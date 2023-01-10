У 2022 році пенсії в Україні в середньому зросли на 16%, - Шмигаль.

У 2022 році пенсії в Україні в середньому зросли на 16%.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"У 2022 році пенсії проіндексовані й в середньому зросли на 16%. За ініціативою президента Володимира Зеленського для людей віком 70-75 років уряд передбачив доплати в 300 грн, для пенсіонерів віком 75-80 років - 400 грн, для людей віком 80+ – до 500 грн", – сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За словами прем'єра, у 2022 році майже 11 млн пенсіонерів отримали пенсійні виплати вчасно на загальну суму понад 575 млрд грн. "Це відбулося завдяки сумлінній сплаті ЄСВ роботодавцями: Пенсійний фонд отримав понад 375 млрд грн. Це майже на 6% більше, ніж було заплановано", - наголосив він.

Окрім того, Шмигаль розповів, що 2,5 млн домогосподарств минулого року отримали житлові субсидії на суму 24,7 млрд грн, а ще 12,7 млрд грн було надано як пільги на оплату житлово-комунальних послуг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пенсії у березні будуть проіндексовані з урахуванням інфляції, - Мінсоцполітики

Серед іншого, за його словами, у 2022 році держава виплатила: 10,2 млрд грн допомоги при народженні дитини; 13,7 млрд грн малозабезпеченим сім'ям; 14,8 млрд грн особам з інвалідністю, зокрема дітям; 5,5 млрд грн багатодітним сім'ям; 29 млрд грн як допомогу із соціального страхування, з яких понад 12 млрд грн – це лікарняні.