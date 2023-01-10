Загальна сума на відбудову України з уже зрозумілих нам джерел становить 110 млрд грн, - Шмигаль

На сьогодні загальна сума коштів на відновлення України, джерела надходження яких уже зрозумілі, становить близько 110 млрд грн.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Масштаби руйнувань колосальні. Мова йде про сотні мільярдів доларів втрат. Відповідно, програма відновлення України стане найбільшим проєктом відбудови з часів Другої світової війни. Ми вже визначали чотири ключові джерела її фінансування", - сказав Шмигаль на засіданні уряду.

За словами прем'єра, першим джерелом стануть конфісковані російські кошти. "Уряд уже спрямував 17 млрд грн конфіскованих коштів російських банків у бюджетний Фонд ліквідації наслідків збройної агресії. Процес конфіскації російських активів в Україні продовжується. Працюємо над тим, аби він розпочався і в країнах-союзниках", - додав вінповідомив Шмигаль.

Другим джерелом будуть кошти безпосередньо з державного бюджету, зокрема у 2023 році 35,5 млрд грн також підуть у Фонд ліквідації наслідків збройної агресії за рахунок сплати Національним банком частини свого прибутку.

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"Третє джерело – це кошти міжнародних партнерів. Уже є перші кроки в цьому напрямі. США прийняли рішення про виділення на відновлення України $1,4 млрд або понад 56 млрд грн. Найближчим часом очікуємо надходження цих коштів", - зазначив прем'єр.

Четвертим джерелом, за словами Шмигаля, стануть кошти донорів з усього світу, зібрані на платформі United24.

"Вдячні всім нашим партнерам і тисячам людей з різних країн світу, які допомагають нам розпочати цей процес відбудови. Станом на зараз загальна сума на відновлення з уже зрозумілих нам джерел становить близько 110 млрд грн. Усього ж цього року розраховуємо отримати $17 млрд, або 680 млрд грн, на першочергове відновлення пошкодженого та зруйнованого майна", - підсумував прем'єр.

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