"Он лично перевозил тела из Макеевки. Говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 КАМАЗов, говорит, вывез": солдати РФ підтверджують втрати мобілізованих у Макіївці, - перехоплення ГУР. АУДIО
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Українська розвідка опублікувала перехоплення дзвінка окупанта, де підтверджуються втрати мобілізованих у Макіївці і спростовуюється вся офіційна пропаганда.
Відповідне перехоплення опублікувало ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, що атака на місце дислокації мобілізованих окупантів була у новорічну ніч. Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89. За неофіційною інформацією, у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.
Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.
Будь ласка, зачекайте...
Слава ЗСУ!
Інакше повезуть вас на росію камазами в чорних целофанових мішках😠
и потом...там жеж запчастями должно было быть немеряно...
Тож новорічного виступу тупіна орки вже не застали.
Дрібне, а приємно
У мужиков - сколько зарабатывают
У бахмутских/макеевских собачек - где они добывают пищу.
Салати дожерли?
То не тяніть, не денервуйте-вішайте.
І вам легше, і нам пох...
Короче расстрелллл с конфискацией имущества...🤣