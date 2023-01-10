З 16 січня розпочинаємо програму безплатної заміни старих ламп на LED, - Шмигаль
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З 16 січня уряд розпочинає в режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.
Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 10 січня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"На першому етапі плануємо замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні", - зазначив очільник уряду.
За словами прем’єр-міністра, кожен зможе подати заявку через "Дію", а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти". Увесь процес буде максимально простим і швидким.
Шмигаль подякував партнерам за підтримку, зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 млн світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 млн.
Будь ласка, зачекайте...
Щоб менше енергії на земарафон витрачати)
А по лампах: не хочете - не беріть. Іншим більше буде. Хоча як на мене - дуже корисна штука. Я замінив усі лампочки на LED та економлю немало грошей.
У Євросоюзі чомусь не думають, що це-дебільно : "ЄС профінансує 30 млн світлодіодних ламп для України. Про це повідомляється у твіттері президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. «Ми профінансуємо близько 30 млн світлодіодних лампочок для України. Коли 50 млн таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт - річний обсяг виробництва атомної електростанції!» - зазначила фон дер Ляєн."
Напиши це особисто Урсулі фон дер Ляєн, бо вона ж не в курсі. Це ж ти особисто надаєш ці лампи, тож напевно знаєш, що це лохотрон.
очень сомнительная идея.
а кто платит со своего кармана давно посчитал, купил и поставил нужные лампы... даже многие персионеры.
экономия? так пусть заменят лампы в городах во дворах, в подъездах многоквартирных домов. там круглосуточно горит свет, там как правило (в старых домах) стоят лампы накаливания, т.к. ЛЕД скручивают
Коли лампа розжарювання коштувала 5 грн, а світлодіодна - 25 грн, що купував би пенсіонер ? Питання ріторичне. До того ж-у пенсіонерів завжди був стратегічний запас-окрім солі, гречки та сірників-лампи розжарювання також завжди були.
"так пусть заменят лампы в городах во дворах"
У великих містах давно вже замінюють вуличне освітлення на світлодіоди. Проте, зрозуміло, що це питання-дуже довгострокове, навіть не під час війни.
"в подъездах многоквартирных домов. там круглосуточно горит свет, там как правило (в старых домах) стоят лампы накаливания"
Це питання-до ОСББ. І це-1 лампа на поверх із мінімум 4-квартир. А скільки ламп розжарювання у цих 4-х квартирах у старому будинку може ще працювати ?
уличное начали менять, по проезжей части, не спорю.... но во дворах до сих пор стоят старые лампы.
какое ОСББ? совдеповский дом, 12 этажей. на этаже 4 лампы в общем коридоре, на балконе и лестнице не считаю, там они давно не горят.
и это все в Киеве, а что в условной Жмеринке?
https://uk.wikipedia.org/wiki/Уряд_Дениса_Шмигаля
Последний козырь Ильича-лампа накаливания..
Прощай лысый Ульянов, Ленин.
22 грн большая лед, 25- маленькие (Е27, Е14)
Лампи не замінять та на вибори не зареєструють?
І знову маразм приносиш замість 5 ламп 3 і тобі відмова... Неси 5!