Обговорили оборонну підтримку, - Зеленський провів розмову з президентом Естонії Карісом
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Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову із президентом Естонії Аларом Карісом.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері.
"Обговорив оборонну підтримку та ситуацію на фронті з Президентом Естонії Аларом Карісом. Скоординували кроки щодо подальшої євроатлантичної інтеграції України", - зазначив Зеленський.
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Alex Sav 8157c114
показати весь коментар10.01.2023 19:45 Відповісти Мені подобається 0
Vi Wa
показати весь коментар10.01.2023 20:18 Відповісти Мені подобається 0
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