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Швейцарія блокує постачання Україні певної військової допомоги з Іспанії, – міністр оборони Роблес

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

роблес

Швейцарія накладає вето на відправлення в Україну певної військової допомоги.

Про це заявила міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Очільниця Міноборони на з’їзді іспанських послів у Мадриді пояснювала необхідність відправлення військової допомоги Україні й запевнила, що Іспанія продовжуватиме робити це й надалі, аби сприяти захисту України від "несправедливого, незаконного і жорстокого" російського вторгнення.

У цьому контексті, відповідаючи на запитання посла Іспанії в Берні, Роблес заявила, що Швейцарія не схвалює постачання певних військових товарів, які потребують схвалення країни-виробника для реекспорту.

"Ми розуміємо, поважаємо і приймаємо нейтралітет (Швейцарії), але для певної техніки нам потрібен дозвіл від Швейцарії, який вона нам наразі не дає", – сказала вона, додавши, що Міноборони звертатиметься до посольства по допомогу в отриманні такого дозволу.

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При цьому Роблес наголосила, що Іспанія почала допомагати Україні від початку повномасштабного вторгнення одинадцять місяців тому і продовжуватиме це робити. Серед іншого, вона перерахувала приймання українських біженців, лікування поранених українців в Іспанії (нові поранені прибудуть цієї суботи на лікування до мадридського госпіталю) та підготовку військовослужбовців ЗСУ, яких, за її словами, незабаром прибуде ще 200 для тренувань у Севільї та Толедо.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+27
нейтральные страны не торгуют оружием, как это делает Швейцария, хитрожопая она а не нейтральная. Разбогатели на крови перовой и второй мировой, на деньгах убитых европейцев, потом в 50-70 годы на офшорах. Это как если бы у совесей горели дома, они принесли на сохранение деньги, а сами при тушении пожара погибли - все деньги по умолчанию остались у хранителя.
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11.01.2023 00:18
+20
Завжди вважав, що "нейтралітет", та ще й багаторічний і "до всіх" - підозрілий і дуже погано смердить...
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11.01.2023 00:16
+18
Вони такі "нейтральні" як і їхня філія "Червоного Хреста" на расі


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11.01.2023 00:16
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oh uj ti neitral'ni krainy
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10.01.2023 23:54 Відповісти
Вони такі "нейтральні" як і їхня філія "Червоного Хреста" на расі


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11.01.2023 00:16 Відповісти
Це просто піздець...
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11.01.2023 00:45 Відповісти
Завжди вважав, що "нейтралітет", та ще й багаторічний і "до всіх" - підозрілий і дуже погано смердить...
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11.01.2023 00:16 Відповісти
нейтральные страны не торгуют оружием, как это делает Швейцария, хитрожопая она а не нейтральная. Разбогатели на крови перовой и второй мировой, на деньгах убитых европейцев, потом в 50-70 годы на офшорах. Это как если бы у совесей горели дома, они принесли на сохранение деньги, а сами при тушении пожара погибли - все деньги по умолчанию остались у хранителя.
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11.01.2023 00:18 Відповісти
кто-то на цензоре выложил дело швейцарии и золотых коронках узников концлагерей. Я прочитал и припух....

Это ребята, не нейтральность. Это соучастие в преступлении.
И если польше охота шашкой помахать и потребовать репараций, то я бы начинал именно со швейцарии. Хотя говорят, они уничтожли всю документацию по коллаборации с фашистами после референдума....

классный сартап у ребят был. Сняли коронки, жертв спалили, золото перплавили, половтну фрицам, половину себе в карман - и вот он, самый надежный швейцарский банк в мире Ублюдки.
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11.01.2023 01:26 Відповісти
А ещё в добавок к этому «нейтралитету « д'ерьмак « козырь « не зря в Швейцарию послицей *********** отправил
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11.01.2023 05:57 Відповісти
Ещё одна проститутка гейропейская . Сладкая парочка с ******** .
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11.01.2023 00:33 Відповісти
Не перший раз заборона на реекспорт...

Краще задуматись чому *уйлу жити дають після ядерних погроз а за меньше Кадафі чи Хусейну не дали...

Чим москальський виродок відрізняється від вищезгаданих?
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11.01.2023 00:45 Відповісти
Тим, що має ядерну зброю.
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11.01.2023 00:49 Відповісти
Так, лякаються поки що ще...
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11.01.2023 00:57 Відповісти
пусть твои кацапы засунут свою ядерную сброю себе в жопу всеравно никто им не даст ее применить
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11.01.2023 03:25 Відповісти
Все, ніякого золота і брильянтів у швейцарські банки не кластиму.
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11.01.2023 02:16 Відповісти
очень мутные швейцарцы - признались бы честно "нас купила гебня"
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11.01.2023 03:26 Відповісти
Наелись сыра с плесенью.
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11.01.2023 04:10 Відповісти
Реэкспорт любого товара,включая и военного ,защищены Законом производителя товара,а посему Швейцария юридически поступает правильно, страна-производитель может подать Иск в Суд и выиграет его даже без крутого адвоката...
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11.01.2023 08:15 Відповісти
шо там бенедіктова, добре спиться в швейцарії?
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11.01.2023 09:01 Відповісти
І хто тепер буде купувати їхню зброю?
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11.01.2023 10:43 Відповісти
Якщо не помиляюсь, послом в Швейцарії була призначена мадам Венедіктова, та та, та сама, що свою кар'єру з 19го року почала з переслідування майданівців і Т.Чорновол. Стежимо за руками...
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11.01.2023 10:46 Відповісти
Швейцария палится и не краснеет. А ответ простой , на подсосе у параши.
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11.01.2023 13:20 Відповісти
 
 