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Окупанти не пускають на ЗАЕС працівників, які відмовилися отримувати російський паспорт, та шукають їм заміну в РФ, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,аес,запорізька

Російські окупаційні війська здійснюють моральний та фізичний тиск на населення тимчасово окупованих та зайнятих територій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генерального штабу ЗСУ.

"Майже 1500 працівників Запорізької АЕС, які відмовилися отримувати російські паспорти та підписувати договір з Росатомом, позбавлені перепусток та доступу на підприємство. Загарбники шукають нових працівників для АЕС на території російської федерації та готують житловий фонд для майбутніх працівників шляхом так званої "націоналізації" квартир місцевих жителів, які виїхали", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни неодноразово і невдало намагалися під’єднати Запорізьку АЕС до російської енергосистеми, - "Держатомрегулювання"

Автор: Наталя Джума
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А що, хтось погоджується на кацапський піспірт із півнем-мутантом? Це ж якою сволотою та ще й дебілом треба бути...
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11.01.2023 07:59 Відповісти
Не треба усіх "під одну гребінку". Є ті, кого примусили це зробити. Якщо ти стоїш під дулом автомату і тобі погрожують стратою або довічним "на підвалі", а твою жінку та дітей-насильно вивезти у оркостан-то вибору у тебе небагато. Проте це заважає йому залишатися українцем у душі і очікувати повернення Україною свого.
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11.01.2023 08:27 Відповісти
НЕ заважає.
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11.01.2023 08:37 Відповісти
Я не про тих, кого силоміць змусили. Я саме про тих, хто погодився добровільно, ще й із радісним скавчанням.
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11.01.2023 11:06 Відповісти
А якось повідомляли ,що всіх примусово паспортизували(видно не всіх(очевидно,що й не дуже примусово(Чи ці "змушені" потім скажуть,що зробили це,бо за планету переживали?(
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11.01.2023 08:05 Відповісти
Кацапи - це НЕ люди , а мразь і терористи ,
тому нічого дивного в тому,
якими методами вони примушують украінців отримати іхній паспорт 😠
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11.01.2023 09:04 Відповісти
 
 