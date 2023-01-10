Тривають важкі бої за утримання Соледара, ворог продовжує штурм, незважаючи на великі втрати, - Міноборони

Російські окупанти продовжують спроби захопити Соледар Донецької області, незважаючи на втрати.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають важкі бої за утримання Соледара. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника", - повідомила Маляр.

Вона наголосила, що українські бійці мужньо тримають оборону.

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