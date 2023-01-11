Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 112 960 осіб, 3094 танки, 2078 артсистем, 6159 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
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Втрати російських окупантів станом на ранок 11 січня 2023 року становлять приблизно 112 960 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.01.23 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 112960 (+490) осіб ліквідовано,
танків - 3094 (+10) од,
бойових броньованих машин - 6159 (+5) од,
артилерійських систем - 2078 (+5) од,
РСЗВ - 437 (+3) од,
засоби ППО - 217 (+0) од,
літаків - 285 (+0) од,
гелікоптерів - 275 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1862 (+2),
крилаті ракети - 723 (+0),
кораблі /катери - 17 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4826 (+9) од,
спеціальна техніка - 184 (+1).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
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Такою вона й буде десь у 2820÷2830 роках.
Доживете, побачите