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НАБУ (3426) САП (1842) електронне декларування (1016) Слуга народу (2544) Камельчук (37)

Справу "слуги народу" Камельчука щодо недекларування орендованої квартири в центрі Києва скеровано до суду, - НАБУ

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

камельчук

Чинний нардеп не зазначив у декларації відомості про оренду квартири на Печерську вартістю понад 3,6 млн грн та інформацію про непогашений кредит на понад $48,8 тис.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

"10 січня 2023 року НАБУ та САП скерували до суду справу за обвинуваченням чинного народного депутата України у внесенні недостовірних даних до е-декларації за 2020 рік. Його дії кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України (в редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ).

Слідство встановило, що народний обранець був зобов'язаний, але не вніс до декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2020 рік відомості про квартиру на Печерську (центральний район Києва), яку орендував протягом двох років – з жовтня 2019. Вартість квартири становить понад 3,6 млн грн.

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Крім того, нардеп не зазначив дані про непогашений кредит перед банком на понад 48,8 тис. дол. США", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розслідування вказаних фактів розпочато на підставі обґрунтованого висновку НАЗК, ще у грудні 2022 року НАБУ і САП повідомили нардепу про підозру.

Нагадаємо, 27 грудня 2022 року антикорупційні органи повідомили про підозру у навмисному внесенні недостовірних відомостей до щорічної декларації народному депутату України. За даними ЗМІ, йдеться про "слугу народу" Юрія Камельчука. 

Встановлено, що у декларації за 2020 рік нардеп не зазначив квартиру на столичному Печерську вартістю понад 3,6 млн грн, яка перебувала в оренді з жовтня 2019 року до жовтня 2021 року для проживання в Києві. Також, як зазначається у повідомленні, народний обранець не зазначив непогашене кредитне зобов'язання перед банківською установою на загальну суму понад 48,8 тис. доларів.

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"Зважаючи на те, що кредитна заборгованість перевищувала 50 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, ці відомості підлягали обов'язковому внесенню до декларації", - зазначається в повідомленні. Розслідування розпочато за матеріалами НАЗК.

Камельчук став третім за один місяць "слугою народу", якому повідомили про підозру в недостовірному декларуванні. 14 грудня таку підозру отримав Володимир Гевко, а 15 грудня - Максим Пашковський.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Я никогда не воспринимал ЗЕбанутое стадо депутатов в ВР серьезно, так, сходняк шутов и дебилов. Но там есть двое особо тупых. Они почему-то рыжые. Маруха Безголовая... не так, Безмозглая... не, кажется Безуглая. И этот Кака.мельчук. Я ничего не имею против рыжих, но тут... совпадение? Уже начинаю думать на эту тему.
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10.01.2023 20:33
+9
Школа Бени - " Налоги и долги -- платят только дураки."
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10.01.2023 20:31
+8
Ось зараз Юрченко і Третьякова образились
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10.01.2023 21:02
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Школа Бени - " Налоги и долги -- платят только дураки."
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10.01.2023 20:31 Відповісти
Я никогда не воспринимал ЗЕбанутое стадо депутатов в ВР серьезно, так, сходняк шутов и дебилов. Но там есть двое особо тупых. Они почему-то рыжые. Маруха Безголовая... не так, Безмозглая... не, кажется Безуглая. И этот Кака.мельчук. Я ничего не имею против рыжих, но тут... совпадение? Уже начинаю думать на эту тему.
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10.01.2023 20:33 Відповісти
Ось зараз Юрченко і Третьякова образились
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10.01.2023 21:02 Відповісти
ржу
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10.01.2023 23:24 Відповісти
Не знаю этого ЗЕбанутого Юрченко, а вот свиноматку Третьякову, которая хрюкала, что у нее бракованные детки ( или поросята ) просто упустил.
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11.01.2023 08:44 Відповісти
ти не знаєш мудилу який притягувався за крадіжку пива з магазу, а потім став Нардепом?! То ти мабуть просто прізвище його підзабув)))
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11.01.2023 12:04 Відповісти

Згадав, цей ЗЕбанутий дрищ украв в магазі 4 пляшки пива і за цей подвиг Беня і буба записали його в депутати. Там всі такі.
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11.01.2023 14:44 Відповісти
Там зелені усі такі "камельЧокнуті"!
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10.01.2023 20:39 Відповісти
Юрик неуиновный. Невиноватець он.
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10.01.2023 20:53 Відповісти
мудило
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10.01.2023 21:03 Відповісти
Хоть в єтом стаде полно говно, камельчук весьма редкостная мразь. Не удивлюсь если на русню рабртает
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10.01.2023 21:04 Відповісти
Камельчук це той рижий що засвітився в передачі "зупини лося" якого на допомогу визвала дружина.
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10.01.2023 21:35 Відповісти
А наличие бороды у Каки- Мельчука это признак его ********** или дебилизма?
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10.01.2023 21:48 Відповісти
Одно другому не мешает. У Кака.мельчука именно эти 2 признака, поэтому его Беня КАЛомойский с бубой и записали в их стаю.
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11.01.2023 14:47 Відповісти
пепередача была по тв
типа вечерний львов
его там мордой по столу возили
он толи лохотронщиком, то ли пирамидчиком был
сидел весь красный, даже ничего возразить не мог
мразь редкая
хез как его в вр взяли
реальный позор нации
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10.01.2023 22:34 Відповісти
Не только Кака.мельчук, там вся свора ЗЕбанутых в ВР такая, за редким исключением.
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11.01.2023 14:48 Відповісти
Предлагаю дело в суд, а его на передовую.... Вместе с Арестовичем, Колей котлетой, Геращенко и др истинным "патриотами".
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10.01.2023 22:35 Відповісти
И во главе их будет Люся Обдрыстович. Который кукарекает, шо он будет следующим президентом.
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11.01.2023 14:51 Відповісти
їх походу пачками купляють як бульби...
Прийшли голі босі за 3 роки в країні де війна квартири ціну яких не кожний успішний бізнесмен тратить ....
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10.01.2023 23:22 Відповісти
Забули в цій новині додати ще одну СН-Шол.І теж 2020,і теж аренда квартири.А тепер попробуєм без емоцій?Вартість квартири-це ж для хайпу всіх "каральних" органів.Чому немає цифри-а скільки вони платили за ту аренду?Зразу ті "ужасниє" мілліони десь пропадуть.Потім виясниться,що вони всі іногородні-а платити повині ми,платники податків,з бухгалтерії ВР.Аренда квартири в Києві-це ж не яхти,земельні участки,самі квартири-як у Табачника.В нього ось тільки на 9 рік знайшли кримінал...
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10.01.2023 23:48 Відповісти
Рижа почвара є антиковідником....
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11.01.2023 00:31 Відповісти
 
 