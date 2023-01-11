УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8661 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
42 124 135
війна (56406) Бутусов Юрій (3128) 46 окрема десантно-штурмова бригада (28) Соледар (87)

Бутусов про ситуацію в Соледарі: Командування приділяє значну увагу цьому району, 46-та бригада керована та вмотивована

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

бутусов

Бійці 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ продовжують утримувати місто Соледар на Донеччині.

Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"По Соледару. Наші війська роблять все можливе, а деякі частини роблять і неможливе. Наше командування приділяє значну увагу цьому району. З кожним підрозділом у командування ЗСУ, НГУ, ДПСУ в цьому районі є звязок, це головне для управління і для взаємодії.

Кілька десантників 46-ї аеромобільної бригади отримали обмороження, одному з бійців завтра ампутують десять пальців на ногах, оскільки багато днів вони б’ються на морозі, і залишаються на позиціях до останнього. Бригада керована та вмотивована, багато бійців відкрили або значно збільшили на особистому рахунку кількість знищених ворогів, артилерія на 105 мм гарматах працює дуже точно", - написав Бутусов.

Зараз важливо, що у нас є значні сили, і усі можливості діяти адекватно обстановці, наголосив журналіст.

Читайте також: У бою проти російських окупантів загинув воїн ЗСУ та батько трьох дітей Денис Галушко

Бутусов про ситуацію в Соледарі: Командування приділяє значну увагу цьому району, 46-та бригада керована та вмотивована 01

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+34
Я більше вірю Бутусову.
показати весь коментар
10.01.2023 23:15
+34
показати весь коментар
10.01.2023 23:16
+25
пригожинское петушиное кукареканье комментировать - себя не уважать!!!
показати весь коментар
10.01.2023 23:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
У него явно нет достаточно людей. Хотя Резников говорил, что мобилизация не нужна, людей хватает. И оружия благодаря помощи "по капле" не хватает.
показати весь коментар
10.01.2023 23:57 Відповісти
Це тобі прігожин доповів 😂.? слухай пригожина .
По факту - кацапня Соледар вже разів 5 мабуть - захоплювала . Перший раз - ще в середині літа , тільки там тіктокери постарались . Тепер прігожин .
показати весь коментар
11.01.2023 00:54 Відповісти
Це вічний бот зрадою. Знаю його з дня його регістрації на сайті
показати весь коментар
11.01.2023 01:50 Відповісти
В спам дебіла
показати весь коментар
11.01.2023 02:20 Відповісти
Я так розумію,судячи зі скулєжа ботви,що доля української державності вирішується у Солєдарі. І якщо його не втримаємо-треба зброю складати? Адмін? Чому ворожа агентура тут пасеться?
показати весь коментар
11.01.2023 00:12 Відповісти
Так а чому ти не завадив цьому? Куди ти дивився??? Треба ж було фланги підрізати...
показати весь коментар
11.01.2023 00:54 Відповісти
Бляха, годину назад зарегався, ботяра. В спам гнида!
показати весь коментар
11.01.2023 01:54 Відповісти
По факту, орчатина мордовская, ты сегодня зарегался тут и сереш пока модер спит.
показати весь коментар
11.01.2023 02:22 Відповісти
Сщас Арахамия все порешает
показати весь коментар
11.01.2023 09:51 Відповісти
не можу знайти справді об'єктивної інфи, що там робиться в Соледарі...
Прогонщикам не довіряю.
показати весь коментар
11.01.2023 00:25 Відповісти
Артемсiль - Солєдар - найбільше соляне родовище в Європі - $$$ бізнес! - https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C
показати весь коментар
11.01.2023 01:52 Відповісти
А хто прогонщік?
показати весь коментар
11.01.2023 09:45 Відповісти
хотілося б нагадати,що це не футбол,а війна. Відповідно посприяти нашій перемозі можна особисто на передовій,практично жодних обмежень нема, достатньо лише бажання покарати ворога не тільки поганими словами в коментарях.
показати весь коментар
11.01.2023 02:01 Відповісти
Обмежень купа - воювати рушницями з танками та гарматами досить марна справа, піхота повинна бути прикрита бронею та авіацією, інакше масова загибель та полон, нестача того та другого. Де оплоти, невідомо.Де сотні танків союзників, теж. За 30 років не куплено жодного натовського літака. Маємо те що маємо, рік кровавої війни, на якої кількість піхоти не вирішує питань. Ждемо броню, гармати, ракети та снаряди.
показати весь коментар
11.01.2023 02:32 Відповісти
Ви ще оте одоробло брехливе слухаєте?
показати весь коментар
11.01.2023 07:33 Відповісти
Перша заява арестовича - якщо почнеться війна, я перший застрибну на броню танка, який іде на фронт! З того часу чекаю репортажу з броні танка...вже 11 й місяць
показати весь коментар
11.01.2023 11:48 Відповісти
Слава героям!
Пусть останутся живы!
Смерть свиньям!
показати весь коментар
11.01.2023 07:20 Відповісти
Шкода, що 93-тя на переформуванні.
показати весь коментар
11.01.2023 07:34 Відповісти
https://youtu.be/jJva2DADOJY...

Известный российский актер Дмитрий Назаров порвал банду кремлевского Вермахта и пропагандонов типа Сикелев Салавьев и прочих куриц 🐔 типа *********,что Тузик ганчірку 👍
показати весь коментар
11.01.2023 08:28 Відповісти
"Кілька десантників 46-ї аеромобільної бригади отримали обмороження, одному з бійців завтра ампутують десять пальців на ногах" (С)
Тільки за це міністра оборони Рєзнікова треба не лише гнати з посади сцяними ганчірками, але й судити за злочинну недбалість, що привела до тяжких наслідків. А згодом і тих, хто, поки що, має імунітет.
показати весь коментар
11.01.2023 09:45 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 