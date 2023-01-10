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Обговорили оборонну підтримку, - Зеленський провів розмову з президентом Естонії Карісом

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

каріс

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову із президентом Естонії Аларом Карісом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері. 

"Обговорив оборонну підтримку та ситуацію на фронті з Президентом Естонії Аларом Карісом. Скоординували кроки щодо подальшої євроатлантичної інтеграції України", - зазначив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міністри оборони країн Балтії обговорять підтримку України

Автор: Роман Свиридович
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і на шашлики в травні
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10.01.2023 19:45 Відповісти
Не треба нагнітати. Треба розмінувати и асфальт новіший стелити
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10.01.2023 20:18 Відповісти
 
 