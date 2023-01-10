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Новини СуспільствоЗа кордоном
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угода (247) Туреччина (2252) Україна (5204) посвідчення водія (106)

Набула чинності угода про визнання й обмін посвідчень водія між Україною та Туреччиною

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

права

10 січня набула чинності Угода про взаємне визнання й обмін національних посвідчень водія між Україною та Туреччиною.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ України в Telegram.

Ця Угода означає, що громадяни України, які переїхали на тимчасове або постійне проживання до Туреччини, зможуть обміняти своє українське посвідчення водія на турецьке без складання теоретичних і практичних іспитів. Так само громадяни Туреччини, які тимчасово чи постійно проживають в Україні та мають турецьку посвідку водія, зможуть обміняти її без складання іспитів у сервісному центрі МВС.

Щоб обміняти посвідчення водія громадянам України, що проживають в Туреччині, можна звернутись до місцевих управлінь населення, надавши, при цьому передбачений законодавством Турецької Республіки перелік документів.

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Для обміну національного посвідчення водія, виданого в Туреччині, громадянин Туреччини має звернутись до будь-якого зручного сервісного центру МВС на території України й подати такі документи:

  • посвідку на постійне проживання або посвідку на тимчасове проживання;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ІПН);
  • медичну довідку про придатність до керування транспортним засобом (на час дії воєнного стану медична довідка не є обов’язковою);
  • турецьке національне посвідчення водія та його засвідчений переклад українською мовою.

Двостороння угода стосується посвідчень водія всіх категорій транспортних засобів.

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Автор: Анастасія Потіха
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Вангую...але дуже хочу помилятися - відбудова України для Туреччини це нова "відбудова Німеччини після 2 світової" , сотні тисяч дешевих робочих рук ( з сільських регіонів туреччини), турецькі компанії з якими легко домовитися про відкат ( і які роблять дешевше, порівняно з европейськими)...так що чекаємо турецьке гетто...і слова Ердогана про - " ще кілька років і аллах подарує нам Україну"
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10.01.2023 19:58 Відповісти
Цілком вірогідно якщо Боневтік з кодлом залишеться в чому я сильно сумніваюсь
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10.01.2023 20:16 Відповісти
зате зʼявиться нова українська страва - дьонер зі свининою
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10.01.2023 20:23 Відповісти
И где можно поменять удостоверение на турецкое ?
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11.01.2023 04:21 Відповісти
 
 