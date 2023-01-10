У 2022 році пенсії в Україні в середньому зросли на 16%, - Шмигаль
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У 2022 році пенсії в Україні в середньому зросли на 16%.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.
"У 2022 році пенсії проіндексовані й в середньому зросли на 16%. За ініціативою президента Володимира Зеленського для людей віком 70-75 років уряд передбачив доплати в 300 грн, для пенсіонерів віком 75-80 років - 400 грн, для людей віком 80+ – до 500 грн", – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За словами прем'єра, у 2022 році майже 11 млн пенсіонерів отримали пенсійні виплати вчасно на загальну суму понад 575 млрд грн. "Це відбулося завдяки сумлінній сплаті ЄСВ роботодавцями: Пенсійний фонд отримав понад 375 млрд грн. Це майже на 6% більше, ніж було заплановано", - наголосив він.
Окрім того, Шмигаль розповів, що 2,5 млн домогосподарств минулого року отримали житлові субсидії на суму 24,7 млрд грн, а ще 12,7 млрд грн було надано як пільги на оплату житлово-комунальних послуг.
Серед іншого, за його словами, у 2022 році держава виплатила: 10,2 млрд грн допомоги при народженні дитини; 13,7 млрд грн малозабезпеченим сім'ям; 14,8 млрд грн особам з інвалідністю, зокрема дітям; 5,5 млрд грн багатодітним сім'ям; 29 млрд грн як допомогу із соціального страхування, з яких понад 12 млрд грн – це лікарняні.
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У мене особисто пенсія зросла на 0%.
радь'янцький сайуз!!!
Пенсійний фонд отримав понад 375 млрд грн. Це майже на 6% більше, ніж було заплановано---під час війни?
Стефанчук-Зеленський нічого не розповідають мосійчук та їй подібним, про дивні діяння дружбеликів катлєти щодо захоплення держмайна на підприємствах України….
Співпадіння… чи договорняк….
Ціни в Україні зросли за рік на 26,6%, найбільше подорожчали продукти харчування.
Війна і тепер кожний продавець вводить свою націнку ?
Старики живуть достойно і довго.
,, керманичі'' теж там десь і все у них файно , щоб їм іхня брехня до скону гикалась...
Пенсії людям піднімали і до Зеленського.
керівництво вимагпло -2000у.е. А сьогодні ціна та курс підвищівся
на 50 %. Було 55000грв, стал -- 120000 грв. Ось і рахуйте інфляцію