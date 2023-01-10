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пенсійна реформа (456) Пенсійний фонд (254) Міністерство соціальної політики (594)

Проєкт закону щодо накопичувальної пенсії передбачає внески у Пенсійний фонд і роботодавця, і держави, - Мінсоцполітики

Новини Цензор.НЕТ Політика України

пенсія

Проєкт закону щодо накопичувальної пенсії у чинній редакції передбачає внески у Пенсійний фонд як від роботодавця, так і від держави на паритетній основі. При цьому людина зможе самостійно обирати для накопичення державний чи недержавний пенсійний фонд.

Про це в ефірі телемарафону на Суспільному розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, інформує Цензор.НЕТ.

"У тому проєкті закону, який зараз доопрацьований з великою кількістю стейкхолдерів, мова йде про те, що роботодавець і держава будуть на паритетній основі сплачувати розмір внеску. Це не означатиме збільшення податкового навантаження. Навпаки держава на першому етапі готова взяти ключовий стимул, відповідальність за запровадження накопичувальної системи на себе. І внески будуть сплачуватися за рахунок того, що буде зменшено відповідне податкове навантаження на фонд заробітної плати. А громадяни можуть добровільно брати участь в цьому накопичуванні, таким чином збільшуючи коефіцієнт заміщення", - пояснила Марчак.

Вона підкреслила, що ключовою метою накопичувальної пенсійної системи є збільшення пенсії кожного окремого громадянина, який буде сплачувати внески завдяки тому, що, окрім солідарної пенсії, яка залишатиметься в будь-якому разі, другою частиною, доплатою до цієї пенсії, мають стати зазначені накопичення.

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"Відповідно, чим більше внесків роботодавець і держава, і сам громадянин будуть сплачувати до цієї накопичувальної системи, тим більше персональна вигода буде для кожного громадянина при досягненні пенсійного віку. В солідарній системі гроші, які ви сьогодні сплачуєте як внески, розподіляються прямо зараз серед всіх пенсіонерів, які отримують пенсії. А по накопичувальній системі людина буде накопичувати на свій власний внесок, і ці гроші ніхто, крім цієї людини, отримати не зможе", - зазначила чиновниця.

Як пояснила Марчак, дизайн-реформа передбачає, що людина сама зможе обирати для накопичення державний чи недержавний пенсійний фонд.

"Держава буде регулювати через закони, нормативні акти якість роботи цих фондів, вимоги до їхнього функціонування. Але для того, щоб приватні інституції підготувалися до запровадження накопичувальної системи, розуміючи, що довіра до державних інституцій, в т.ч. до ПФУ, сьогодні є високою з боку громадян, то на першому етапі - перші три роки - передбачається, що всі внески будуть здійснюватися саме до державного пенсійного фонду.

При цьому замість чинного Пенсійного фонду України, який нині функціонує у державі, передбачається створення іншої інституції.

Вона зауважила, що норми, прописані у законопроєкті, можуть змінюватися.

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Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+11
Черговий розводняк.
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10.01.2023 23:09
+11
Брехня, маніпуляція, лохотрон з присмаком совкової пропаганди про високу довіру до влади. Тьху.
Я
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10.01.2023 23:25
+8
довіра до державних інституцій, в т.ч. до ПФУ, сьогодні є високою з боку громадян... Та они просто хотят денег срубить и все. Не ищите там банковской логики.
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10.01.2023 23:08
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Открывайте кордоны, я сойду с этого циркового состава.
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10.01.2023 23:03 Відповісти
Вони відкриті, будь ласка. Всі бажаючі на вихід. Наприклад до Франції. Там готується пенсійна реформа з виходом на пенсію у 64 замість нинішніх 62 і вимогою до стажу для отримання пенсії 47 років.
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11.01.2023 05:20 Відповісти
Уточню, не 47, а 43 роки, що теж чимало.
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11.01.2023 05:40 Відповісти
Они закрыты, я вам с уверенностью это говорю, как человек с правом мед практики в Польше. Границы закрыты. Про реформу во Франции первый раз слышу, но знаю уровень их пенсий и продолжительность жизни.
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11.01.2023 12:21 Відповісти
Закриті? Відмовтеся від громадянства України і все вам відкриється. Ви ж хочете зійти. От і сходьте в повному обсязі...
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11.01.2023 13:25 Відповісти
Хм... Понял, опять популизм. Видимо, вы не знаете процедуру лишения гражданства. Что наводит на мысль, что и про Францию вам тоже верить не стоит.
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11.01.2023 13:41 Відповісти
Ок, будем наблюдать за ходом реформы. Спасибо. Про попытку реформы пенсионной вопрос снят.
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11.01.2023 15:05 Відповісти
Хто і у що буде інвестувати? Прибутковість? Ризики?
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10.01.2023 23:06 Відповісти
довіра до державних інституцій, в т.ч. до ПФУ, сьогодні є високою з боку громадян... Та они просто хотят денег срубить и все. Не ищите там банковской логики.
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10.01.2023 23:08 Відповісти
Черговий розводняк.
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10.01.2023 23:09 Відповісти
А хто проводитиме і виплачуватиме індексацію? Бо в нашій державі після кожних виборів курс долара, і, відповідно, ціни на все, підскакують в 2 - 3 рази. При Кучмі я отримував 110 грн зарплатні, тоді це вважалось нормально. Відкладати на пенсію я міг хіба що 10 грн в місяць, тобто 120 за рік. І що б я зараз за них би купив?
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10.01.2023 23:16 Відповісти
Індекасацію запрлати? Її з 1го січня повністю скасували, хоча на грудень вона ще була.
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11.01.2023 00:04 Відповісти
Єдиний варіант забезпечити достойну старість - фондовий ринок США. Навіть популярна нині купівля бетонометрів - далеко не найкращий варіант. Бо через кілька років ті бетонометри обкладуть такими податками на нерухомість, що ви їх самі продасте. До того ж квартиру можна купити тільки цілком, а не в кожного є така сума грошей. Акції ж і біржеві індекси можна купляти невеликими партіями.
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10.01.2023 23:18 Відповісти
Брехня, маніпуляція, лохотрон з присмаком совкової пропаганди про високу довіру до влади. Тьху.
Я
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10.01.2023 23:25 Відповісти
Шо,немає вже що красти?Партнери по руках дають а своє вже все докерувались-просрали?Зробіть собі курник і грабуйте друг дружку,монодовбні.
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10.01.2023 23:57 Відповісти
Никаких пенсфондов! Это зло! Куча дорогущей недвижимости на обслуживании, десятки тысяч чинуш, дармоедов-бюрократов и черная дыра для поглощения финансов! Ликвидировать все это!
Реформа в следующем состоит: на каждого гражданина Украины личный пенсионный счет в госбанке и на него все поступления. Все абсолютно честно и прозрачно. Каждый видит свои деньги и знает, что, когда, чего и сколько.
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11.01.2023 06:03 Відповісти
Опять клоунада,создают новую структуру на бюджетном подсосе,придумывают новые поборы с предпринимателей и работников,в тоже время утверждают про неповышение налоговых выплат,это как ***,расходы увеличиваются,а доходы нет,такого быть не может.
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11.01.2023 07:00 Відповісти
Ха-ха-ха, оце так повна відсутність мізків, щоб повірити у цю цидулку.
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11.01.2023 08:19 Відповісти
Пенсійний фонд країни треба зробити у США. Тоді ніхто гроші не вкраде. А оплата пенсій у доларах.
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11.01.2023 17:50 Відповісти
 
 