Авіація та артилерія ЗСУ протягом 10 січня завдали 19 ударів по зосередженню військ ворога, 6 позиціях ЗРК та 2 пунктах управління, - Генштаб

Генштаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо авіаційних та артилерійських ударів ЗСУ по ворогу протягом 10 січня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у вечірньому зведенні Генерального штабу.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони України протягом поточної доби завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, а також 4 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу здійснили вогневе ураження двох пунктів управління, дві позиції ракетних військ і артилерії та 5 районів зосередження живої сили та військової техніки російських загарбників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 8 січня авіація та артилерія ЗСУ завдали 12 ударів по зосередженню ворога, 2 позиціях ЗРК та 1 складу боєприпасів, - Генштаб