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Новини Політика України
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На найближчому засіданні ВР позбавить мандатів 4 депутатів від заборонених партій, - Арахамія

Новини Цензор.НЕТ Політика України

арахамія

На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах. Про кого саме із народних обранців йдеться, Арахамія не зазначив.

"Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії. Ми всіх пам‘ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов‘язково матиме продовження. Але все буде згідно закону і Конституції України", - зауважив Арахамія.

Також читайте: Тимошенко і Арахамія проти позбавлення нардепів ОПЗЖ повноважень, - ЧЕСНО. ПЕРЕЛІК

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+24
ще б цю,аграхламідію заборонили
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11.01.2023 08:18
+15
А коли агрохимію позбавлять нехай їде звідки приїхав
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11.01.2023 08:26
+14
Хто б позбавив мандата таку мавпу як ти.
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11.01.2023 08:19
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ще б цю,аграхламідію заборонили
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11.01.2023 08:18 Відповісти
Хто б позбавив мандата таку мавпу як ти.
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11.01.2023 08:19 Відповісти
Так чому ці партії до сих пір в Раді на підтримку слуг. Може досить піару. Приберіть лайно жопоблоку зараз і назавжди, а потім і слуг ..
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11.01.2023 08:19 Відповісти
А агрохимию на лесосеку. С безумной на пару.
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11.01.2023 08:21 Відповісти
Я фонарію із цієї верховної Зради - для цього (щоб позбавити мандатів) щоб до них дійшло треба щоб пройшов рік війни? Це ж як їм треба попрацювати... щоб лише зібратися на найближче засідання. Щось собі коханим, щоб підняти зарплату до рівня "Передка 0" не треба було так довго чекати та збиратись...
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11.01.2023 08:24 Відповісти
А коли агрохимію позбавлять нехай їде звідки приїхав
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11.01.2023 08:26 Відповісти
Президент Володимир Зеленський позбавив громадянства України народних депутатів Віктора Медведчука, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Андрія Деркача. Станом на 00-00 укази не опубліковано. Так як в доступі відсутній №5/2023, можливо це тут.

Порушенσ вимоги ст. 25 і 106 Конституції України.

Процесуально своїми діями Зеленський заблокував висунення відповідним особам звинувачення в державній зраді timeze2019.blogspot.com
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11.01.2023 08:29 Відповісти
а може їх потім по тихому?
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11.01.2023 08:57 Відповісти
То ми будуємо правову державу, чи все так і "рішаємо по-тихому", як і всі 30 років незалежності? То так ми нічого нормального не побудуємо.
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11.01.2023 11:43 Відповісти
з таким довбаним запитанням звернись до ізраільтян
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13.01.2023 07:25 Відповісти
Там теж все "рішається" за гроші чи по дзвінку, як і в нас?
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13.01.2023 07:50 Відповісти
Нарешті до зелені дійшло що треба позбавляти по закону, а не популістичними указами клоуна. Саме про це казала і Юлька.
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11.01.2023 08:34 Відповісти
Редакторам Цензора мабуть в кайф розміщувати на сторінках мерзенні пики таких горе-діячів як арачмонія?
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11.01.2023 08:37 Відповісти
Гівна кусок...
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11.01.2023 08:50 Відповісти
Чому Арахамію не позбавляють ?
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11.01.2023 08:56 Відповісти
Арахуй должен быть в числе первых и на лишение никчемной уродливой головы тоже!!!!!
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11.01.2023 08:59 Відповісти
А що робить у парламенті ця чорносрака мавпа хламідія з кацапаьким паспортом?
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11.01.2023 09:19 Відповісти
Стаття 4 Конституції чітко каже, що в Україні існує єдине громадянство. А підстави набуття і припинення громадянства України визначаються законом.

Стаття 25 вказує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства та вигнаний за межі країни. Це фундаментальне конституційне право.

Проте стаття 106 Конституції каже, що президент ухвалює рішення про прийняття до громадянства України або його припинення.

Тобто, позбавити не можна, а от припинити - цілком. І навколо цього точаться всі суперечки.
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11.01.2023 09:20 Відповісти
А в чому відмінність між позбавити і припинити?
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11.01.2023 11:44 Відповісти
Я так розумію, ож іншакі вже у "смолях наріту" й тому вже не заборонені. Позбавляють тих, хто не може голосувати за Zeщурів.
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11.01.2023 09:23 Відповісти
не позбавиш довбню,- це не законо і суперечить Констітуції,
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11.01.2023 09:35 Відповісти
А інших гнид -стратників Єрмака в кублі Партїї Регіонів, коли ця гнидотна партія СН БУДЕ ВИГАНЯТИ З ВР ? Коли не було коаліції у минулої влади СНрозігнали ВР , а зараз колаборанти цементують їм більшість у голосуваннях , й як це можна назвати .
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11.01.2023 09:41 Відповісти
Оце жесть....... , більш жорсткого покарання від влади своїм колегам у владі країна не бачила від початку незалежності з 1991 року..... . І навіть не тому що ці колеги відверті покидьки, зрадники і шпигуни, найвищий законотворчий орган країни лишив українського громадянства, ви тільки вдумайтесь, громадян іншої країни вочевидь Російської *********?!!!??!?! Уявіть як розриває від сміху тих покидьків що знаходяться зараз у себе вдома.
Система влади в країні не витримує уже ніякої критики, у нас в країні у всі органи влади від депутата будь-якого рангу, у силові структури, розвідку, дипкорпус, аж до президента країни може потрапити будь - хто навіть громадянин ворожої країни прикриваючись українським пачпортом і це вже бачать навіть найтупіші. І це не демократія, з одного боку це спадок який лишився нам від совка і відсутність ефективного державотворення всі роки незалежності так званою гівноелітою яку до речі ми самі нібито обираємо а з іншого, це поху..їзм значної частини суспільства, вибачайте на слові, і як закономірний результат цього всього маємо те що маємо і криваву агресію з боку рашки в тому числі. І якщо після перемоги у владі все залишиться як є, то вже через кілька років все повториться знову, і агресія з боку нікчемної рашки і "жорсткі" покарання від ВР.
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11.01.2023 10:09 Відповісти
*****, аж 4, твари
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11.01.2023 18:15 Відповісти
 
 