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З 16 січня розпочинаємо програму безплатної заміни старих ламп на LED, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

лампа

З 16 січня уряд розпочинає в режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 10 січня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На першому етапі плануємо замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні", - зазначив очільник уряду.

За словами прем’єр-міністра, кожен зможе подати заявку через "Дію", а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти". Увесь процес буде максимально простим і швидким.

Шмигаль подякував партнерам за підтримку, зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 млн світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 млн.

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+21
А тілівізор замінити на більш економний можна?
Щоб менше енергії на земарафон витрачати)
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10.01.2023 17:42
+16
А программа замены сегодняшнего правительства и президента на предыдущее когда стартует? К чему этот дебильный аттракцион с заменой ламп?
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10.01.2023 17:44
+14
Особливо пенсіонери відразу будуть реєструватись у дії. Дружно дістануть свої айфони й гайда подавати заявки.
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10.01.2023 17:55
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З 16 січня якого року?
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10.01.2023 17:40 Відповісти
А тілівізор замінити на більш економний можна?
Щоб менше енергії на земарафон витрачати)
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10.01.2023 17:42 Відповісти
у кожну оселю, живу Зелю!
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10.01.2023 18:13 Відповісти
З лампами розжарювання на лед?
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10.01.2023 19:08 Відповісти
А программа замены сегодняшнего правительства и президента на предыдущее когда стартует? К чему этот дебильный аттракцион с заменой ламп?
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10.01.2023 17:44 Відповісти
огласите весь список (правительств)... пожалуйста
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10.01.2023 17:46 Відповісти
Стартує після перемоги. Під час війни вибори не проводяться. Час вже знати такі нюанси.
А по лампах: не хочете - не беріть. Іншим більше буде. Хоча як на мене - дуже корисна штука. Я замінив усі лампочки на LED та економлю немало грошей.
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10.01.2023 17:49 Відповісти
Я уже давно поменял, а Вам пора бы понять, что бесплатный сыр в мышеловке только для второй мыши. И такая реклама невиданной щедрости не поможет зеленой власти избежать справедливого наказания за огромные потери наших граждан как раз в период зеленой власти.
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10.01.2023 17:57 Відповісти
Та не беріть ті лампи. Візьмуть ті, кому треба.
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10.01.2023 17:58 Відповісти
что не понятно, я их еше года 4 назад взял. И вот недавго поменял 2 штуки, не срвзу вулючались.
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10.01.2023 18:30 Відповісти
Я думал это путлер нам огромные потери устраивает, а оказывается наш президент. Опять порохоботы разбушевались...
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10.01.2023 22:51 Відповісти
"К чему этот дебильный аттракцион с заменой ламп?"
У Євросоюзі чомусь не думають, що це-дебільно : "ЄС профінансує 30 млн світлодіодних ламп для України. Про це повідомляється у твіттері президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. «Ми профінансуємо близько 30 млн світлодіодних лампочок для України. Коли 50 млн таких лампочок буде доставлено з нашими партнерами, це заощадить 1 ГВт - річний обсяг виробництва атомної електростанції!» - зазначила фон дер Ляєн."
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10.01.2023 17:56 Відповісти
Людина на роботі. Не заважайте.
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10.01.2023 18:00 Відповісти
А Вам не понятно, что в Европе нет войны? Для них это насущная проблема. А у нас ну супер пупер ка нужна эта программазамены ламп как и программа замены туалетной бумаги на 2 см длиннее.
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10.01.2023 18:00 Відповісти
У нас не усе населення України на фронті. Той, кому актуально-той замінить. Доречі, це і кошти на оплату комуналки збереже. Платити за лампи розжарювання 5х100Вт=0,5кВт це не теж саме, що й 5х10вт=0,05кВт за світлодіоди.
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10.01.2023 18:10 Відповісти
вірно писати: зебільний аукціон-лохотрон.
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10.01.2023 18:04 Відповісти
"вірно писати: зебільний аукціон-лохотрон."
Напиши це особисто Урсулі фон дер Ляєн, бо вона ж не в курсі. Це ж ти особисто надаєш ці лампи, тож напевно знаєш, що це лохотрон.
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10.01.2023 20:25 Відповісти
а в Евросоюзе знают, как их будут использовать?

очень сомнительная идея.
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10.01.2023 18:05 Відповісти
Тому і обмінюють їх на лампи розжарювання, а не просто роздають. А там-вже неважливо, де вони будуть встановлені-хоч у бабусі в туалеті, хоч на складі підприємства-головне, щоб електроенергію економили.
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10.01.2023 18:13 Відповісти
если электроэнергию оплачивают не со своего кармана или ее крадут, то им пофиг на лампочки.

а кто платит со своего кармана давно посчитал, купил и поставил нужные лампы... даже многие персионеры.

экономия? так пусть заменят лампы в городах во дворах, в подъездах многоквартирных домов. там круглосуточно горит свет, там как правило (в старых домах) стоят лампы накаливания, т.к. ЛЕД скручивают
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10.01.2023 19:57 Відповісти
"а кто платит со своего кармана давно посчитал, купил и поставил нужные лампы... даже многие персионеры."
Коли лампа розжарювання коштувала 5 грн, а світлодіодна - 25 грн, що купував би пенсіонер ? Питання ріторичне. До того ж-у пенсіонерів завжди був стратегічний запас-окрім солі, гречки та сірників-лампи розжарювання також завжди були.
"так пусть заменят лампы в городах во дворах"
У великих містах давно вже замінюють вуличне освітлення на світлодіоди. Проте, зрозуміло, що це питання-дуже довгострокове, навіть не під час війни.
"в подъездах многоквартирных домов. там круглосуточно горит свет, там как правило (в старых домах) стоят лампы накаливания"
Це питання-до ОСББ. І це-1 лампа на поверх із мінімум 4-квартир. А скільки ламп розжарювання у цих 4-х квартирах у старому будинку може ще працювати ?
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10.01.2023 20:43 Відповісти
многие пенсионеры хорошо считают день... какой стратегический запас старых ламп? они работаю максиму месяц и сгорают. сейчас уже нету цены 5 грн.

уличное начали менять, по проезжей части, не спорю.... но во дворах до сих пор стоят старые лампы.

какое ОСББ? совдеповский дом, 12 этажей. на этаже 4 лампы в общем коридоре, на балконе и лестнице не считаю, там они давно не горят.

и это все в Киеве, а что в условной Жмеринке?
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10.01.2023 20:58 Відповісти
*считают деньги
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10.01.2023 21:00 Відповісти
в тех же лифтах стоят лампы накаливания
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10.01.2023 21:01 Відповісти
Прикинь в Евросоюзе не знают как в Украине будут использовать лампочки
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10.01.2023 19:14 Відповісти
А бюджет пилить?
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10.01.2023 18:32 Відповісти
5 китайских ламп стОят около 150 грн. Какой дебил ради этого в Дии будет регистрироваться и на почте в очереди стоять?
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10.01.2023 17:50 Відповісти
Особливо пенсіонери відразу будуть реєструватись у дії. Дружно дістануть свої айфони й гайда подавати заявки.
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10.01.2023 17:55 Відповісти
А ще треба мати 5 ламп розжарювання для обміну, так що навіть 150 грн. не вийде.
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10.01.2023 18:07 Відповісти
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10.01.2023 21:44 Відповісти
А Вы точно в Украине живете? Или так, за бабло тут гадите? Вот Вам ссылка про правительство Украины тдля развития (ну если поможет)
https://uk.wikipedia.org/wiki/Уряд_Дениса_Шмигаля
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10.01.2023 17:51 Відповісти
Якщо вже міняти то залучіть до цього процесу Нову пошту та іншіх операторів бо Укрпошта невпорається чи вам і так мало прокльонів на адресу уряду?!
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10.01.2023 18:00 Відповісти
Декомунизация.
Последний козырь Ильича-лампа накаливания..
Прощай лысый Ульянов, Ленин.
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10.01.2023 18:08 Відповісти
лампи розжарювання подорожчали вдвічи на тлі очікувань
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10.01.2023 18:09 Відповісти
Цікаво ШмиГаль, а спіралі повинні бути збережені, Вт-ність байка? Попередьте людей, щоб використовували упаковання від яєць, щоб не роздавили чи понищили при транспортуванні 5шт.
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10.01.2023 18:11 Відповісти
так зеленський казав на шашлики буде міняти ...
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10.01.2023 18:18 Відповісти
нам лампи Led,покажуть дорогу у світле майбутнє!
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10.01.2023 18:19 Відповісти
А я чомусь думав, що лампи розжарювання в Україні вже давно заборонені до продажу. Бо особисто я такий тип не використовую з 2010 року, то й не цікавився що з ними стало. Тільки чув, начебто про заборону.
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10.01.2023 18:21 Відповісти
В магазині їх продають, я сьогодні купувала лед-лампи, звернула увагу, було немало ламп десь за 20 грн, це, певно, лампи розжарювання. Київ.
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10.01.2023 20:33 Відповісти
15 грн лампа расжарив. и 22-25 - лед
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10.01.2023 22:59 Відповісти
Де це такі ціни на лед? В Мегамаркеті чи Сільпо дешеві китайські лед від 40 грн, а європейський бренд (філіпс чи євроламп) - від 60 грн.
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11.01.2023 00:14 Відповісти
Леруа Мерлен. Рекомендую
22 грн большая лед, 25- маленькие (Е27, Е14)
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11.01.2023 01:17 Відповісти
Леруа мерлен здається з рф демонстраційно не пішли. Краще підтримаю вітчизняні торгові точки і європейські бренди.
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11.01.2023 11:43 Відповісти
Леруа мерлен - однозначно проросійська компанія: "У Leroy Merlin Ukraine звільняють працівників, які задають питання про роботу мережі в росії" https://borgexpert.com/news/u-leroy-merlin-ukraine-zvilniaiut-pratsivnykiv-iaki-zadaiut-pytannia-pro-robotu-merezhi-v-rosii
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11.01.2023 11:50 Відповісти
Значить скоро в магазинах буде багато нових лампочок по демократичній ціні. Зелена влада гуманна. Вона ж не буде продавати своїм громадянам лампочки з гуманітарки втридорога...
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10.01.2023 18:23 Відповісти
А кавоварки та електрочайники, та й іншу "прожорливу" електроніку коли обмінювати будуть? Маю старий ламповий телевізор, обміняю на LED-SMART TV"
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10.01.2023 18:27 Відповісти
бажано, на LED-SMART TV із ефектом присутності зебіла вЗесвіту...
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10.01.2023 18:31 Відповісти
зелёная LED-схема по распилу бюджета. 40 000 000 х 50грн*5 = 10 млрд. грн. Но боюсь что в связи с отменой ПРОЗОРО зебобики закупят лампы по 200 грн штука., т.е. 1 млрд баксов. Купят как вакцину в непонятной конторе "Боже сяйво"
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10.01.2023 18:30 Відповісти
Плять, дочитайте до кінця. Їх дадуть на шару. Зе просто роздасть
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10.01.2023 19:31 Відповісти
Тоді навіщо на обмін 5 ламп розжарювання. Їх що, купувати тепер? Чому не можна просто отримати лампи, якщо їх дають "на шару"? Тому що з'явився посередник, "який їх просто роздасть"?
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11.01.2023 00:30 Відповісти
Ціна ламп 150 грн і робити з уього якусь подію, як мінімум не правильно.
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10.01.2023 18:49 Відповісти
Уже с 16............. нуну....
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10.01.2023 18:51 Відповісти
..а для РЕАЛЬНОЇ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ України - ветрогенератори і сонячні панелі усім бажаючим (а не тільки ахметовим-бєням) по СОБІВАРТОСТІ, без зелених гидьманцевих посередників..
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10.01.2023 19:03 Відповісти
Балаган. Цирк. Клоуны. Сосны. Ничего война во власти не меняет.
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10.01.2023 19:03 Відповісти
Хм... *******, заживем)
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10.01.2023 19:11 Відповісти
"подати заявку через "Дію", а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти". Увесь процес буде максимально простим і швидким..." - дуже швидкий процес
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10.01.2023 19:31 Відповісти
Где вам дадут повестку.
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10.01.2023 19:38 Відповісти
повестку мне и так в любой момент могут дать, я на обліку знаходжусь, за мною бігати не треба, адреса, телефон... я про інше...
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10.01.2023 19:43 Відповісти
Прем'єр-міністр відповідає за заміну ламп?
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10.01.2023 19:36 Відповісти
А що робити тим,в кого нема дії чи смартфона?
Лампи не замінять та на вибори не зареєструють?
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10.01.2023 20:03 Відповісти
Системі треба вуличне освітлення заміняти. Там лампи високого тиску днат які жеруть значно більше ніж побутові лампи розжарювання. До тогож ******* лед лампи, служать рівний строк і вмирають як по паспорту.
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10.01.2023 20:48 Відповісти
А де обіцяний той смартафон для пенсіонера від влади, щоб я встановив за допомогою якоїсь матері ту Дію, якимись чином подав заявку на Укрпошту та отримав ту кляту лампочку від невідомого китайського виробника, щоб черговий зелений чинуша похарчувався на обміні, та ще без жодної гарантії для мене, що вона довго та щасливо попрацює терміном більше, ніж та, яку я обміняю.
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10.01.2023 22:10 Відповісти
стесняюсь спросить, а у кого нет дии, что делать?
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10.01.2023 23:00 Відповісти
Значит, по мнению Шмыгаля, Вы лох и лампочки Зеленского Вам не положены. И, вообще, скоро тех, у кого нет Дии (провались она пропадом) будут лишать гражданства Украины.
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11.01.2023 00:35 Відповісти
Паспорт і код та йди на пошту...
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14.02.2023 22:07 Відповісти
Все дуже просто лампи роздають, але тільки по 5, і тільки взамін на 5 робочих... І вже є прокладка яка порахувала що на їх утилізацію їй потрібно 100млн з наших податків і це при тому що скло, метал і вол ьфрам дадуть їм не аби які прибутки.
І знову маразм приносиш замість 5 ламп 3 і тобі відмова... Неси 5!
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14.02.2023 21:55 Відповісти
 
 