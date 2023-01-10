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Через російську агресію від 24 лютого 2022 року в Україні загинули щонайменше 6 952 мирні жителі, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ізюм

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило, що через збройну агресію Росії від 24 лютого минулого року до 9 січня 2023-го в Україні загинуло щонайменше 6 952 мирні жителі, ще 11 144 зазнали поранення.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт організації.

Зокрема, за перший тиждень року - з 1 до 9 січня - УВКПЛ зафіксувало 34 випадки загибелі та 101 випадок поранення.

В ООН наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, та багато повідомлень все ще потребують підтвердження.

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"Це стосується, наприклад, до населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Севєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", – додають в організації.

В організації зазначають, що більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіаудари.

Автор: Анна Судак
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ООН - сборище жопоотсижывателей и политических импотентов. от него толку не больше чем от козла молока. в одном Мариуполе рашистами убиты десятки тысяч гражданских (это помимо военных). сейчас посчитать невозможно, но там цифра огромная
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10.01.2023 21:23 Відповісти
открою тебе секрет. ООН - это всего лишь площадка для диалога и для принятия постановлений, которые имеют рекомендательный характер. Таковой всегда была и таковой создавалась. Что ты от них хочешь?
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10.01.2023 21:35 Відповісти
Открою тебе секрет. Миру нужна организация которая деятельно и практически сможет решать конфликты (что иногда они и пытались делать с помощью миротворцев ООН), а не раздавать рекомендации. Агрессор - Гитлеровская Германия была исключена из Лиги Наций, предшественницы ООН. Россия совершившая преступлений на 100500 Гаагских приговоров ло сих пор воссеседает в совете безопасности этой никчемной организации
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11.01.2023 02:12 Відповісти
Из 34 с начала года наверное половина жителей Донецка?
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10.01.2023 21:35 Відповісти
 
 