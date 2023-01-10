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Тривають важкі бої за утримання Соледара, ворог продовжує штурм, незважаючи на великі втрати, - Міноборони

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

соледар

Російські окупанти продовжують спроби захопити Соледар Донецької області, незважаючи на втрати.

Про це повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривають важкі бої за утримання Соледара. Ворог не зважає на великі втрати свого особового складу і продовжує активно штурмувати. Підступи до наших позицій просто усіяні тілами загиблих бійців противника", - повідомила Маляр.

Вона наголосила, що українські бійці мужньо тримають оборону.

Читайте також: Соледар фактично знищено, ворог попри колосальні втрати намагається просуватися, - Череватий

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Боже, допоможи нашим хлопцям, захисти та дай сили, янголи закрийте їх крильми.
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10.01.2023 20:47
+19
Звіичайно складно, звичайно ворог йде по трупах, але як на мене, то краще таким як Маляр, Верещук, Абдристович про ці бої краще зовсім не коментувати.
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10.01.2023 21:08
+18
ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!!
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10.01.2023 20:53
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Боже, допоможи нашим хлопцям, захисти та дай сили, янголи закрийте їх крильми.
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10.01.2023 20:47 Відповісти
Бог, артилерія та авіація мають допомагати воїнам ЗСУ! Поки терористи штурмують Соледар потрібно обходити їх з флангу і брати в кільце!
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10.01.2023 20:58 Відповісти
О, в кінці кінців, нарешті....А ми то думали-думали, ну як же дати бій? А виявляється Евріка...Молодчага, браво
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10.01.2023 21:08 Відповісти
не потрібно глузувати з жінки!
Краще промовчи!

ЗІ: я повернувся після бану!
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10.01.2023 21:11 Відповісти
Ну так давай разом з тобою бред і почитаєм. А що, зайшли срач почитали і задоволені баіньки
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10.01.2023 21:16 Відповісти
- А где же наша гвардия?
- Вероятно, обходит с флангов.
- Кого?
- Всех!
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10.01.2023 21:14 Відповісти
Усе є для підтримки Соледар. 17 хвилин назад є пост Бутусова. Тримаються рідненькі
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10.01.2023 22:38 Відповісти
Ой не знаю.. орки там салютують в коментарях...
Віримо в наших воїнів, їхню силу й мужність.
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11.01.2023 00:10 Відповісти
Журналіст запитала бійця під Соледаром: чого не вистачає захисникам на цій ділянці фронту? Боєць відповів - артилерії, ***********, танків, бмп, іншого озброєння. Тобто всього.
Висновки робіть самі.
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10.01.2023 23:42 Відповісти
Бог допомагає нашим захисникам.кацапи не захоплять Соледар.
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10.01.2023 21:42 Відповісти
Половину вже захопили.
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10.01.2023 21:51 Відповісти
Тому я і пишу.
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10.01.2023 22:11 Відповісти
Соледар,пишу з телефону.
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11.01.2023 11:09 Відповісти
Чому ж ,я вас не обмежую.
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11.01.2023 11:21 Відповісти
А чого ви, "як дурень зі ступою" носитесь з тим, що Бога немає? Чим вам заважає те, що хтось віруючий. У нас вільна країна - хочеш віриш, а хочеш - ні.
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11.01.2023 00:13 Відповісти
Бога нет и нет справедливости.
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11.01.2023 09:31 Відповісти
немає мозку у вашій порожній макітрі
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11.01.2023 09:50 Відповісти
Ostap Vovk Та я ж не проти, хай вірить хто хоче в що хоче, але навіщо всю оту дурню писати і виставляти свою віру напоказ? Це самозаспокоювання та приспання реальності чи що?
Мене люто дратують (особливо на ФБ) оті дурнуваті картинки з всілякими ангелочками та іісусами в безмежній кількості. Але ж то, здебільшого, постять жінки, їм ще якось пробачливо, бо вони взагалі ********** "рожеві шмарклі".
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11.01.2023 10:32 Відповісти
Я пишу про Соледар щоб заспокоїти людей і тому що я знаю що це справді так.в цьому і є доказ існування Бога.А що несете ви? Роздратування породжує злість та дурість.всі негативні емоції вбивають.спочатку її носія потім оточуючих.
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11.01.2023 11:08 Відповісти
«Розпаковка» тактики «вагнерівців» на північ від Соледара очима дуже грамотного українського офіцера, одного з учасників оборони.

Деталі тактики:

🔺Спочатку на рубіж висувається перша група, як правило з 8 осіб. Вся група максимально завантажена БК, в кожного вогнемет «Шмель». Їхня задача дійти до точки та закріпитися. Вони майже смертники. Їхній БК в разі невдачі призначений для наступних груп.

🔺Група максимально зближується з українцями та максимально швидко закопується. На дереві залишають білу ганчірку або інший знак, щоб наступна група орієнтувалась у випадку загибелі попередників і знайшла, де вже викопані укриття і де є зброя з БК.

🔺Під час вогневого контакту «вагнерівці» виявляють українські вогневі позиції та передають їх своїй артилерії. Як правило, в них працюють 120-мм та 82-мм міномети. До 10 мінометів одночасно починає подавлювати виявлену українську позицію. Артилерийська підготовка може тривати кілька годин поспіль.

🔺За цей час за 500 метрів від першої групи зосереджується друга група. Вона має легше екіпірування. І під прикриттям артилерії ця група починає штурм української позиції. Якщо другій групі не вдається взяти позицію, за нею йде третя і навіть четверта. Тобто, чотири хвилі по вісім людей на одну українську позицію.

🔺В одній з груп є оператор БПЛА. Він координує вогонь артилерії прямо з поля бою.

🔺Якщо їм вдається подавити українську позицію, вони її «зачищають», використовуючи дрон, гранати, стрілецьку зброю.

Як ефективно боротися:

🔷Мати легку «броню» на відстані коротких підскоків. Щойно оператори дронів помічають рух окупантів в бік позицій, вони інформують «броню». Та швидко придушує наступ «вагнерівців» навіть кулеметами. Якщо немає «броні», то стримувати такі штурмові дії складно.

🔷Бійці мають бути підготовлені до стрілецьких боїв на короткій дистанції.

🔷Основною причиною успіху росіян і поразки українців в таких дрібних штурмових операціях може стати відсутність контрбатарейної боротьби. Артилерія починає обстрілювати тих, хто наступає, замість того, щоб подавляти артилерійські засоби противника. Без прикриття тих же самих мінометів штурми «вагнерівців» просто захлинаються.

🔷А для ефективної контрбатарейної боротьби потрібна більша кількість дронів та їхніх операторів на позиціях.

Сподіваюсь, ці поради стануть корисними для наших бійців.

Повторюю, висновки не мої, а одного з офіцерів, який тримає зараз оборону в Соледарі. І я тримаю кулаки, щоб наші хлопці втримали важливе місто. https://t.me/Tsaplienko/24186
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10.01.2023 20:49 Відповісти
Да кому ты несеш эту простыню фуфловую? Каждому по Шмелю по БПЛА...каски и броники не дают но по шмелю выделяют...учитывая в каком кол-ве они сдыхают у Пригожина свой завод по изготовлению гранатометов есть который работает в три смены?

Тактика там плеат одна ,идёт мясо наши стреляют тем самым выявляются наши позиции и начинает скрыть арта.И так до бесконечности.
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10.01.2023 20:54 Відповісти
Опять с дивана?
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10.01.2023 21:10 Відповісти
Согласен.Там зеков за людей не считают,трупами валят....А тут аналитика от Цаплиенко.Шмели ***....там половина нариков смертников.
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10.01.2023 21:15 Відповісти
Под Соледаром уже не зеки, а десант и опьітньіе вагнера.
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10.01.2023 21:18 Відповісти
Опытных съели собаки под Киевом))
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11.01.2023 02:03 Відповісти
Прям всех?) Лично проверял или Абдрестовичу поверил на слово?
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11.01.2023 13:32 Відповісти
Не всех. Съели только опытных.
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11.01.2023 14:59 Відповісти
наши не будут спамить такую инфу,те кто на месте знают какие именно они знаки оставляют и на всех форумах писать не будут.....больше похоже на дезинфу ботов чтобы наших в заблуждение ввести....очень уж подробно про белые ганчирки.....прямо акцетирование внимания на пустую для обывателя инфу.
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10.01.2023 21:06 Відповісти
Або йти в наступ, захоплювати ганчіркові позиції ворога, тримати ворога від своїх позицій набагато дальше відстані підбігу за допомогою артилерії. Для цього теж потрібні дрони чи інші засоби спостереження
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11.01.2023 01:31 Відповісти
Відверто кажучи, стояти на місці і "тримати позиції" під прицілами ворога - це заздалегідь програшна стратегія, що дозволяє ворогу пристосовуватись до статичних заходів оборони. Це ще гірше від тактичного відступу, коли можна зберегти матеріальні і людські ресурси з метою наступної контратаки.
Найкращий варіант успішної оборони це наступ з метою знищення позицій ворога, який відкриває широкі можливості для маневрів, ухилення від вогню противника.
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11.01.2023 01:45 Відповісти
ВІРЮ В ЗСУ...ВІРЮ В ПЕРЕМОГУ... УКРАЇНА Б"ЄТЬСЯ !!!!
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10.01.2023 20:53 Відповісти
А Маляр давала коментар із самого Соледара і бачила купу трупів, чи "зелень" далі бункера не ходить, переказала те, що вже сьогодні публікували? Маляр краще помовчатьи, вона немає ніякого відношення до боїв в Соледарі, займаючи одну з найвищих посад в МО.
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10.01.2023 20:58 Відповісти
Там реально складно і йдуть по трупам.
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10.01.2023 20:58 Відповісти
Звіичайно складно, звичайно ворог йде по трупах, але як на мене, то краще таким як Маляр, Верещук, Абдристович про ці бої краще зовсім не коментувати.
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10.01.2023 21:08 Відповісти
Скоро и у вагнеровцев закончиться опытная штурмовая пехота, посмотрим как они будут воевать когда у нних одни доходяги одноразовые останутся.
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10.01.2023 21:01 Відповісти
Так они в 3 наката пускают вперед чмобиков, пока не накалятся у наших стволы и не подзакончится боекомплект, который так быстро не подвезти, затем начинают боле подготовленные пытаться сломать нашу оборону и так постоянно, и так ежедневно; почерк вагнер орков в3 волны чмобы 1 волна спецура, 3 волны мясо, 1 волна спецура и так бесконечно. И так будет тяжело, пока не подойдет новое вооружение.
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10.01.2023 21:20 Відповісти
шо там по мохнатому швелю сдох курва усатая или исчо нет?)
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10.01.2023 21:01 Відповісти
Та чекаємо поки...
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10.01.2023 21:10 Відповісти
А скази Кацап що гарних пі#дюлей рашисти отримали під Київом, Черніговом, Сумами, Житомиром, Харковом й у Херсоні.... вже багато з рашистів "не застудяться" НІКОЛИ.
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10.01.2023 23:35 Відповісти
unian

@unian

·

2 ч

Українські супермаркети відмовляються від продукції Bonduelle через гумдопомогу окупантам

https://www.unian.ua/economics/agro/ukrajinski-supermarketi-vidmovlyayutsya-vid-produkciji-bonduelle-cherez-gumdopomogu-okupantam-12105111.html

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10.01.2023 21:02 Відповісти
Бондюэль решила перейти с овощей на свинособачий корм
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11.01.2023 04:13 Відповісти
Або у Буданова зовсім мало часу для виконання своїх прямих обов'язків між інтерв'ю і прогнозами на майбутнє, або супутник Притули бачить не все бо никопичування ворожих сил для удару знов залишилось для нас непомітним. Це проблема вже схожа на системну і без її вирішення нам буде дуже важко.
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10.01.2023 21:17 Відповісти
Чим займається ця жінка в МО?
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10.01.2023 21:18 Відповісти
Виключно піаром "зеленої" команди і більше нічим. Краще б її посаду займали такі видатні генерали як Марченко, чи Кривонос, чи купа молодих, які знають як планувати і як воювати. Які своїми діями і вмінням, кров'ю, показали як потрібно бити ворога і захищати Україну.
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10.01.2023 21:49 Відповісти
Існує думка, що Залужний нібито проти подальшого утримання Соледара в такій ситуації і такою ціною. Але ОП через Сирського будь шо намагаються утримати місто.
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10.01.2023 21:52 Відповісти
Навіщо його утримувати чи здавати? Чому не йдуть вперед?
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11.01.2023 01:51 Відповісти
То звідки взялися добрі москалі в кількості більше ста тисяч? Питання в іншому, чому москалі пройшлися маршем з кримського напрямку?
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10.01.2023 21:57 Відповісти
ну сравнивать марик 400к население и 10 к соледара єто перебор даже для цензор аналитегов)
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10.01.2023 22:08 Відповісти
Тривають бої... там вже схоже все закінчилось. Аби ще оточення не було.
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10.01.2023 21:50 Відповісти
Пригожин хорошо мотивирует зэков свободой и материально = возьмёшь позицию, будёшь свободен и богат. Их у него десятки тысяч.
Поэтому надо вычислить и валить этого вора в законе
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10.01.2023 21:59 Відповісти
Казали Прігожин півень а не вор.... :/
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10.01.2023 23:30 Відповісти
Он опущенный
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10.01.2023 23:56 Відповісти
Вор в законе с мусорскими не контачит. Это просто опущеный.
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11.01.2023 02:08 Відповісти
Вор в законе - придуман советскими властями в 30-х годах для управления уголовниками. Воры в законе всегда работали с НКВД-КГБ-ФСБ и никогда с мусорами.
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12.01.2023 20:17 Відповісти
ЧК-НКВД-МГБ-КГБ-ФСБ
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12.01.2023 22:29 Відповісти
Адмін, зайди у коменти і видали свіжу, кацапську ботву.
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10.01.2023 22:05 Відповісти
Наши отбиваются на западных окраинах Соледара,надо отводить войска,сберечь людей.Не хватало еще попасть в окружение.
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10.01.2023 22:19 Відповісти
Московицькі сЦарьки воюють м'ясом, нічого не міняється за тисячі років на кацапстане. Ранійше тікали кацапи (Козак шаблюкой як блисне то кацап в штані дрисне) а з 2ї світової навчились заградотряди виставляти.
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10.01.2023 23:31 Відповісти
Солєдар - це Севєродонецьк №2.

Скоріш за все, відступимо.
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10.01.2023 23:43 Відповісти
Орчатину снова заманили плюшками на штурм города, как в Бахмуте. А в итоге много трупов и ничего.
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11.01.2023 02:17 Відповісти
 
 