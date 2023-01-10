Через російську агресію від 24 лютого 2022 року в Україні загинули щонайменше 6 952 мирні жителі, - ООН
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Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило, що через збройну агресію Росії від 24 лютого минулого року до 9 січня 2023-го в Україні загинуло щонайменше 6 952 мирні жителі, ще 11 144 зазнали поранення.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.
Зокрема, за перший тиждень року - з 1 до 9 січня - УВКПЛ зафіксувало 34 випадки загибелі та 101 випадок поранення.
В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, та багато повідомлень все ще потребують підтвердження.
"Це стосується, наприклад, до населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Севєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", – додають в організації.
В організації зазначають, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.
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