3 411 25
На найближчому засіданні ВР позбавить мандатів 4 депутатів від заборонених партій, - Арахамія
Новини Цензор.НЕТ Політика України
На найближчому засіданні Верховна Рада позбавить мандатів ще 4 депутатів від заборонених партій.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, це відбудеться у конституційний спосіб. Тобто, без шансів на оскарження в судах. Про кого саме із народних обранців йдеться, Арахамія не зазначив.
"Бо це і є правильний шлях очищення парламенту, а не ті провокації, які грають на руку колаборантам не залежно від назви партії. Ми всіх пам‘ятаємо і нікому нічого не пробачимо. Ця історія обов‘язково матиме продовження. Але все буде згідно закону і Конституції України", - зауважив Арахамія.
Топ коментарі
+24 Bob Fayn
показати весь коментар11.01.2023 08:18
+15 iwan Kozak
показати весь коментар11.01.2023 08:26
+14 5 копійок
показати весь коментар11.01.2023 08:19
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Порушенσ вимоги ст. 25 і 106 Конституції України.
Процесуально своїми діями Зеленський заблокував висунення відповідним особам звинувачення в державній зраді timeze2019.blogspot.com
Стаття 25 вказує, що громадянин України не може бути позбавлений громадянства та вигнаний за межі країни. Це фундаментальне конституційне право.
Проте стаття 106 Конституції каже, що президент ухвалює рішення про прийняття до громадянства України або його припинення.
Тобто, позбавити не можна, а от припинити - цілком. І навколо цього точаться всі суперечки.
Система влади в країні не витримує уже ніякої критики, у нас в країні у всі органи влади від депутата будь-якого рангу, у силові структури, розвідку, дипкорпус, аж до президента країни може потрапити будь - хто навіть громадянин ворожої країни прикриваючись українським пачпортом і це вже бачать навіть найтупіші. І це не демократія, з одного боку це спадок який лишився нам від совка і відсутність ефективного державотворення всі роки незалежності так званою гівноелітою яку до речі ми самі нібито обираємо а з іншого, це поху..їзм значної частини суспільства, вибачайте на слові, і як закономірний результат цього всього маємо те що маємо і криваву агресію з боку рашки в тому числі. І якщо після перемоги у владі все залишиться як є, то вже через кілька років все повториться знову, і агресія з боку нікчемної рашки і "жорсткі" покарання від ВР.