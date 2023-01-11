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війна (56406) гривня (290) підприємці (372) рубль (174)

Окупанти погрожують підприємцям конфіскацією майна та вилученням усієї валюти за користування гривнею, - Центр національного спротиву

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гривня

Російські загарбники продовжують тиснути на підприємців, які й надалі користуються гривнею на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"З першого січня росіяни запровадили обов’язкову рублеву зону на тимчасово окупованих територіях України. Відтак відразу після настання нового року окупанти пішли з рейдами серед місцевих підприємців, які чинять спротив впровадженню рублю та далі користуються гривнею. Наразі окупанти погрожують підприємцям конфіскацією майна та вилученням усієї валюти за користування гривнею. Проте люди й надалі продовжують користуватися законною, українською валютою", - пишуть у Центрі.

ЦНС також розповів, що окупанти намагаються максимально знецінити гривню. Курс в обмінниках переважно один до одного, а за зняття гривні з картки - окупанти стягують 15-20% комісії.

Також читайте: Окупанти не змогли вивести з обігу гривню у Мелітополі, - мер Федоров

Автор: Наталя Джума
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Дивлячись скільки захоплених земель,на окупованих територіях залишилось купа гривневої готівки, так само в банках...ніхто думаю її і не вивозив..рашисти вилучили і користують ..а банкіри розікрали,під приводом війна...--згоріла...викрали...хтось збагатився добряче,і кінців не знайдуть
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11.01.2023 08:26 Відповісти
Війна-це Ельдорадо...хтось зброю продає,хтось валюту, а хтось і життям чужим торгує.
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11.01.2023 08:28 Відповісти
Господар може відмовити будь кому.
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11.01.2023 08:55 Відповісти
Вот мне как-то насрать на бизнесменов, предпринимателей и прочее купеческое ********, что продолжает функционировать на оккупированных территориях. Пусть им хоть гривню, хоть красномордый рубль в жопу засунут. Эти твари готовы работать при любых хозяевах.
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11.01.2023 18:13 Відповісти
 
 