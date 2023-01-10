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Тривають важкі бої за утримання Соледара, ворог продовжує штурм, незважаючи на великі втрати, - Міноборони
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські окупанти продовжують спроби захопити Соледар Донецької області, незважаючи на втрати.
Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривають важкі бої за утримання Соледара. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника", - повідомила Маляр.
Вона наголосила, що українські бійці мужньо тримають оборону.
Топ коментарі
+36 Вадим Карапіщенко
показати весь коментар10.01.2023 20:47
+19 Анатолий К 65c6a92d
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+18 Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар10.01.2023 20:53
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ЗІ: я повернувся після бану!
- Вероятно, обходит с флангов.
- Кого?
- Всех!
Віримо в наших воїнів, їхню силу й мужність.
Висновки робіть самі.
Мене люто дратують (особливо на ФБ) оті дурнуваті картинки з всілякими ангелочками та іісусами в безмежній кількості. Але ж то, здебільшого, постять жінки, їм ще якось пробачливо, бо вони взагалі ********** "рожеві шмарклі".
Деталі тактики:
🔺Спочатку на рубіж висувається перша група, як правило з 8 осіб. Вся група максимально завантажена БК, в кожного вогнемет «Шмель». Їхня задача дійти до точки та закріпитися. Вони майже смертники. Їхній БК в разі невдачі призначений для наступних груп.
🔺Група максимально зближується з українцями та максимально швидко закопується. На дереві залишають білу ганчірку або інший знак, щоб наступна група орієнтувалась у випадку загибелі попередників і знайшла, де вже викопані укриття і де є зброя з БК.
🔺Під час вогневого контакту «вагнерівці» виявляють українські вогневі позиції та передають їх своїй артилерії. Як правило, в них працюють 120-мм та 82-мм міномети. До 10 мінометів одночасно починає подавлювати виявлену українську позицію. Артилерийська підготовка може тривати кілька годин поспіль.
🔺За цей час за 500 метрів від першої групи зосереджується друга група. Вона має легше екіпірування. І під прикриттям артилерії ця група починає штурм української позиції. Якщо другій групі не вдається взяти позицію, за нею йде третя і навіть четверта. Тобто, чотири хвилі по вісім людей на одну українську позицію.
🔺В одній з груп є оператор БПЛА. Він координує вогонь артилерії прямо з поля бою.
🔺Якщо їм вдається подавити українську позицію, вони її «зачищають», використовуючи дрон, гранати, стрілецьку зброю.
Як ефективно боротися:
🔷Мати легку «броню» на відстані коротких підскоків. Щойно оператори дронів помічають рух окупантів в бік позицій, вони інформують «броню». Та швидко придушує наступ «вагнерівців» навіть кулеметами. Якщо немає «броні», то стримувати такі штурмові дії складно.
🔷Бійці мають бути підготовлені до стрілецьких боїв на короткій дистанції.
🔷Основною причиною успіху росіян і поразки українців в таких дрібних штурмових операціях може стати відсутність контрбатарейної боротьби. Артилерія починає обстрілювати тих, хто наступає, замість того, щоб подавляти артилерійські засоби противника. Без прикриття тих же самих мінометів штурми «вагнерівців» просто захлинаються.
🔷А для ефективної контрбатарейної боротьби потрібна більша кількість дронів та їхніх операторів на позиціях.
Сподіваюсь, ці поради стануть корисними для наших бійців.
Повторюю, висновки не мої, а одного з офіцерів, який тримає зараз оборону в Соледарі. І я тримаю кулаки, щоб наші хлопці втримали важливе місто. https://t.me/Tsaplienko/24186
Тактика там плеат одна ,идёт мясо наши стреляют тем самым выявляются наши позиции и начинает скрыть арта.И так до бесконечности.
Найкращий варіант успішної оборони це наступ з метою знищення позицій ворога, який відкриває широкі можливості для маневрів, ухилення від вогню противника.
@unian
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2 ч
Українські супермаркети відмовляються від продукції Bonduelle через гумдопомогу окупантам
https://www.unian.ua/economics/agro/ukrajinski-supermarketi-vidmovlyayutsya-vid-produkciji-bonduelle-cherez-gumdopomogu-okupantam-12105111.html
Поэтому надо вычислить и валить этого вора в законе
Скоріш за все, відступимо.