеціалісти протиповітряної оборони побачать вашу позначку на карті. Застосунок досить ефективний. Вже не одну ракету було збито саме завдяки небайдужим громадянам", – зазначив він.
За його словами, Київ веде переговори про постачання різного озброєння для боротьби з ракетами та БпЛА росіян.
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https://telegraf.com.ua/tehnologii/2022-10-24/5720520-rossiyskie-drony-budet-unichtozhat-vampire-chto-izvestno-pro-sistemu-pvo-kotoruyu-peredadut-ukraine-foto-video
По перше Київ як столиця мішень №1 для кацапів і найбільша кількість обстрілів і шахедів була саме на Київ. Ну і гіпотетична руйнація столиці це як стратегічна перемога для кацапів
Стадо совковое...
Раскукарекались со своими координатами.
ну и "эффективную" работу пво 31.12 в Киеве мы видели....