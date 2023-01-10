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танк (1655) Харків (3880) Кулеба Дмитро (3170) Анналена Бербок (325)

Під час візиту нас незримо супроводжувала тема Леопардів, - Кулеба про візит Бербок до Харкова

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кулеба,бербок,харків

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував візит своєї німецької колеги Анналени Бербок до Харкова 10 січня 2023 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у фейсбуці.

Кулеба зазначив: "Розбомблена Салтівка, напівзруйнова в бою з російською ДРГ школа, в якій діти вчили німецьку, знищені ракетами будівля Харківської ОВА та об’єкт енергетичної інфраструктури, поранені харківські будівлі і незламність харків‘ян - все це моя німецька колега Анналена Бербок побачила на власні очі сьогодні. Вона стала першим іноземним міністром закордонних справ, кого я привіз в Харків після 24 лютого.

Упевнений, цей візит матиме резонанс не лише в Україні та Німеччині, а й у Європі та світі. Наші переговори в дорозі тривали три години - за інших обставин міністри зазвичай стільки не говорять. Формула миру, санкції, трибунал, євроінтеграція, зброя - все це ми детально обговорили і готуємо відповідні рішення".

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Кулеба продовжив: "Але, безумовно, кожної хвилини під час візиту нас незримо супроводжувала тема Леопардів. Я пояснив колезі та німецьким медіа, що німецькі танки не є нашою примхою і вони потрібні нам не для прогулянок.

Танки потрібні для того, щоб звільнити українські міста та села, які все ще перебувають під російською окупацією. Щоб врятувати їх від руйнувань, які Анналена сьогодні побачила у Харкові. Щоб захистити нашу енергетичну інфрастуктуру та врятувати українців від російських злочинів. Ось для чого нам німецькі танки.

Я не маю сумнівів, що Україна отримає німецькі танки Leopard. Ба більше, я думаю, що і німецький уряд десь в глибині душі вже розуміє, що це рішення буде ухвалене. Засмучує лише те, що це рішення ЩЕ не ухвалене і через це ми втрачаємо дорогоцінний час і життя".

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"При цьому я вдячний уряду Німеччини за всі ті рішення, які були ухвалені протягом останніх 11 місяців задля надання Україні необхідної зброї. Я особливо вдячний Анналені за її важливу роль в цьому. Залишилося останнє велике рішення - про надання німецьких танків.

Чим швидше воно буде ухвалене, тим швидше ця війна завершиться перемогою України. І війни в Європі не буде", - резюмував Кулеба. 

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+7
А тема ганьби з сексологинею незримо не супроводжувала ?
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10.01.2023 20:13
+3
Враження Шольца від Ірпеня вже розвіялись, пора йому в Лиман чи Ізюм.
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10.01.2023 20:20
+3
Краще в Бахмут
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10.01.2023 20:58
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А тема ганьби з сексологинею незримо не супроводжувала ?
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10.01.2023 20:13 Відповісти
епта, уровень зелени: Видишь суслика?.. - Нет... - И я не вижу... А он есть!
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10.01.2023 20:14 Відповісти
"Незримо сопровождала"...как романтично). У бундесвера еще много вкусняшек ( БТР Fuchs,Boxer и т.д.),следующие на очереди.
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10.01.2023 20:18 Відповісти
Враження Шольца від Ірпеня вже розвіялись, пора йому в Лиман чи Ізюм.
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10.01.2023 20:20 Відповісти
Краще в Бахмут
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10.01.2023 20:58 Відповісти
Лучше бы вас обоих сопровождал натуральный леопард, и покусывал за филейные части, шоб побыстрее телились....
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10.01.2023 20:21 Відповісти
Кулеба, ты ее клеил или за панцеры базарил?
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10.01.2023 21:09 Відповісти
І "клеїв", і за "панцери" мацав. Але ... незримо.
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10.01.2023 22:03 Відповісти
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10.01.2023 22:05 Відповісти
АннаЛена ничего в Германии не решает. Внешней политикой занимается Шольц
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10.01.2023 22:05 Відповісти
,,первая, кого я привёз в Харьков,,---вот брехло же. Шмыгал там в толпе сзади. Терехов мэр рядом везде был. Аня тетка смелая оказалась, шапка в руке, пальтишко короткое, шагает широко, 10 морозу с ветерком!
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10.01.2023 22:11 Відповісти
дырявые в район одного из мест посещений ракету прислали! нация ублюдков!
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11.01.2023 00:06 Відповісти
 
 