На найближчому засіданні ВР позбавить мандатів 4 депутатів від заборонених партій, - Арахамія

На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах. Про кого саме із народних обранців йдеться, Арахамія не зазначив.

"Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії. Ми всіх пам‘ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов‘язково матиме продовження. Але все буде згідно закону і Конституції України", - зауважив Арахамія.

Також читайте: Тимошенко і Арахамія проти позбавлення нардепів ОПЗЖ повноважень, - ЧЕСНО. ПЕРЕЛІК