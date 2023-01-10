З 16 січня розпочинаємо програму безплатної заміни старих ламп на LED, - Шмигаль

З 16 січня уряд розпочинає в режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні 10 січня, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

"На першому етапі плануємо замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні", - зазначив очільник уряду.

За словами прем’єр-міністра, кожен зможе подати заявку через "Дію", а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти". Увесь процес буде максимально простим і швидким.

Шмигаль подякував партнерам за підтримку, зокрема Єврокомісії, яка закуповує для України 30 млн світлодіодних ламп, та Франції, яка додає ще 5 млн.

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