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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 112 960 осіб, 3094 танки, 2078 артсистем, 6159 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Втрати російських окупантів станом на ранок 11 січня 2023 року становлять приблизно 112 960 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 112960 (+490) осіб ліквідовано,

танків - 3094 (+10) од,

бойових броньованих машин - 6159 (+5) од,

артилерійських систем - 2078 (+5) од,

РСЗВ - 437 (+3) од,

засоби ППО - 217 (+0) од,

літаків - 285 (+0) од,

гелікоптерів - 275 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1862 (+2),

крилаті ракети - 723 (+0),

кораблі /катери - 17 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4826 (+9) од,

спеціальна техніка - 184 (+1).

Читайте: Минулої доби морпіхи знищили 10 окупантів та БМП, - ВМС. ІНФОГРАФІКА

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 112 960 осіб, 3094 танки, 2078 артсистем, 6159 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+12
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11.01.2023 08:40
+11
10 танків, всього 33 одиниці техніки і 500 чумардосів це файно. Слава ЗСУ!
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11.01.2023 09:42
+6
А ваша Галя - балувана!
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11.01.2023 09:47
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окремо би по фронтам... в т.ч. на Бахмутському напрямку...
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11.01.2023 08:26 Відповісти
розумію про що ти, але я давно закинув цю інформативність, бо щодня йде корекція за попередні бої або операції, потім накладка і вже нічого не поймеш...Але і так добре
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11.01.2023 08:36 Відповісти
А ваша Галя - балувана!
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11.01.2023 09:47 Відповісти
Так-так, з прізвищами ліквідованих. Бо нічого не зрозуміло ж. З дивану планувати стратегічні операції без точних, поіменних, втрат окупанта - незручно ж.
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11.01.2023 11:01 Відповісти
по танчикам видно шо хлопци шурують фронт десь, хоть лаг и е, но зрозумити можно.
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11.01.2023 13:07 Відповісти
Супер !!! Дякуємо ЗСУ !!!
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11.01.2023 08:31 Відповісти
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11.01.2023 08:40 Відповісти
А потом Медведев проснулся, а он сосет лапу
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11.01.2023 09:51 Відповісти
Це не лапа, взагалі-то. Хєр путлєра назвати "лапою" - це у вас багата уява...
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11.01.2023 11:02 Відповісти
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11.01.2023 11:17 Відповісти
Дімасік не боеше!
Такою вона й буде десь у 2820÷2830 роках.
Доживете, побачите
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11.01.2023 11:07 Відповісти
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11.01.2023 08:46 Відповісти
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11.01.2023 08:48 Відповісти
10 танків, всього 33 одиниці техніки і 500 чумардосів це файно. Слава ЗСУ!
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11.01.2023 09:42 Відповісти
один день голые чмобики, на другой техника
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11.01.2023 09:50 Відповісти
так шо там вчора "атрицателно всплыло" Арестович мовчить.
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11.01.2023 13:05 Відповісти
 
 