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Україна не зможе стати членом ЄС, поки в ній перебувають війська РФ, - заступник голови Єврокомісії Тіммерманс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

тіммерманс

Однією з умов вступу України до ЄС є припинення війни та виведення російських військ з української території.

Про це заявив в інтерв'ю DW заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ні, це неможливо. Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала змогу сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Європейський Союз має підтримати Україну у досягненні цієї мети", - відповів Тіммерманс на запитання, чи може Україна стати членом ЄС, якщо в цій країні будуть російські військові.

Як зазначала Єврокомісія, коли Україна набула офіційного статусу кандидата в члени Євросоюзу, для прийняття до складу ЄС необхідне виконання Копенгагенських критеріїв - умов вступу до ЄС, прийнятих у 1993 році. Серед них - наявність стабільних державних інститутів, ринкова економіка, що діє, і здатність ефективно виконувати зобов'язання члена ЄС.

Крім того, Комісія ЄС сформулювала сім умов, які має виконати Київ на шляху членства в Євросоюзі. Мова про судові реформи, боротьбу з корупцією, деолігархізацію та політику щодо національних меншин.

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Потенційний вступ України до ЄС Тіммерманс порівняв за рівнем впливу із найбільшим разовим розширенням Євросоюзу у 2004 році. "Це справді змінить характер Європейського Союзу", - сказав він. "Щоб довести, що це не просто розмови, нам необхідно показати у прямому ефірі, що саме ми можемо зробити, щоб наблизити Україну до ЄС", - наголосив Тіммерманс, зазначивши перші кроки Києва щодо виконання семи критеріїв.

"Ми повинні відповісти на це, сказавши Україні: добре, зараз ви прийняли цей закон, найближчими роками ми допоможемо вам реалізувати його, і ми надаємо вам підтримку, щоб його впровадження було успішним. Цей процес підготовки до вступу буде надзвичайно важливим, але ми мають розпочати його негайно", - пояснив заступник голови Єврокомісії.

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Він особливо наголосив на можливій ролі України у реалізації стратегії енергетичного переходу в Євросоюзі. "Нам потрібно зробити Україну частиною майбутньої водневої економіки ЄС. Україна ідеально підходить для того, щоб стати великим виробником зеленого водню та біометану для товарів, які будуть потрібні для чистої економіки Європи в майбутньому", - заявив Тіммерманс.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+12
Правда, перемогла тільки в очах вкраїнчиків, залитих Марафоном.
В Європі, грубо кажучи, офігівають від наших прессекретарок та їхніх статків.

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10.01.2023 20:29
+10
Чесно і по суті. Браво!
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10.01.2023 20:16
+10
Ну корупцію влада вже перемогла.



Judge Rico Dredd

Слухайте, це ж геніальна універсальна відповідь:

- Звідки в депутатів і чиновників мільйони доларів?

- Заздрити треба мовчки!

Заздри мовчки, українчик. Тобі дали голос лише одного разу, і ти зробив те, що від тебе очікували. Тепер сиди мовчки, більше тобі голосу не давали.
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10.01.2023 20:21
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Чесно і по суті. Браво!
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10.01.2023 20:16 Відповісти
Вибачте, будь ласка, що вони в нас. Але ми працюємо над цим
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10.01.2023 20:16 Відповісти
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10.01.2023 20:18 Відповісти
Легше у війні перемогти ніж виконати інші умови, як от боротьба з корупцією і судова реформа.
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10.01.2023 20:18 Відповісти
Ну корупцію влада вже перемогла.



Judge Rico Dredd

Слухайте, це ж геніальна універсальна відповідь:

- Звідки в депутатів і чиновників мільйони доларів?

- Заздрити треба мовчки!

Заздри мовчки, українчик. Тобі дали голос лише одного разу, і ти зробив те, що від тебе очікували. Тепер сиди мовчки, більше тобі голосу не давали.
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10.01.2023 20:21 Відповісти
Правда, перемогла тільки в очах вкраїнчиків, залитих Марафоном.
В Європі, грубо кажучи, офігівають від наших прессекретарок та їхніх статків.

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10.01.2023 20:29 Відповісти
А хто це?
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10.01.2023 22:22 Відповісти
Пресофіцерка ДПСУ Плантовська показала, як відпочивала у Парижі під час війни.

Джерело: https://censor.net/ua/p3392075
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10.01.2023 22:58 Відповісти
Честно скажу так(((( люди шоковані в більшості европейці в шоці від платежів та інфляції....різко знизились зп, але і попри це вони не хочуть війни, готові терпіти але коли бачуть що верхівка або люди державного апарату таке творять то явно не розуміють що це таке... і чому за їх податки
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11.01.2023 00:21 Відповісти
великий бронебоец
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10.01.2023 20:37 Відповісти
Піараси.
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10.01.2023 20:19 Відповісти
У немцев кёнигсберг отжали и ничё, в ес
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10.01.2023 20:19 Відповісти
Тільки німці самі визнали ці територіальні втрати.
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10.01.2023 20:25 Відповісти
ЄС - з допомогою озброєннями буде робити все можливе.щоб рашистські війска якомога довше залишалися в Україні.Не одно десятиріччя.В такому разі зруйновану рашистами Україну так і залишуть руїною
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10.01.2023 20:24 Відповісти
Интересы Зеублюдков сходятся ОНИ БУДУТ ДОЛГО ВПАРИВАТЬ СВОИМ 73%🦠🐑🐏 , про ЕС, а сами , как Резниченко , старух , Шуляк, и все члены кодляка ОП и их партнеров ОПЗЖопы МЕГАМАРАДЕРИТЬ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ , выводя в офшоры МИЛЛИАРДЫ
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10.01.2023 20:52 Відповісти
ДЛЯ ЄС .-не є проблема контролю використання наданої ними фінансової допомоги. Але її може бути значно менше,якщо і в ЄС знайдуться любителі "грошової халяви", котру можна буде списати на фінансову допомогу Україні .
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10.01.2023 21:01 Відповісти
Виведення мало ймовірне,а от втеча або знищення,то так)
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10.01.2023 20:25 Відповісти
"Україна не зможе стати членом ЄС, поки в ній перебувають війська параші"-- містер Очевидність...
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10.01.2023 20:25 Відповісти
Я їбав...
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10.01.2023 20:26 Відповісти
так а що там з Берліном в 1955 році ?
хіба він не був поділений на зони ?
і в совєцкой зоні - хіба не було совєцкіх зольдатів ?
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10.01.2023 20:26 Відповісти
Это была НАТА.
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10.01.2023 20:48 Відповісти
так, але не буває щоб "тільки ліва нога європейця" увійшла в НАТО, "тільки права нога" увійшла в ЄС, і обидві ноги йдуть в різних напрямках.

"такой футбол нам нє нужєн"
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10.01.2023 21:16 Відповісти
Бывает, пример - члены ЕС, не являющиеся членами НАТО: Австрия, Кипр, Финляндия, Ирландия, Мальта, Швеция. Бывает и навыворот - Исландия, Норвегия, Турция, Албания и теперь Великобритания.
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10.01.2023 22:13 Відповісти
Фінляндія і Швеція вже майже члени НАТО,
а австрійський генштаб, як відомо, придумав Україну

піші ісчо, москалик
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10.01.2023 22:28 Відповісти
Тіммерманс

Не сци

Вони тут ненадовго
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10.01.2023 20:34 Відповісти
Так орда для цього, частково, і вдерлася в Україну щоб вона не вступила в ЄС! Поки що ця мета досягнута.
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10.01.2023 20:35 Відповісти
А раніше "зелені" протилежне розповідали. Ось і чергова брехня випливла
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10.01.2023 20:36 Відповісти
Не люблю колхозы с детства. Бритты себя и так неплохо чухают
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10.01.2023 20:56 Відповісти
сравнил Британию и Украину... ясен пень Британия при любых раскладах себя будет чувствовать замечательно
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10.01.2023 21:09 Відповісти
Звісно що поки війна в Україні то вона не вступить в ЕС.
Але з корупцією може вступити як Болгарія вступила до ЕС і НАТО так і Україна вступить до ЕС.
Корупцію будуть поступово викорінювати і повністю не зможуть ліквідувати оскільки в Європі корупція існує
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10.01.2023 21:17 Відповісти
Ні в одному документі жодного слова нема про війну. Тому цей підарок просто *******.
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10.01.2023 21:21 Відповісти
Тиммерманс такий же балабол, как и Узеленские. Для ЕС не существенно присутствие иностранных войск на территорию страны. Даже для вступления в НАТО это не существенно. Более важно -тяжелая коррупция. Это действительно проблема и для ЕС и для НАТО.
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10.01.2023 21:56 Відповісти
І не тільки війська. А і агенти, які все зроблять, щоб цього не сталось. Але кричати про необхідність вступу в НАТО і ЄС вже почали.
Кацапії не дасть перемогти ЗСУ і США, а Україні не дасть перемогти Бєня і єрмак. Нічия?
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10.01.2023 22:47 Відповісти
Насправді, всі прекрасно розуміють, що не війна з москальською ордою є перепоною для вступу в ЄС, бо ЄС це не військовий блок і у ЄС після вступу України в цей союз не буде жодних зобов"язань воювати з москалями. Головною і єдиною причиною цих заяв є шалена, безконтрольна небувала корупція ******** мародерів при владі, які просто насолоджуються безкарністю та недоторканістю, таким чином зневажаючи стікаючий кров"ю український народ. США та країни ЄС зараз надають нам і фінансову і військову допомогу, бюджет України більше, ніж на половину це прямі фінансові вливання країн Заходу і, дивлячись на те, як зухвало та показово, навіть не ховаючись, ze-мародери крадуть шалені гроші, навіть під час кривавої війни, ЄС просто не хоче мати своїм членом країну, яка обирає собі за очільників таких аморальних потвор.
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10.01.2023 22:52 Відповісти
Много букоф. Пока идет война не работают демократические институты - выборы, митинги, можно изымать имущество и т.д. Уже этого достаточно чтобы никто серьезно не относился к вступлению Украины в ЕС прямо сейчас
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11.01.2023 01:58 Відповісти
Очевидно, що наступним формулюванням буде те, що "Україна не може бути членом ЄС поки там існує Зєлупонь. "
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10.01.2023 22:58 Відповісти
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11.01.2023 01:36 Відповісти
Для тих хто в курсі ЦЕ було зрозуміло з самого початку. Але Zєльонському як завжди потрібні понти.
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11.01.2023 07:59 Відповісти
Этой оперетке- дрочи до поту, нет срока. Петь нам будут вечно. Ещё раз намекаю. Надо выйти в одностороннем порядке из будапештского нае,,балова. И пока все. А потом смотреть на коменты. А потом, исходя из текущего, объявить другое. Но это другое уже сегодня срочно делать. Пока живы спецы. И есть где ещё такое делать. Или ещё год такой войны, и все украинцы погибнут на фронте.
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11.01.2023 09:48 Відповісти
 
 