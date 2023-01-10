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Новини Війна в Україні
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Макіївка (98) розвідка (3618)

"Он лично перевозил тела из Макеевки. Говорит, 610 в Макеевке погибших! 12 КАМАЗов, говорит, вывез": солдати РФ підтверджують втрати мобілізованих у Макіївці, - перехоплення ГУР. АУДIО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Українська розвідка опублікувала перехоплення дзвінка окупанта, де підтверджуються втрати мобілізованих у Макіївці і спростовуюється вся офіційна пропаганда.

Відповідне перехоплення опублікувало ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росія не оприлюднюватиме списки ліквідованих у Макіївці окупантів. ВIДЕО

Нагадаємо, що атака на місце дислокації мобілізованих окупантів була у новорічну ніч. Міністерство оборони РФ заявило, що кількість загиблих у Макіївці внаслідок удару по місцю дислокації російських військовослужбовців зросла до 89. За неофіційною інформацією, у новорічну ніч завдяки точному удару ЗСУ у Макіївці вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян, ще близько 300 загарбників дістали поранення різного ступеня тяжкості.

Зазначалося, що російські солдати дислокувалися в будівлі місцевого професійно-технічного училища №19.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+51
Хорошо,хоть люди не пострадали
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10.01.2023 18:36
+44
Правильно. Таскать вам, курва, не перетаскать.
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10.01.2023 18:36
+38
Макеєвка, макеєвка... Там таких макєєвок вже сотні - возить не перевозить...
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10.01.2023 18:30
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Макеєвка, макеєвка... Там таких макєєвок вже сотні - возить не перевозить...
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10.01.2023 18:30 Відповісти
Хорошо,хоть люди не пострадали
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10.01.2023 18:36 Відповісти
Грузите апельсины бочками. Тчк )))
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10.01.2023 18:34 Відповісти
От дали б нам ракети ATACMS, можна було б багато таких макєєвок наробити.
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10.01.2023 18:35 Відповісти
Правильно. Таскать вам, курва, не перетаскать.
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10.01.2023 18:36 Відповісти
Ето вєдь хорошо, мало правда - ето плохо!
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10.01.2023 18:36 Відповісти
12 камазов падали.
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10.01.2023 18:37 Відповісти
Славненько то як попрацювали наші хлопчики!
Слава ЗСУ!
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10.01.2023 18:39 Відповісти
Кацапи , якщо хочете жити - тікайте з нашої краіни і негайно ,
Інакше повезуть вас на росію камазами в чорних целофанових мішках😠
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10.01.2023 18:40 Відповісти
Там вже чечени чекають з розстебнутимі ширінкамі.
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10.01.2023 18:50 Відповісти
а шо КАМАЗы такие мелкие? по 50 трупяков только берут? а если в штабеля???
и потом...там жеж запчастями должно было быть немеряно...
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10.01.2023 18:40 Відповісти
50 трупів то не так вже й мало. А взагалі, нехай ***** зі своїм вусатим братушкою домовиться і той для вивозу кацапськіх трупів надасть БЄЛАЗи. Там влізе набагато більше.
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10.01.2023 18:42 Відповісти
Не можна! БелАЗи на дороги не пустять - "блазенасфальт" покришить! Як потім на шашлики їздить?
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10.01.2023 18:45 Відповісти
Нехай по обочинам їздять...
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10.01.2023 18:45 Відповісти
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10.01.2023 19:21 Відповісти
января БелАЗ-75710 провез по испытательному полигону груз весом более, чем в 500 тонн.
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10.01.2023 19:24 Відповісти
Самосвалами, напевно.
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10.01.2023 18:42 Відповісти
Так жеж не стоячи возили... Хоча, теж варіант, в два поверхи натикати.
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10.01.2023 21:13 Відповісти
...600 самартанцев, ептель-моптель...
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10.01.2023 18:45 Відповісти
Вчить назви російських місяців в перекладі на українську: трупень, жмурень, шкварень, **********...
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10.01.2023 18:46 Відповісти
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10.01.2023 20:37 Відповісти
кагда єто закончится...Для кацапів -це тільки починається..
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10.01.2023 18:47 Відповісти
Зустріч "випускників макіївського ПТУ "відбулася!
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10.01.2023 18:50 Відповісти
Перший удар був о 23:59.
Тож новорічного виступу тупіна орки вже не застали.
Дрібне, а приємно
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10.01.2023 19:10 Відповісти
Никогда не спрашивайте у женщин сколько они весят
У мужиков - сколько зарабатывают
У бахмутских/макеевских собачек - где они добывают пищу.
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10.01.2023 18:51 Відповісти
Випускники Макіївського ПТУ-19 отримали дипломи навіть раніше червня і пройшли 3-річний курс навчання за сутки. От що Хаймерс животворящий робить.
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10.01.2023 18:52 Відповісти
моя улюблена рубріка
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10.01.2023 18:55 Відповісти
...рубріка
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10.01.2023 19:02 Відповісти
ось ще рубріка
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10.01.2023 19:04 Відповісти
нє тарапи сабития)))
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10.01.2023 19:10 Відповісти
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10.01.2023 19:18 Відповісти
Кабздун проста в дікам васторгє...
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10.01.2023 19:01 Відповісти
Орки сруські!
Салати дожерли?
То не тяніть, не денервуйте-вішайте.
І вам легше, і нам пох...
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10.01.2023 19:07 Відповісти
С новим годом !!!!

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10.01.2023 19:11 Відповісти
Эт поминки тип того!за героГеев ушедших геев защищать от БОЛЬШОГО ЗЛОГО ДИЛДО!!!)))
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10.01.2023 19:18 Відповісти
С последним Новым годом
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10.01.2023 20:04 Відповісти
Oh svinomatka , eta konchitsa tagda , kagda paslednii ruskii budet visetj na beriozovom suku !
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10.01.2023 19:11 Відповісти
Та брешуть моцкали..ЧМОбики не горять,💥не тонуть 🏊не Дохнуть💀 та й взагалі.патерь нет, 🦍🦍🦍АналоГовнет и все идеть по плану...💀💀💀💀🤣🤣🤣встаем с КАЛен...🦍🦍👺👹обезьяны Вермахту путлера
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10.01.2023 19:13 Відповісти
Легче всем оставшимся вывезти одного ну и плюс говноокружение!чем ешелоны невинных!вы поняли путинХуизХу!и и и!страна рабов этого заслуживает!
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10.01.2023 19:15 Відповісти
"ешелоны невинных" - звідкілля? Де там такі? Хіба що ешелоны дебильных.
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10.01.2023 21:22 Відповісти
Курицу 🐔Ольгу ********* и 🐔курицу Марго Симоньян надо расстрелять..за Фейк и дискредитаю Мавзолейного Вермахта об второй армии третьего Мира.. Киев за два не взят.. армия в Дупе разбита под Киевом Черниговом Сумами Харьковом и Херсоном...,маленький городок Авдеевку штурмуют девятый год...
Короче расстрелллл с конфискацией имущества...🤣
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10.01.2023 19:21 Відповісти
коли закінчиться? коли ви суки кацапські виздихаєте....
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10.01.2023 19:22 Відповісти
Ruzke kurwy
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10.01.2023 19:39 Відповісти
630
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10.01.2023 19:39 Відповісти
Но Лады получат только 89, так и сказали,остальные получат за щеку.
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10.01.2023 19:47 Відповісти
Для кого 12 Камазов а для кого 610 штук Лады Калины.
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10.01.2023 20:15 Відповісти
це вам пдрам за Оленівку. АЗОВ НАЗАВЖДИ. NEVER GIVE UP
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10.01.2023 20:21 Відповісти
Русь без мата, как без печки хата.
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10.01.2023 20:21 Відповісти
Не Русь без мата, а московія(тартарія) без мата, бо вони ніякого відношення до Русі не мають.
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10.01.2023 22:24 Відповісти
самое главное им пох..
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10.01.2023 20:49 Відповісти
Один вивіз 12 КАМАЗів? А решта сиділи і наблюдали, як оцей "герой" возив 12 КАМАів трупів? Хіба можливо в таке вірити? Невже не можна було "записати", що був в одному із тих машин, які вивозили трупи? Я вірю, що наші там знищили багато тієї мразі, але чомусь не вірю в цю "запись".
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10.01.2023 21:06 Відповісти
Кацапы всегда были тупоголовыми рабами и всегда ими будут.
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10.01.2023 22:20 Відповісти
 
 