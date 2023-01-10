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З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинуло понад 16 тисяч осіб, - Нацполіція

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

буча,ексгумація

У 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло 16 502 особи. Національна поліція виявила 21 масове поховання на деокупованих територіях, з яких ексгумовано 1033 тіла цивільних та військових.

Про це стало відомо з відповіді на інформаційний запит видання ZMINA до Головного слідчого управління Національної поліції України, передає Цензор.НЕТ.

Так, з 24 лютого 2022 до 3 січня 2023 року на територіях України виявлено 16 502 загиблих особи, а саме: у Донецькій – 4746; у Харківській – 3784; у Миколаївській – 2207; у Київській – 2072; у Чернігівській – 899; у Луганській – 815; у Херсонській – 686; у Сумській – 341; у Житомирській – 283; у Запорізькій – 66.

На деокупованих територіях виявлено 21 масове поховання, з яких у Донецькій області – три (ексгумовано 278 цивільних та 37 військовослужбовців ЗСУ), у Київській – 14 (ексгумовано 177 осіб), у Харківській – два (ексгумовано 451 цивільну особу та 44 військовослужбовці ЗСУ), у Херсонській – два (ексгумовано 46 осіб).

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"З указаної кількості більшість тіл мають вогнепальні поранення та мінно-вибухові травми (вказати точну кількість таких осіб неможливо у зв’язку з незавершенням експертних досліджень, призначених з метою встановлення причин загибелі)", – зауважується у відповіді на запит.

У ГСУ зазначають, що не ведуть обліку кількості знайдених загиблих внаслідок вторгнення в будівлях та на вулицях деокупованих територій.

Нагадаємо, прокуратура виявила 54 катівні й зафіксувала понад 5 тисяч випадків катувань на деокупованих територіях. Також розслідується 855 справ щодо воєнних злочинів проти дітей, 10 з яких за фактами сексуального насильства.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+6
Я думав в одному Маріуполі загинуло більше
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10.01.2023 19:50
+6
Попередньо тільки там загинуло більше 87 тисяч, там і зараз морги переповнені. Люди масово там гинуть від голоду, холоду та хвороб.
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10.01.2023 19:57
+5
Верещучка з д'єрмаком.
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10.01.2023 19:59
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Я думав в одному Маріуполі загинуло більше
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10.01.2023 19:50 Відповісти
Попередньо тільки там загинуло більше 87 тисяч, там і зараз морги переповнені. Люди масово там гинуть від голоду, холоду та хвороб.
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10.01.2023 19:57 Відповісти
Саме так, нажаль. Це все ще попереду. Людей рострілювали прямо в домівках.Я коли з міста виходив бачив трупи на вулиці біля магазину, поховання прямо під заборами. всі свіжі були. Знищені приватні будинки, до самого фундаменту. І це ще була найменьше зачеплена частина міста. А скільки там загинуло в оккупаціі також не знає ніхто.
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10.01.2023 19:58 Відповісти
Зрозуміло сране ООН.
Не зрозуміло чому нинішня влада замовчує, а точніше, бреше.
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10.01.2023 20:02 Відповісти
Бо шмарклі. Боневтік-шмаркля береже свій рейтинг, приховуючи правду.
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10.01.2023 20:17 Відповісти
Ніхто там не бреше, не потрібно вигадувати і свої фантазії видавати за правду.
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11.01.2023 11:14 Відповісти
задрали брехливые ********

Страшная цифра. Количество жертв в Мариуполе может достигнуть 90 тысяч людей
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11.01.2023 12:23 Відповісти
навіщо ти зараз брешеш?..
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11.01.2023 12:24 Відповісти
А это кто считал? Ублюдок аваков или его подстилка антонина геращенко? Сколько же тогда погибло в Мариуполе?
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10.01.2023 19:55 Відповісти
Верещучка з д'єрмаком.
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10.01.2023 19:59 Відповісти
Кремлевская консерва верещучка умеет считать только до 20. И только на пальцах!
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10.01.2023 20:01 Відповісти
Чувак, прокинься - Авакова давно немає.
Чи тобі не довели нового плану куди пердіти?
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10.01.2023 20:18 Відповісти
Зеботна тварюка, заглохни падаль.
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10.01.2023 20:18 Відповісти
В одном Мариуполе гражданского населения погибло около 50 000...
Рано или поздно об этом станет известно...
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10.01.2023 20:02 Відповісти
Мова про підконтрольні Україні території.
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10.01.2023 22:12 Відповісти
Для тех кто не понял, здесь говорится о тех погибших, которые найдены на территориях подконтрольных Украине на данный момент. Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск и другие которые сейчас захвачены здесь не учтены, потому что нет доступа там для полиции...
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10.01.2023 22:05 Відповісти
Кремлівські боти розвивають зраду, мовляв загинуло ледве не пів України і хтось це приховує, хоча приховувати це немає ніякої користі.
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11.01.2023 11:23 Відповісти
 
 