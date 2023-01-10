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пенсія (922) соцвиплати (171) субсидія (465) Денис Шмигаль (2699)

У 2022 році пенсії в Україні в середньому зросли на 16%, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

пенсия,пенсионер,выплата,выплаты

У 2022 році пенсії в Україні в середньому зросли на 16%.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"У 2022 році пенсії проіндексовані й в середньому зросли на 16%. За ініціативою президента Володимира Зеленського для людей віком 70-75 років уряд передбачив доплати в 300 грн, для пенсіонерів віком 75-80 років - 400 грн, для людей віком 80+ – до 500 грн", – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, у 2022 році майже 11 млн пенсіонерів отримали пенсійні виплати вчасно на загальну суму понад 575 млрд грн. "Це відбулося завдяки сумлінній сплаті ЄСВ роботодавцями: Пенсійний фонд отримав понад 375 млрд грн. Це майже на 6% більше, ніж було заплановано", - наголосив він.

Окрім того, Шмигаль розповів, що 2,5 млн домогосподарств минулого року отримали житлові субсидії на суму 24,7 млрд грн, а ще 12,7 млрд грн було надано як пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсії у березні будуть проіндексовані з урахуванням інфляції, - Мінсоцполітики

Серед іншого, за його словами, у 2022 році держава виплатила: 10,2 млрд грн допомоги при народженні дитини; 13,7 млрд грн малозабезпеченим сім'ям; 14,8 млрд грн особам з інвалідністю, зокрема дітям; 5,5 млрд грн багатодітним сім'ям; 29 млрд грн як допомогу із соціального страхування, з яких понад 12 млрд грн – це лікарняні.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+23
Козел кончений, середню *********** по лікарні міряє разом з моргом...
У мене особисто пенсія зросла на 0%.
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10.01.2023 18:08
+17
Та шоб у Шмигаля була така пенсія,і шоб вона так підросла
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10.01.2023 18:16
+13
А як зросли ціни на товари і послуги і якої вони якості?
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10.01.2023 18:12
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Козел кончений, середню *********** по лікарні міряє разом з моргом...
У мене особисто пенсія зросла на 0%.
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10.01.2023 18:08 Відповісти
Вам ні одної курки не видали, а вашому керівнику дві! А по середньому, кожному курка!
радь'янцький сайуз!!!
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10.01.2023 19:05 Відповісти
"хорошая прибавка к пенсии. куплю жене сапоги!" (С)
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10.01.2023 18:10 Відповісти
Вистачить тільки на білі одноразові капці.
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10.01.2023 18:23 Відповісти
А як зросли ціни на товари і послуги і якої вони якості?
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10.01.2023 18:12 Відповісти
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10.01.2023 18:13 Відповісти
73% моральних уродів!
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11.01.2023 01:29 Відповісти
підросла пенсія..---у мене нема слів,як це назвати"підросла"..хочеться виразити емоційно
Пенсійний фонд отримав понад 375 млрд грн. Це майже на 6% більше, ніж було заплановано---під час війни?
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10.01.2023 18:13 Відповісти
Та шоб у Шмигаля була така пенсія,і шоб вона так підросла
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10.01.2023 18:16 Відповісти
ну й п..добол !!! мабуть у батьків слуг народу щось прибавилось , а не в українців
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10.01.2023 18:14 Відповісти
Шмигаль відстоює інтереси держави, під час захоплення держмайна підприємств, урками, з квитками нардепів від зеленої більшості😠😡🤬🤯⁉️⁉️⁉️

Стефанчук-Зеленський нічого не розповідають мосійчук та їй подібним, про дивні діяння дружбеликів катлєти щодо захоплення держмайна на підприємствах України….
Співпадіння… чи договорняк….
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10.01.2023 18:15 Відповісти
А інфляція в середньому зросла на 30 відсотків. Відчуваєте різницю, пани міністри? Не дуже. А пенсіонери відчувають! І дуже...
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10.01.2023 18:16 Відповісти
Дякуємо! У нас за час війнив Кремнчуці розбомбили ТЕЦ, Нафтохімію, здохли Автокраз, Дормаш, завод Техвуглицю, кондитерські підприємства, якісь мутки на вагонному заводі. А так вітаємо в нашому місті, можете відкрити власну справу у центрі, наприклад готель))
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10.01.2023 18:16 Відповісти
У 2022 році пенсії в Україні в середньому зросли на 16%, - Шмигаль.

Ціни в Україні зросли за рік на 26,6%, найбільше подорожчали продукти харчування.

Війна і тепер кожний продавець вводить свою націнку ?
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10.01.2023 18:27 Відповісти
націнка то була ..до війни...тепер це обдиралово..я на базарі так і кажу до продавців--обрахуйте мене
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10.01.2023 19:19 Відповісти
Щоб у вас так зростала зарплата і премія.
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10.01.2023 18:28 Відповісти
Мінімальна пенсія в Італії 780 євро.
Старики живуть достойно і довго.
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10.01.2023 18:29 Відповісти
А все говорять , що хутін живе в паралельні реальності , а наші
,, керманичі'' теж там десь і все у них файно , щоб їм іхня брехня до скону гикалась...
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10.01.2023 18:29 Відповісти
А собі "коханим" на скільки зарплати попіднімали????
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10.01.2023 18:36 Відповісти
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10.01.2023 18:40 Відповісти
Локшна на вухах стала довша на 16 відсотків
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10.01.2023 18:37 Відповісти
НІ КОПІЙКИ, ні однієї копійки не добавили. Воно б нічого, але ж ті, в кого максимальні стали ще максимальнішими, курва... От вони й середню, суки рахують. Мовчали б краще...
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10.01.2023 18:38 Відповісти
"За ініціативою президента".

Пенсії людям піднімали і до Зеленського.
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10.01.2023 18:42 Відповісти
Где?............................................
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10.01.2023 18:48 Відповісти
жидівська арихметика, це коли з "мінусом " в кишені називається зростанням(((За підрахунками Держстату, найбільше за рік подорожчали продукти харчування - на 34,4% ))) не кажучи про ціни на медицину, і комунальні платежі.Так що зросло наіпало народу ,в тому числі пенсіонерів.
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10.01.2023 18:49 Відповісти
СУКИ.............
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10.01.2023 18:49 Відповісти
ЗЕкоМанда їсть м'ясо та Сьомгу а народ капусту та буряк - в середньому "всі" їдять голубці й "шубу"..... думайТЕ на наступних виборах не телеЛохоТроном!!!
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10.01.2023 19:08 Відповісти
Унас привикли думать сраакою !!!
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10.01.2023 19:15 Відповісти
Бреше , як сивий пес, хоча й зелене...
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10.01.2023 19:47 Відповісти
Ця зелена тварь зовсім ******? Яке зростання? Інфляція, війна. Одним виразом - зелені тварі!
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10.01.2023 19:52 Відповісти
Щоб бути геєм, потрібен ще один гей. Щоб бути підором, достатньо бути шмигальом. А їх там таких підорошмигалів ціла Верховна Рада, кабмін і ОП.
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10.01.2023 19:54 Відповісти
Рік тому, щоб захоронити труну на цвінтарі у своїй огорожі
керівництво вимагпло -2000у.е. А сьогодні ціна та курс підвищівся
на 50 %. Було 55000грв, стал -- 120000 грв. Ось і рахуйте інфляцію
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10.01.2023 20:27 Відповісти
Бреше,пархата проститутка! У мене пенсія не змінилася і на копійку. Спасибі вам,ЗЕлені 73% чурбани за ваш мудрий вибір!
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10.01.2023 21:04 Відповісти
Зе чи По - різниці пенсам з повним стажем нуль. Бо їх пенсія за віком з усіма підвищеннями та індексаціями "зросла" за 10 років на мінус 54% у доларовому еквіваленті. Майже 2/3 пенсів отримують зараз не більше 3 доларів на день.
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10.01.2023 21:24 Відповісти
На сколько процентов поднялась инфляция и на сколько выросли цены?! ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЯЗАНО ИНДЕКСИРОВАТЬ ПЕНСИИ ИНАЧЕ ЭТО ТАКОЙ ЖЕ ГЕНОЦИД КАК ОТ РАШКИ ТОЛЬКО УЖЕ ОТ НАШИХ СЛУГ
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10.01.2023 21:30 Відповісти
Ну чого ви дивуєтесь.. це така хитра математика, що треба знать як щитать. От вони завжди піднімають пенсії то одним групам населення на 100 грн, то другим ( там кому за 100, кому за 90 років) . А от максимальну вони збільшують завжди , кожного разу і на значні суми. Може хватить
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10.01.2023 22:48 Відповісти
 
 