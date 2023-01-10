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Київ (13835) ППО (1825) Попко Сергій (53)

NASAMS, IRIS-T, Crotale та зенітні САУ Gepard: повітряний простір Києва охороняють за допомогою низки комплексів ППО, - КМВА

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Війна в Україні

ппо,nasams

Небо над Києвом захищає низка зенітно-ракетних комплексів (ЗРК): NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи. ЗСУ з їхньою допомогою ефективно збивають ворожі ракети і дрони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю ТСН розповів керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Сили і засоби оборони міста Києва постійно вдосконаюють свій потенціал. На додачу до наявних систем протиповітряної оборони, які давно стоять на озброєні української армії, додалися зенітно-ракетні комплекси NASAMS, IRIS-T, Crotale, зенітні САУ Gepard та інші системи, які ефективно протидіють ворожим ракетам та дронам", - розповів Попко.

"Це озброєння – сучасні системи ППО, які Україна продовжує отримувати від партнерів, а українські захисники швидко ними опановують та ефективно застосовують. Найкращий доказ цього – остання атака на столицю "Шахедами", коли ППО знищувала 32 з 32 ворожих БпЛА", – зазначив він.

Також читайте: Гальм для постачання ППО SAMP/T Україні немає, є технічні проблеми, - глава МЗС Італії Таяні

Чиновник також закликав українців встановити затосунок "єППО", щоб допомогти українським військовим.

"Якщо ви побачили повітряну ціль, то потрібно відкрити "єППО" на телефоні. Потім – вибрати тип повітряної цілі, направити смартфон у напрямку руху цілі і натиснути велику червону кнопку. Через кілька секунд спеціалісти протиповітряної оборони побачать вашу позначку на карті. Застосунок досить ефективний. Вже не одну ракету було збито саме завдяки небайдужим громадянам", – зазначив він.

За його словами, Київ веде переговори про постачання різного озброєння для боротьби з ракетами та БпЛА росіян.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО збила 100% "Шахедів", які росіяни випустили по Україні вночі 2 січня, - Ігнат

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+11
Зато в Харькове, Запорожье и тд прилетает всё что свинособаки выпустили
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10.01.2023 17:56
+8
І на статевого органа про це писати?
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10.01.2023 17:36
+8
ще б в інтерв'ю тсн показали місця розташування ппо, щоб вже точно вийшло як з тим заводом де тсн відзняло як ремонтували техніку і потім був прильот.
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10.01.2023 17:40
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І на статевого органа про це писати?
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10.01.2023 17:36 Відповісти
Бригада смешенного состава. Инересно, с каким АСУ сопряжение осуществляется? Неужели с "Байкалом"? Сомневаюсь. Что то западное.
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10.01.2023 17:39 Відповісти
ще б в інтерв'ю тсн показали місця розташування ппо, щоб вже точно вийшло як з тим заводом де тсн відзняло як ремонтували техніку і потім був прильот.
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10.01.2023 17:40 Відповісти
Ні, достатньо координати, як Гетьманцев наполягав до 24.02.22 усіх нафтобаз.
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10.01.2023 17:57 Відповісти
A тут мені з піною доводили що IRIS-T не встановлені для захисту Київа, хоча це точно знав.
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10.01.2023 17:42 Відповісти
Зато в Харькове, Запорожье и тд прилетает всё что свинособаки выпустили
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10.01.2023 17:56 Відповісти
То что запускают туда 90 процентов из этого не сбивается фактически ничем, может разве что Пэтриот. А в Киев летит от 40 до 50 процентов каждого свинособачьего залпа крылатых ракет, которые и перехватываются вышеуказаными комплексами
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10.01.2023 18:01 Відповісти
NASAMS, теоретично, бо ще мабуть ніхто не первірив, ракети від с-300 9м83, якими нас обсрілюють, я думаю, міг би збивати, бо на кінцевій частині траекторії, коли маршевий двигун вже перестав давно працювати, який працює десь 11-17 секунд, а стратовий 4-6 секунд, відповідно більшу частину маршруту, якщо її на максимальну дальність випускають 75 км, вона летить зі зниженням швидкості, і вже останні 10 кілометрів, я так думаю, але не знаю точно, швидкість повинна бути близько 1 км/с, а такі цілі NASAMS вже може перехопити і канальність дозволяє перехопити образу багато ракет у залпі. Звичайна швидкість цієї ракети 1,2 км/с.
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10.01.2023 20:51 Відповісти
Ця зброя дуже не подобається ворожим БПЛА:

https://telegraf.com.ua/tehnologii/2022-10-24/5720520-rossiyskie-drony-budet-unichtozhat-vampire-chto-izvestno-pro-sistemu-pvo-kotoruyu-peredadut-ukraine-foto-video
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10.01.2023 17:44 Відповісти
І так зрозуміло, що Київ усе забере, а потім іншим містам. Ми дуже "раді" за киян.
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10.01.2023 17:59 Відповісти
А давай у інші міста буде летіти по 30-35 крилатих ракет, а тоді будеш щось писати про Київ, ок?
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10.01.2023 18:03 Відповісти
Харкову розкажеш і Запоріжжю з Херсоном,вумнік ти наш
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10.01.2023 21:40 Відповісти
Неправда.
По перше Київ як столиця мішень №1 для кацапів і найбільша кількість обстрілів і шахедів була саме на Київ. Ну і гіпотетична руйнація столиці це як стратегічна перемога для кацапів
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10.01.2023 18:06 Відповісти
Тоді назвіть №2, №3, №4 і далі...
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10.01.2023 18:40 Відповісти
як більш нічим аргументувати і так очевидне то і я не буду бо у вас пальців не хватить рахувати
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10.01.2023 19:13 Відповісти
Бачу конкретної відповіді немає.
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10.01.2023 19:37 Відповісти
а Меня кто защитит ?
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10.01.2023 18:46 Відповісти
Реальные поставки от стран НАТО в Украину озвучиваются даже не наполовину.. Рамштайн это типа рекламная пауза...
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10.01.2023 18:57 Відповісти
Вы ещё озвучьте кто что где стоит и координаты ..
Стадо совковое...
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10.01.2023 18:59 Відповісти
не псiхуй , успокойся
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10.01.2023 19:19 Відповісти
до местных "экспердов" не доходит что это МОБИЛЬНОЕ ПВО.
Раскукарекались со своими координатами.
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10.01.2023 19:10 Відповісти
Це одна з причин чому орки обстрілюють міста.Ці засоби ППО та ПРО Україна розмістила б ближче до лінії фронту для боротьби з авіацією орків.
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10.01.2023 19:30 Відповісти
а кроме Киева, что у нас ?
ну и "эффективную" работу пво 31.12 в Киеве мы видели....
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10.01.2023 23:03 Відповісти
Молодцы, всё правильно. ПВО эффективна, это показал Новый Год.
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11.01.2023 05:16 Відповісти
Позволю себе напомнить, что Киев - САМЫЙ крупный город Украины - 3 миллиона жителей в одном месте.
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11.01.2023 11:07 Відповісти
 
 