Від початку війни відкрито 2,3 тис. проваджень за співпрацю з окупантами, - Нацполіція
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Національна поліція України відкрила майже 2,3 тис. кримінальних проваджень за фактами співпраці з окупантами.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомила речниця Нацполіції Мар’яна Рева.
"У нас вже є майже 2,3 тис. кримінальних проваджень за фактами колабораціонізму. Насправді колабораційна діяльність має доволі широкий спектр, починаючи від підтримки ворога у соцмережах, виправдання агресії, і завершуючи зайняттям посад при окупаційній владі. Поліція фіксує всі ці моменти і розслідує. Ми також повідомляємо про підозру встановленим винним особам", – йдеться в повідомленні.
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Юрий Панда
показати весь коментар11.01.2023 07:12 Відповісти Мені подобається 2
Вал Кочин
показати весь коментар11.01.2023 08:05 Відповісти Мені подобається 0
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