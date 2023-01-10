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Німеччина (4529) зброя (5751) Харків (3880) Анналена Бербок (325)

Українці можуть розраховувати на нашу солідарність, це передбачає подальше постачання зброї, - Бербок у Харкові

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бербок,анналена

У всіх куточках України люди мають знати, що вони можуть розраховувати на солідарність та підтримку Німеччини, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Харкова.

Як інформує Цензор.НЕТ про повідомляється на сайті МЗС ФРН.

 Бербок назвала Харків "символом абсолютного божевілля російської агресивної війни в Україні та нескінченних страждань, з якими люди, особливо тут - на сході країни, стикаються щодня".

"На запрошення мого українського колеги та друга Дмитра Кулеби я хочу отримати уявлення про сьогоднішню ситуацію тут, у Харкові, і насамперед послухати жителів, які борються з війною цієї лютої холодної зими… У всіх куточках України, від Харкова до Херсону та Києва, люди мають знати, що вони можуть розраховувати на нашу солідарність та підтримку. Це передбачає зимову допомогу, яку ми надали. Генератори та трансформатори, пальне та ковдри тепер рятують життя. І це передбачає подальші постачання зброї", - сказала вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Німеччини Бербок прибула у Харків. ФОТОрепортаж

Глава МЗС Німеччини також наголосила на важливості "не упускати з поля зору місце України в нашій європейській родині навіть цієї воєнної зими".

"Українці щодня виборюють право жити незалежно. Вони бачать своє майбутнє у Європі, в ЄС. Ось чому я хотіла би також розповісти про прогрес, досягнутий у процесі членства. Як федеральний уряд ми хочемо зробити Україні конкретні пропозиції для досягнення прогресу у зміцненні верховенства закону, незалежних інститутів та боротьбі з корупцією, а також у приведенні у відповідність до стандартів ЄС", - заявила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Західні союзники змінили підхід до воєнної допомоги Україні, - CNN

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
Ну что Анюта ты увидела Харьков теперь скажи Шольцу пусть секель не мочит а танки даёт.
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10.01.2023 19:05
+7
Думаю кацапи центр Харкова побомбили ще тому що Кернес падло пархате кинув кремль
на здачу Харкова у свій час хоча загравав з руцкім міром нєхіло
Сурков виділив 2 млрд долярів і траншами через Кернеса, Добкіна, Дімента, Фукса очікував
падіння Харкова у руцкій мір, не так сталося як гадалося, грощі всі повернули окрім Кернеса,
і Дімента за що і отримав кулю у хребет на пробіжці. Грощі потім таки повернув ) Дімент теж
не повернув, через рік був уже трупом )
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10.01.2023 19:12
+5
А не хочуть пани світові лідери поїхати в соледар і там розказати про екскалацію? Для них це просто точка на карті.
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10.01.2023 19:37
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Ну что Анюта ты увидела Харьков теперь скажи Шольцу пусть секель не мочит а танки даёт.
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10.01.2023 19:05 Відповісти
Шлю тебе с ним, Анюта, живой привет. Будь с ним ласкова. За добрые слова его одень, обуй, накорми. Вечно твой друг Фокс Шольц
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10.01.2023 19:33 Відповісти
Думаю кацапи центр Харкова побомбили ще тому що Кернес падло пархате кинув кремль
на здачу Харкова у свій час хоча загравав з руцкім міром нєхіло
Сурков виділив 2 млрд долярів і траншами через Кернеса, Добкіна, Дімента, Фукса очікував
падіння Харкова у руцкій мір, не так сталося як гадалося, грощі всі повернули окрім Кернеса,
і Дімента за що і отримав кулю у хребет на пробіжці. Грощі потім таки повернув ) Дімент теж
не повернув, через рік був уже трупом )
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10.01.2023 19:12 Відповісти
можна помедленнее Я записываю
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10.01.2023 19:23 Відповісти
Харків русня бомбила, бо русня - це підараси, народ-гній.
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10.01.2023 19:43 Відповісти
А до чого тут харків'яни, якщо Кернеса давно немає?
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10.01.2023 19:42 Відповісти
Кернеса нема, кацапи залишились
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11.01.2023 02:22 Відповісти
Мы уже на танки пол года рассчитываем от вас
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10.01.2023 19:22 Відповісти
https://youtu.be/GjMdyILFXEQ...

Баба Оля з Бахмута... ясный ум и душевная теплота в 85 лет..
Здоров'я Вам Бабусю✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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10.01.2023 19:28 Відповісти
совковая бабка и ты наверное совок
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10.01.2023 19:35 Відповісти
А ти трохи прип***ний, зовсім трохи
На місто зірочок підстав свої улюблені літери
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10.01.2023 19:41 Відповісти
еще один совок
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10.01.2023 19:42 Відповісти
Бачу літери правильно поставив
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11.01.2023 02:19 Відповісти
вас тоже бесплатно лечили и потому вы такие тупые ?
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10.01.2023 19:45 Відповісти
вот Я тебя и раскусил
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10.01.2023 19:36 Відповісти
ага, могут- РАСЧИТЫВАТЬ и все
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10.01.2023 19:35 Відповісти
на танки леопард уже пол года
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10.01.2023 19:37 Відповісти
танки пол года!а вы что делали тридцать лет??(велике будивництво не предлагать!)
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10.01.2023 20:12 Відповісти
не учите меня жить , а помогите материально
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10.01.2023 20:16 Відповісти
тут ты прав,уже так помогли что осталась самая малость,научить жить.
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11.01.2023 00:16 Відповісти
А не хочуть пани світові лідери поїхати в соледар і там розказати про екскалацію? Для них це просто точка на карті.
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10.01.2023 19:37 Відповісти
они хотят ослабить рашку и это делают- смертями украинских патриотов и им насрать, сколько нас умрет
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10.01.2023 19:40 Відповісти
не Нас , а вас
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10.01.2023 20:18 Відповісти
Ті казала в понеділок танкі ідуть в Україну, лап лап а їх нема, підманула пидвела
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10.01.2023 19:45 Відповісти
В Соледаре без изменений , Соледар НАШ
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10.01.2023 20:06 Відповісти
только что по телеку в новостях услышал
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10.01.2023 20:08 Відповісти
Більше дивись відосиків Зе клоуна
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11.01.2023 02:21 Відповісти
Данке Шон.
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11.01.2023 05:19 Відповісти
 
 