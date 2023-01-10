Обговорили оборонну підтримку, - Зеленський провів розмову з президентом Естонії Карісом

Президент України Володимир Зеленський провів у вівторок телефонну розмову із президентом Естонії Аларом Карісом.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у твіттері.

"Обговорив оборонну підтримку та ситуацію на фронті з Президентом Естонії Аларом Карісом. Скоординували кроки щодо подальшої євроатлантичної інтеграції України", - зазначив Зеленський.

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