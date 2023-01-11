Бутусов про ситуацію в Соледарі: Командування приділяє значну увагу цьому району, 46-та бригада керована та вмотивована
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Бійці 46-ї аеромобільної бригади ЗСУ продовжують утримувати місто Соледар на Донеччині.
Про це повідомив головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"По Соледару. Наші війська роблять все можливе, а деякі частини роблять і неможливе. Наше командування приділяє значну увагу цьому району. З кожним підрозділом у командування ЗСУ, НГУ, ДПСУ в цьому районі є звязок, це головне для управління і для взаємодії.
Кілька десантників 46-ї аеромобільної бригади отримали обмороження, одному з бійців завтра ампутують десять пальців на ногах, оскільки багато днів вони б’ються на морозі, і залишаються на позиціях до останнього. Бригада керована та вмотивована, багато бійців відкрили або значно збільшили на особистому рахунку кількість знищених ворогів, артилерія на 105 мм гарматах працює дуже точно", - написав Бутусов.
Зараз важливо, що у нас є значні сили, і усі можливості діяти адекватно обстановці, наголосив журналіст.
Будь ласка, зачекайте...
По факту - кацапня Соледар вже разів 5 мабуть - захоплювала . Перший раз - ще в середині літа , тільки там тіктокери постарались . Тепер прігожин .
Прогонщикам не довіряю.
Пусть останутся живы!
Смерть свиньям!
Известный российский актер Дмитрий Назаров порвал банду кремлевского Вермахта и пропагандонов типа Сикелев Салавьев и прочих куриц 🐔 типа *********,что Тузик ганчірку 👍
Тільки за це міністра оборони Рєзнікова треба не лише гнати з посади сцяними ганчірками, але й судити за злочинну недбалість, що привела до тяжких наслідків. А згодом і тих, хто, поки що, має імунітет.