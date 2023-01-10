Єврокомісія стане активним учасником переговорів між Україною та Румунією щодо запуску суднового ходу "Дунай - Чорне море", - Кабмін

Єврокомісія підтримує плани України у повоєнній "зеленій" відбудові та подальшому впровадженні Європейського зеленого курсу.

Про це виконавчий віцепрезидент Єврокомісії Франс Тіммерманс під час зустрічі запевнив міністра захисту довкілля та природних ресурсів Руслана Стрільця, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Серед іншого вони обговорили: відновлення України за зеленими технологіями, European Green Deal, вплив війни на довкілля, допомогу ЄС у розвитку довкіллєвої сфери в Україні.

Стрілець розповів Тіммермансу про вплив війни на довкілля, виконання Україною Паризької угоди, відбудову української інфраструктури за "зеленими" технологіями. Окремо торкнулися ідеї "Green Grain Roads", яку Україна презентувала на СОР27.

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"Дійсно наразі для України та світу важливо налагодити швидке постачання зернових тим країнам, які від цього залежать. Але завдання Міндовкілля та ЄС у цьому контексті запобігти додатковому забрудненню довкілля. Тут одним зі шляхів вирішення може стати запуск глибоководного суднового ходу "Дунай – Чорне море", - вказав міністр.

Тіммерманс запевнив, що Єврокомісія стане активним учасником переговорів між Україною та Румунією у цьому питанні. Також він зауважив, що ЄС надає особливого значення документуванню російських злочинів на території України й готова підтримувати нас у цьому питанні.

Уточнюється, що 9 січня Франс Тіммерманс побував у Києві, де мав зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем та іншими урядовцями.

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